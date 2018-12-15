暂缓部分关税 中美贸易“休战”有望？

（德国之声中文网）中国财政部周五宣布，从2019年1月1日起至2019年3月31日，中国对原产于美国的汽车及零部件产品暂停加征25%的关税。发布在财政部官网的公告写道，"为落实两国元首共识，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提"，国务院关税税则委员会做出了这一决定，涉及211个税目。
美国总统特朗普对这一决定表示欢迎。他在推特上发文指出，因为和美国打贸易战，中国经济增长速度明显低于原先的预期："他们刚刚暂停了对美国加征的关税。美国做得很棒。中国希望能达成一项广泛而全面的协议。这是有可能实现的，也许很快！"
周五晚些时候，美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）的办公室宣布，鉴于美中贸易谈判正在进行之中，美国决定推迟对价值约2000亿美元的中国商品加征关税，把相关措施实施期限从原定的2019年1月1日推迟到3月2日。不过该决定不影响已经生效的惩罚性关税，包括针对中国半导体、电路等其它电子科技产品的25%关税，涉及价值500亿美元的商品。
美国汽车制造商拍手叫好
就在中国宣布暂停关税之后不久，特斯拉立即宣布将降低其ModelS和ModelX型电动汽车在中国市场的售价。
资料照片：特斯拉X系列豪华电动汽车
中国汽车流通协会进口车委员会主任王存认为这是一个好的信号，表示中国和美国正走在解决贸易争端的道路上。他估计，车商目前应该正在大举订购进口汽车。
福特汽车公司执行副总裁兼全球业务主管韩瑞麒（Joe Hinrichs）也表示对两国政府"为减少贸易壁垒和开放市场的建设性合作"表示"鼓掌欢迎"。他同时指出，2017年福特向中国出口了近5万辆美国产汽车。
中美两国在汽车领域的进出口贸易规模相对较小。根据国务院国资委下属的智库中国汽车技术研究中心（CATARC）统计数据，去年中国向美国市场出口了5万多辆汽车，进口了28万多辆美国产汽车。
而在美中贸易战的阴影笼罩下，在2018年1月到11月之间，中国的汽车总产量比去年同期下降了2.6%，减少至2530万辆。
汽车流通协会进口车委员会主任王存指出，在今年前10个月里，中国进口美国产汽车的总量锐减了三成。而在中国暂停加征关税之后，他预计美国车进口量将会恢复到贸易战之前的水平。
德国车商也松了一口气
宝马汽车公司也对中国暂停向美国产汽车加征关税的决定表示欢迎，这家德国汽车业巨头正在与中国合作伙伴商讨如何响应这一利好措施。
宝马方面表示，在2018年中国对美国产汽车加征关税给该公司造成的经济影响已经达到将近3亿欧元。
周六，宝马宣布将中国市场上销售的四款美国制造X5、X6、X5M和X6M车型价格下调3%到7%。
在中美两国元首12月1日阿根廷会晤之后，中国已经从美国购买了大量大豆，而暂停加征关税则是贸易战可能开始缓解的又一个初步迹象。
雨涵/任琛（路透社）
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301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
作者: 苗子