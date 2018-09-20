暌违二十載 德国再任台北国际书展主题国

(德国之声中文网) 明年2月12日至17日，台北国际书展選定德国作为主题国，也是繼1998以后的第二次。書展邀请到十三位德国作家来台，其中七位已经在台湾有中文译本出版。

十三位受邀来台的作家当中，包括《罪咎》作者费迪南·冯·迪拉赫(Ferdinand von Schirach)、《猎眼者》心理惊悚作家色巴斯提昂·费策克(Sebastian Fitzek)以及绘本名家薛弗勒(Axel Scheffler)。

书展中也有几项特别的主题：比如2019年适逢包浩斯一百週年，书展中也有相关小说与作家座谈。近年的当紅话题「人工智慧」，也有邀请到法兰克福书展的副总裁格·博蓝(Holger Volland)以及政治讽刺剧家马克乌伟·克林(Marc-Uwe Kling)介绍他们与人工智慧有关的作品，寻找人类与人工智慧生活的定义。至于台湾社会感兴趣德国人如何面对历史创伤，也邀请了德国知名记者罗南·史坦格(Ronen Steinke)谈论德国转型正义的脉络。

现场展出许多德国著名文学作品与绘本

今年度的主题为「德国故事」，现场将展出四百多本德语书籍，包括德国图书奖提名书籍、受邀作家的作品集与其中文翻译、包浩斯相关书籍。另外也设置亲子阅读区展出童书。

明年的台湾国际书展將於世贸一、二馆举办，同時得到德国在台协会的支持，台北歌德学院与德国法兰克福书展公司参与筹办。

罗法/李芊(發自台北)