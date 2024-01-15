狭窄的雪道

万事俱备，唯独缺雪：法国的科尔东滑雪场上，只有一条狭窄的雪道可供游客使用，而且这仅有的一条雪道也是以人造雪的方式铺就的。今年异乎寻常的暖冬以及少之又少的降雪，令瑞士、意大利和法国大多数地势较低的滑雪场都陷入了困境。