暌违五年　美台重启贸易谈判

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周一（6月7日）在众议院外交委员会的一场听证会上表示，美国可能恢复与台湾的贸易和投资谈判，但他没有表明美国是否有意愿与台湾签署全面性的贸易协定。

布林肯在听证会上被问及拜登政府对与台湾签订双边贸易协定的立场，他向该委员会表示：「我必须让美国贸易代表戴琪来回答这个问题，但我知道美国正在与台湾进行对话，或很快将进行相关对话，讨论某种框架的协议。我认为双方应该展开相关对话。」

布林肯也重申，美国一直致力於确保台湾有自我防卫的能力，而相关的作法也与美国在《台湾关系法》中的立场一致。他在听证会上强调：「美国一直在向台湾提供大量设备来达到这一目的，中国政府对台湾表现出的更大侵略性让我们感到担忧。」

美国贸易代表办公室没有立即回应路透社的评论请求。台湾驻华府代表处的一位发言人则说：「我们正在努力与美国贸易代表办公室进行讨论，希望这能使我们的双边贸易关系取得进展。」

搁置5年的谈判

美国德国马歇尔基金会的台湾问题专家葛来仪认为，布林肯的评论是一个信号，也就是华盛顿有可能恢复与台湾的贸易投资框架会谈（TIFA），该会谈自奥巴马政府以来便再也没有举行。

然而，葛来仪也指出美国政府可能还没有决定是否与台湾达成双边贸易协定。她告诉路透社：「拜登政府的高级官员一直在鼓励美国贸易谈判代表戴琪与台湾举行一轮贸易投资框架会谈，而台北也渴望尽快这样做。」

葛来仪表示，台湾总统蔡英文在8月的公投前，非常渴望在与美国的贸易谈判中取得一些进展，因为该公投可能会推翻她1月份取消对进口美国猪肉和牛肉的限制的决定。

美台的贸易投资框架会谈在前总统奥巴马2016年离任后便陷入停滞，美国上一任的贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 将贸易谈判重点放在与中国的贸易战上。

葛来仪认为，中国可能会批评美台恢复贸易投资框架会谈，因为北京担心会谈会让双方签署自由贸易协定，并使英国等其他国家有胆量与台湾开展类似的贸易谈判。她说：「中国还将把这种会谈视为拜登加强与台湾关系战略的一部分，以及美国减少对一个中国的承诺。

(法新社、路透社)

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