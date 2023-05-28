暌违四年 巴黎航展盛大重启

美国大兵和他们的“超级支努干”

在俄乌战争的背景下，本次巴黎航展上军用航空技术特别受关注。来自46个国家的企业参加了展会，俄罗斯则被排除在外。图上这些身穿迷彩服的美国士兵在介绍美国植草的双发动机双旋翼的CH-47F支努干直升机（Super Chinook），这是一种运输直升机，主要任务是进行部队人员、装甲车和火炮的运输。