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今年冬季，欧洲大多数地区降雪极少，这种天气令大多数滑雪场叫苦不迭。大多数雪道都已经关闭，只有少数几家依靠人造雪勉强维持。
万事俱备，唯独缺雪：法国的科尔东滑雪场上，只有一条狭窄的雪道可供游客使用，而且这仅有的一条雪道也是以人造雪的方式铺就的。今年异乎寻常的暖冬以及少之又少的降雪，令瑞士、意大利和法国大多数地势较低的滑雪场都陷入了困境。
这名滑雪者正在瑞士下奥尔蒙的滑雪场上练习，雪道旁已经开始融化。进入二月以来，天气急剧转暖，这让冬季运动爱好者大为扫兴。
勃朗峰顶端白雪皑皑，但低洼地带的积雪早已融化殆尽。科学家们一直在强调，气候变暖完全是人为因素造成的。今年的二月，有望成为有记录以来气温最高的二月。
毗邻瑞士和意大利的法国上萨瓦省的雪场，几乎整个冬季都无人光顾。去年冬季，阿尔卑斯山区降雪就极少。冬季等不来滑雪者，夏季又因没有可供融化的积雪，周边河流水库的水位变得越来越低。
二月初，意大利科尔蒂纳丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）滑雪场上还曾是一派冰雪世界，然而这一切只是昙花一现。意大利一家环保组织表示，意大利大约90%以上的滑雪场都在以人工降雪的方式勉强维持。
苦盼降雪的，不仅仅是阿尔卑斯山脉附近的冬季体育行业，比利牛斯山脉东部也出现了历史性的干旱缺雪天气。法国东比利牛斯省埃讷滑雪场之所以没有关门打烊，全是喷雪炮的功劳。
在捷克的许多滑雪场，喷雪炮也成了必不可少的设备。然而，人工造雪并不是长久之计，而且研究人员警告说，长期使用人工降雪还会助长气候变暖的趋势。以人工造雪的方式维持冬季体育运动，将会耗费大量的水源和电力。
冬季的法国上瓦尔罗梅，通常会是滑雪者蜂拥而至的地方。但由于老天长期不下雪，组团徒步远行成了当地新的时尚。看来要想继续吸引游客，滑雪场的经营者们就必须拿出一些新的创意。
德国的滑雪场也面临同样的困境。这个位于萨克森州菲希特尔山的雪道，今年一月就已经没有积雪了。今后的年景也不容乐观：科学家们一致认为，受气候变化的影响，欧洲各大滑雪场的降雪量未来将会越来越少。
一年一度的世界经济论坛年会在达沃斯拉开帷幕。中东和乌克兰的战争、经济衰退的阴影和人工智能的挑战将是人民讨论的重要话题。
欧洲大部分地区正在遭遇持续干旱，从意大利到西班牙——许多地方，游客度假都受到限制。
德国学术交流中心DAAD向德国之声表示，疫情清零政策期间，在华德国留学生人数锐减。如今，随着中国大学逐渐正常化，自冬季学期起，预计学术交流会很缓慢地恢复。DAAD也收到更多有兴趣前往中国留学的德国学生的问询。
《南德意志报》注意到，这个冬季的残疾人冰雪竞技场上，曾在北京冬残奥上大放光彩的中国运动员却不见踪影。难道冬奥上的辉煌只是昙花一现？
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