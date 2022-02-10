暂失自由：加拿大“自由卡车”领袖被捕

(德国之声中文网) 据加拿大广播公司CBC报道，李奇(Tamara Lichi)和巴伯(Chris Barber)这两名"自由卡车车队"(Freedom Convoy)领袖均在2月17日被捕。此前，加拿大当局已经清除了靠近美国边境口岸的示威行动。

首都渥太华警方还一度警告说，假如剩余示威者"不愿和平离开"，警方"也已经准备好相应计划"。不过，截至2月17日夜间，警方暂时没有对剩余示威者采取进一步行动。因应"自由卡车"示威行动造成的混乱局面，加拿大已经在2月14日宣告进入紧急状态。在紧急状态期间，某些特定地区的公众集结遭到禁止。加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)表示，"自由卡车"示威行动已经威胁了国家经济运转、公众安全以及加美双边关系；而反对党则指责特鲁多为本已紧张的局势火上浇油。

目前，在国会附近的街道上，停着大约400辆重型卡车或其他车辆。示威者如果不愿撤离，将会面临被捕、扣押卡车、冻结保险、关闭银行账户等风险。示威行动领袖之一李奇此前向媒体透露，她的银行账户已遭冻结。加拿大副总理兼财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)也说，政府已经开始逐步冻结示威卡车司机的银行账户。

警方还表示，正在和儿童福利机构合作，研究如何在采取强力措施前将这些示威者的孩子安全带离现场。

美加边境的大桥被封堵 经济运行受到了巨大冲击

一个星期前，警方已经清除了一处交通要道的示威：连接安大略省与美国密歇根州的一座大桥。其他多处边境口岸的示威堵路行动也在本周陆续宣告结束。在首都渥太华的中心区域以及示威者聚集的地区，警方还设置了约100处临时检查站。

整场示威行动起因于加拿大政府计划对往返美国的跨境卡车司机实行强制疫苗接种，随后演变成一场更为广泛的反防疫示威行动。

(法新社等)

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