暂不引渡美国 阿桑奇可继续上诉

（德国之声中文网）英国法官周二（3月26日）推迟了对阿桑奇（Julian Assange）被引渡到美国的裁决，并要求美国进一步保证阿桑奇在被引渡后不会面临死刑。英国高等法院法官夏普（Victoria Sharp）和约翰逊（Jeremy Johnson）还表示，是否同意引渡阿桑奇的裁决将再次推迟到今年5月20日审理。

早在1960年代，英国就废除了死刑。两位法官说：“如果美方没能做出保证，那么我方将允许阿桑奇上诉，且无需进一步的听证会。如果美方做出了保证，我方则会在就上诉许可申请做出最终裁决前，让各方有机会提出进一步的意见。”

在上个月的听证会上，阿桑奇的律师团队辩护称，美国当局不公正地寻求惩罚其当事人，因为维基解密“以前所未有的规模曝光了美国政府的犯罪行为”，包括酷刑和杀戮。

维基解密最初在2010年披露了美国国务院与驻全球各地使领馆之间的外交通讯内容。后来，其最著名的一些泄密文件则揭露了北约军队驻扎在伊拉克以及阿富汗时的罪行。

美国政府认为，阿桑奇的行为超出了新闻或者举报的范畴，其索取、窃取、不加区别发布机密文件的行径已经危及到了无辜生命。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



澳大利亚：请让阿桑奇返回祖国

为了躲避拘捕，阿桑奇曾在厄瓜多尔驻英国大使馆藏身多年。后来又在英国监狱度过五年。

阿桑奇总共以九项事由提起上诉，其中六项已被法官驳回，另外三项则获准继续上诉，其中包括：言论自由、因没有美国国籍而面临不利处境、面临死刑威胁。

美国方面指控这位52岁的澳大利亚籍IT专家17项间谍罪以及1项滥用计算机罪行。阿桑奇的律师团队称，如果这些罪名成立，他将面临最高175年的监禁。不过美国当局称，实际刑期可能远远低于这一数字。

阿桑奇的妻子以及支持者表示，十多年来，他的身心健康已受到了损害；期间，阿桑奇要么躲藏在厄瓜多尔大使馆内，要么被拘押。

阿桑奇妻子: 欧洲新闻自由正受到严重威胁

澳大利亚政府以及在野党今年2月发表联合声明，呼吁让阿桑奇回到祖国。

包括德国在内的多个国家也认为应该善待阿桑奇。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）3月早些时候表示，过去美方未能向英国保证“可能的刑罚在英国所认为的合理框架内”，表示反对将阿桑奇引渡至美国。

（路透社、美联社）

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