 暌违四年 巴黎航展盛大重启 | 所有节目 | DW | 21.06.2023

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经济纵横

暌违四年 巴黎航展盛大重启

在2023年巴黎国际航空航天展上，来自世界各地的将近2500家展商拿出了各自最新的机型和最尖端的技术。预计展会访客总流量将达到32万人。

  • Der Pariser Aérosalon gilt als eine der wichtigsten Luftfahrtmessen der Welt. Während Kampfjets wie dieser Dessault Rafale und zivile Maschinen über den Köpfen der Besucher kreisen, kann das begeisterte Publikum am Boden die neuesten Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt bestaunen. Das Spektakel in Le Bourget im Norden von Paris läuft noch bis 25. Juni.

    直上云霄

    巴黎国际航展被视为全世界最重要的航空展之一。这一盛事在巴黎附近的勒布尔歇机场（Le Bourget）举行，将持续到本月25日。当法国产“阵风战斗机”（Dessault Rafale）这样的军用机和民用飞机在空中盘旋的同时，地面上的观众可以在赞叹声中，感慨航空航天事业的最新科技发展。

  • Die Branche hofft nach der Pandemie auf Erholung, nach vier Jahren Pause findet die Messe 2023 erstmals wieder statt. 320.000 Besucher werden auf der 125.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche erwartet, um die neusten Drohnen, Flugzeuge und Hubschrauber zu bestaunen. Neben Fans und Fachpublikum besuchen auch internationale Delegationen und Verteidigungsexperten die Messe.

    专业人士和业余爱好者都欢迎

    经历了数年疫情之后，航空领域期待着行业的复苏。而在沉寂四年之后，巴黎航空展也终于在2023年再次举行。预计总共将有32万人次的参观者光顾拥有12.5万平方米面积的展览场地。除了业余航空爱好者、专业人士，国际代表团和国防专家也会前来参观。

  • Der US-Hersteller Boeing stellt zur Messe seine neue 737 MAX vor und hofft, sich damit gegen die Konkurrenz behaupten zu können. Doch die schläft nicht. Rivale Airbus gelang zum Auftakt der Messe ein spektakulärer Deal: 500 neue Flieger vom Typ A320neo hat die indische Fluglinie Indigo bestellt - laut Airbus-Verkaufschef Christian Scherer der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt.

    空中巨人的较量：波音vs.空客

    美国波音公司在本次航展上介绍了新版的737 MAX 10机型，希望能够在大型喷气式客机领域的竞争中占据先机。而对手空客也不甘示弱，在航展开幕之际敲定了一大笔订单：印度靛蓝航空（IndiGo）订购了500架全新A320neo客机。空客公司销售总监声称这是“航空史上最大的单笔订单”。

  • Auf der Messe steht wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine militärische Luftfahrttechnik besonders im Fokus. Firmen aus insgesamt 46 Nationen sind vertreten, Russland wurde von der Veranstaltung ausgeschlossen. Hier stellen US-amerikanische Soldaten den CH-47F Super Chinook vor, einen zweimotorigen Transporthubschrauber, mit dem Truppen, Fahrzeuge und Geschütze verlegt werden können.

    美国大兵和他们的“超级支努干”

    在俄乌战争的背景下，本次巴黎航展上军用航空技术特别受关注。来自46个国家的企业参加了展会，俄罗斯则被排除在外。图上这些身穿迷彩服的美国士兵在介绍美国植草的双发动机双旋翼的CH-47F支努干直升机（Super Chinook），这是一种运输直升机，主要任务是进行部队人员、装甲车和火炮的运输。

  • Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erreichte die Messe in einem Hubschrauber, der teils mit nachhaltigem Flugbenzin betankt wird. Für die zivile Luftfahrt steht auf der Messe vor allem die Umstellung auf umweltfreundlichere Modelle und Technologien im Mittelpunkt. In seiner Eröffnungsrede rief Macron zu mehr Umweltschutz auf, bei dem die Weltwirtschaft aber das Wachstum nicht aufgeben solle.

    怎样“飞得更环保”？

    法国总统马克龙乘坐一架部分使用可持续航空燃料的直升机抵达展会现场。在民用航空领域，本次展会聚焦于如何转向更为环保的机型和技术。马克龙在展会开幕致辞中呼吁业界加强环境保护，但同时也“不应该放弃经济增长”。

  • Die Entwicklung der französischen Aarok Drohne war streng geheim. Auf der Pariser Luftfahrtmesse wird nun der Prototyp präsentiert. Die Drohne bewältigt lange Strecken zu Aufklärungs- und Geheimdienstzwecken und kann mit hochpräzisen Waffen Luftschläge ausführen. Unbemannte Aufklärungs- und Angriffsflüge spielen in militärischen Auseinandersetzungen eine immer größere Rolle.

    首次亮相的法国Aarok无人机

    对于新型攻击无人机Aarok的研发工作，法国一直严守机密。而在这次的巴黎航展上，它终于揭开了神秘的面纱。这款无人机可以在远程执行侦察和情报收集任务，与此同时还可以进行攻击。在如今的军事战场上，这类察打一体无人机发挥着越来越重要的作用。

  • Der Velocopter 2X soll das Flugtaxi der Zukunft werden, wenn es nach dem in Bruchsal nahe Karlsruhe angesiedelten deutschen Unternehmen Velocopter geht. Der Elektro-Multicopter kann zwei Menschen oder kleinere Lasten transportieren, autonom fliegen sowie senkrecht starten und landen. Noch befindet sich das Modell in der Testphase, doch schon 2024 sollen die ersten Flugtaxis über Singapur fliegen.

    未来的空中计程车

    按照德国Velocopter 公司的设想，他们开发的Velocopter 2X应该会成为未来的空中出租车。这种电动多旋翼飞行器可以搭载两个人或者是一些小型的货物，能够自动飞行并垂直起降。目前该机型还在测试阶段，不过到2024年，第一批空中出租车有望在新加坡的上空飞行。


  • Der Pariser Aérosalon gilt als eine der wichtigsten Luftfahrtmessen der Welt. Während Kampfjets wie dieser Dessault Rafale und zivile Maschinen über den Köpfen der Besucher kreisen, kann das begeisterte Publikum am Boden die neuesten Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt bestaunen. Das Spektakel in Le Bourget im Norden von Paris läuft noch bis 25. Juni.

    直上云霄

    巴黎国际航展被视为全世界最重要的航空展之一。这一盛事在巴黎附近的勒布尔歇机场（Le Bourget）举行，将持续到本月25日。当法国产“阵风战斗机”（Dessault Rafale）这样的军用机和民用飞机在空中盘旋的同时，地面上的观众可以在赞叹声中，感慨航空航天事业的最新科技发展。

  • Die Branche hofft nach der Pandemie auf Erholung, nach vier Jahren Pause findet die Messe 2023 erstmals wieder statt. 320.000 Besucher werden auf der 125.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche erwartet, um die neusten Drohnen, Flugzeuge und Hubschrauber zu bestaunen. Neben Fans und Fachpublikum besuchen auch internationale Delegationen und Verteidigungsexperten die Messe.

    专业人士和业余爱好者都欢迎

    经历了数年疫情之后，航空领域期待着行业的复苏。而在沉寂四年之后，巴黎航空展也终于在2023年再次举行。预计总共将有32万人次的参观者光顾拥有12.5万平方米面积的展览场地。除了业余航空爱好者、专业人士，国际代表团和国防专家也会前来参观。

  • Der US-Hersteller Boeing stellt zur Messe seine neue 737 MAX vor und hofft, sich damit gegen die Konkurrenz behaupten zu können. Doch die schläft nicht. Rivale Airbus gelang zum Auftakt der Messe ein spektakulärer Deal: 500 neue Flieger vom Typ A320neo hat die indische Fluglinie Indigo bestellt - laut Airbus-Verkaufschef Christian Scherer der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt.

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    美国波音公司在本次航展上介绍了新版的737 MAX 10机型，希望能够在大型喷气式客机领域的竞争中占据先机。而对手空客也不甘示弱，在航展开幕之际敲定了一大笔订单：印度靛蓝航空（IndiGo）订购了500架全新A320neo客机。空客公司销售总监声称这是“航空史上最大的单笔订单”。

  • Auf der Messe steht wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine militärische Luftfahrttechnik besonders im Fokus. Firmen aus insgesamt 46 Nationen sind vertreten, Russland wurde von der Veranstaltung ausgeschlossen. Hier stellen US-amerikanische Soldaten den CH-47F Super Chinook vor, einen zweimotorigen Transporthubschrauber, mit dem Truppen, Fahrzeuge und Geschütze verlegt werden können.

    美国大兵和他们的“超级支努干”

    在俄乌战争的背景下，本次巴黎航展上军用航空技术特别受关注。来自46个国家的企业参加了展会，俄罗斯则被排除在外。图上这些身穿迷彩服的美国士兵在介绍美国植草的双发动机双旋翼的CH-47F支努干直升机（Super Chinook），这是一种运输直升机，主要任务是进行部队人员、装甲车和火炮的运输。

  • Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erreichte die Messe in einem Hubschrauber, der teils mit nachhaltigem Flugbenzin betankt wird. Für die zivile Luftfahrt steht auf der Messe vor allem die Umstellung auf umweltfreundlichere Modelle und Technologien im Mittelpunkt. In seiner Eröffnungsrede rief Macron zu mehr Umweltschutz auf, bei dem die Weltwirtschaft aber das Wachstum nicht aufgeben solle.

    怎样“飞得更环保”？

    法国总统马克龙乘坐一架部分使用可持续航空燃料的直升机抵达展会现场。在民用航空领域，本次展会聚焦于如何转向更为环保的机型和技术。马克龙在展会开幕致辞中呼吁业界加强环境保护，但同时也“不应该放弃经济增长”。

  • Die Entwicklung der französischen Aarok Drohne war streng geheim. Auf der Pariser Luftfahrtmesse wird nun der Prototyp präsentiert. Die Drohne bewältigt lange Strecken zu Aufklärungs- und Geheimdienstzwecken und kann mit hochpräzisen Waffen Luftschläge ausführen. Unbemannte Aufklärungs- und Angriffsflüge spielen in militärischen Auseinandersetzungen eine immer größere Rolle.

    首次亮相的法国Aarok无人机

    对于新型攻击无人机Aarok的研发工作，法国一直严守机密。而在这次的巴黎航展上，它终于揭开了神秘的面纱。这款无人机可以在远程执行侦察和情报收集任务，与此同时还可以进行攻击。在如今的军事战场上，这类察打一体无人机发挥着越来越重要的作用。

  • Der Velocopter 2X soll das Flugtaxi der Zukunft werden, wenn es nach dem in Bruchsal nahe Karlsruhe angesiedelten deutschen Unternehmen Velocopter geht. Der Elektro-Multicopter kann zwei Menschen oder kleinere Lasten transportieren, autonom fliegen sowie senkrecht starten und landen. Noch befindet sich das Modell in der Testphase, doch schon 2024 sollen die ersten Flugtaxis über Singapur fliegen.

    未来的空中计程车

    按照德国Velocopter 公司的设想，他们开发的Velocopter 2X应该会成为未来的空中出租车。这种电动多旋翼飞行器可以搭载两个人或者是一些小型的货物，能够自动飞行并垂直起降。目前该机型还在测试阶段，不过到2024年，第一批空中出租车有望在新加坡的上空飞行。


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