暌违四年 巴黎航展盛大重启

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在2023年巴黎国际航空航天展上，来自世界各地的将近2500家展商拿出了各自最新的机型和最尖端的技术。预计展会访客总流量将达到32万人。
巴黎国际航展被视为全世界最重要的航空展之一。这一盛事在巴黎附近的勒布尔歇机场（Le Bourget）举行，将持续到本月25日。当法国产“阵风战斗机”（Dessault Rafale）这样的军用机和民用飞机在空中盘旋的同时，地面上的观众可以在赞叹声中，感慨航空航天事业的最新科技发展。
经历了数年疫情之后，航空领域期待着行业的复苏。而在沉寂四年之后，巴黎航空展也终于在2023年再次举行。预计总共将有32万人次的参观者光顾拥有12.5万平方米面积的展览场地。除了业余航空爱好者、专业人士，国际代表团和国防专家也会前来参观。
美国波音公司在本次航展上介绍了新版的737 MAX 10机型，希望能够在大型喷气式客机领域的竞争中占据先机。而对手空客也不甘示弱，在航展开幕之际敲定了一大笔订单：印度靛蓝航空（IndiGo）订购了500架全新A320neo客机。空客公司销售总监声称这是“航空史上最大的单笔订单”。
在俄乌战争的背景下，本次巴黎航展上军用航空技术特别受关注。来自46个国家的企业参加了展会，俄罗斯则被排除在外。图上这些身穿迷彩服的美国士兵在介绍美国植草的双发动机双旋翼的CH-47F支努干直升机（Super Chinook），这是一种运输直升机，主要任务是进行部队人员、装甲车和火炮的运输。
法国总统马克龙乘坐一架部分使用可持续航空燃料的直升机抵达展会现场。在民用航空领域，本次展会聚焦于如何转向更为环保的机型和技术。马克龙在展会开幕致辞中呼吁业界加强环境保护，但同时也“不应该放弃经济增长”。
对于新型攻击无人机Aarok的研发工作，法国一直严守机密。而在这次的巴黎航展上，它终于揭开了神秘的面纱。这款无人机可以在远程执行侦察和情报收集任务，与此同时还可以进行攻击。在如今的军事战场上，这类察打一体无人机发挥着越来越重要的作用。
按照德国Velocopter 公司的设想，他们开发的Velocopter 2X应该会成为未来的空中出租车。这种电动多旋翼飞行器可以搭载两个人或者是一些小型的货物，能够自动飞行并垂直起降。目前该机型还在测试阶段，不过到2024年，第一批空中出租车有望在新加坡的上空飞行。
中国商飞制造的C919客机5月28日完成了首次商业载客飞行，未来将在上海-成都航线上实行常态化商业飞行。专家指出，由于欧美航空部门尚未发放许可证，该机型目前主要依赖于来自国内的订单。
印度总理莫迪在该国大规模航空展上宣布了一项雄心勃勃的计划。莫迪称，今后两年内该国的军备出口额将提升三倍，达到50亿美元。
目前，欧美往返中国的航班数量对比疫情前还远没有恢复。这其中的部分原因是一些西方航空公司不满意“不公平竞争”：由于继续使用俄罗斯空域，中方航班的飞行时间要比其西方竞争者们短不少。美国最大的几家航司希望政府出手解决问题。
国际飞机市场上对西方两大制造商双头垄断的进攻已经开始：俄罗斯竞争对手MC-21已获批；中国也致力于挤入市场。对波音和空客而言，这会有多危险？
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