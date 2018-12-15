暂缓部分关税 中美贸易“休战”有望？

（德国之声中文网）中国财政部周五宣布，从2019年1月1日起至2019年3月31日，中国对原产于美国的汽车及零部件产品暂停加征25%的关税。发布在财政部官网的公告写道，"为落实两国元首共识，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提"，国务院关税税则委员会做出了这一决定，涉及211个税目。

美国总统特朗普对这一决定表示欢迎。他在推特上发文指出，因为和美国打贸易战，中国经济增长速度明显低于原先的预期："他们刚刚暂停了对美国加征的关税。美国做得很棒。中国希望能达成一项广泛而全面的协议。这是有可能实现的，也许很快！"

周五晚些时候，美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）的办公室宣布，鉴于美中贸易谈判正在进行之中，美国决定推迟对价值约2000亿美元的中国商品加征关税，把相关措施实施期限从原定的2019年1月1日推迟到3月2日。不过该决定不影响已经生效的惩罚性关税，包括针对中国半导体、电路等其它电子科技产品的25%关税，涉及价值500亿美元的商品。

美国汽车制造商拍手叫好

就在中国宣布暂停关税之后不久，特斯拉立即宣布将降低其ModelS和ModelX型电动汽车在中国市场的售价。

中国汽车流通协会进口车委员会主任王存认为这是一个好的信号，表示中国和美国正走在解决贸易争端的道路上。他估计，车商目前应该正在大举订购进口汽车。

福特汽车公司执行副总裁兼全球业务主管韩瑞麒（Joe Hinrichs）也表示对两国政府"为减少贸易壁垒和开放市场的建设性合作"表示"鼓掌欢迎"。他同时指出，2017年福特向中国出口了近5万辆美国产汽车。

中美两国在汽车领域的进出口贸易规模相对较小。根据国务院国资委下属的智库中国汽车技术研究中心（CATARC）统计数据，去年中国向美国市场出口了5万多辆汽车，进口了28万多辆美国产汽车。

而在美中贸易战的阴影笼罩下，在2018年1月到11月之间，中国的汽车总产量比去年同期下降了2.6%，减少至2530万辆。

汽车流通协会进口车委员会主任王存指出，在今年前10个月里，中国进口美国产汽车的总量锐减了三成。而在中国暂停加征关税之后，他预计美国车进口量将会恢复到贸易战之前的水平。

德国车商也松了一口气

宝马汽车公司也对中国暂停向美国产汽车加征关税的决定表示欢迎，这家德国汽车业巨头正在与中国合作伙伴商讨如何响应这一利好措施。

宝马方面表示，在2018年中国对美国产汽车加征关税给该公司造成的经济影响已经达到将近3亿欧元。

周六，宝马宣布将中国市场上销售的四款美国制造X5、X6、X5M和X6M车型价格下调3%到7%。

在中美两国元首12月1日阿根廷会晤之后，中国已经从美国购买了大量大豆，而暂停加征关税则是贸易战可能开始缓解的又一个初步迹象。

雨涵/任琛（路透社）