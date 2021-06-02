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智能手机

有独立移动操作系统，可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机。

智能手机已逐步取代传统手机，成了主导移动通讯市场的产品。目前全球几大智能手机生产商有韩国三星，美国苹果，中国华为、联想等。

August 9, 2019, Asuncion, Paraguay: Logo icon of Huawei, a Chinese multinational networking, telecommunications equipment and services company is seen on a smartphone screen against the HarmonyOS operating system text unfocused on background. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire |

力求不再受制于人！华为发布鸿蒙新系统 02.06.2021

中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。
ARCHIV - 15.01.2019, China, Shenzhen: Ren Zhengfei, Gründer und Chef des Unternehmens Huawei, beantwortet Fragen von Journalisten während eines Roundtable-Meetings. Nach den US-Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern hat dessen Chef Ren Zhengfei US-Präsident Trump scharf kritisiert. (Zu dpa Huawei-Chef greift Trump für seine Tweets an) Foto: Vincent Yu/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

一年来首次出镜 任正非：信心更大 09.02.2021

华为创始人、CEO任正非在公开场合对媒体表示，仍坚信全球化，并希望美国新政府采取有利于中美两国企业的开放政策。

“出售求生存” 华为剥离子品牌荣耀 17.11.2020

数月以来的传闻如今得到证实：华为11月17日发布声明称，为了产业链自救，让荣耀渠道得以延续，将出售荣耀业务资产。这显示出美国限制令给华为业务造成的巨大压力。
Illustration: Das Logo der App Tik Tok, aufgenommen am 07.03.2019 in Osterode. TikTok, auch bekannt als Douyin in China, ist ein chinesisches Videoportal für die Lippensynchronisation für Musikvideos und andere kurze Videoclips mit Funktionen eines sozialen Netzwerks. Sie ist als mobile App für Android und iOS verfügbar. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

间谍软件怎么会在我的手机里 30.08.2020

TikTok、微信和成千上万来自中国的App看似无害，其实夹带着恶意插件，而且巧妙隐藏了来源。手机用户该如何保护自己的信息不被侵害呢？
Smartphone (c) / e / foundation

德语媒体：新冠病毒与数据保护 18.03.2020

在中国抗击疫情的过程中，智能手机的通话记录和定位技术在查找感染者方面发挥了重要作用。但在欧洲，这些信息却是神圣不可侵犯的个人隐私。
19.09.2019, Bayern, München: Journalisten kommen zu einer Pressekonferenz von Huawei. Huawei stellt die neue Smartphone Serie Mate 30 / 30 Pro vor. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

或因敏感议题 华为两项新品取消在台湾上市 05.12.2019

华为取消Mate30 Pro和Watch GT2两款旗舰新品在台湾市场的上市计划，虽然其官方理由是“供货问题”，但外界猜测还是因为政治敏感议题。不久前更新过系统的华为手机，部分设置将台湾标示为“中国台湾”。
27.11.2017, China, Ji'nan: --FILE--A chip of Huawei is seen in Ji'nan city, east China's Shandong province, 27 November 2017. Huawei Technologies Co Ltd said on Tuesday (23 July 2019) it plans to invest 3 billion yuan ($436 million) over the next five years to build an ecosystem for its ARM-based server chips as the Chinese company beefs up its prowess in semiconductors. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

华为重奖员工勇对美国制裁 12.11.2019

中国网络装备大亨华为集团"双十一"大奖员工：增发一个月薪水，再发20亿元人民币（约值2.85亿美元）奖金，以"感谢"员工们应对美国制裁做所"付出的努力"。
This happy couple sitting in a park and share a common telephone information. | Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国厂商凭什么称霸非洲手机市场？ 27.10.2019

使用智能手机的非洲人越来越多。到2021年，非洲大陆的手机可能超过9亿部。手机热尤其给中国供应商带来滚滚财源。同时非洲公司也开始进军手机市场。
ARCHIV - 13.05.2019, China, Peking: Passanten gehen an einem Werbeplakat des neuen Huawei P30 Smartphone in einer U-Bahnstation vorbei. Der chinesische Huawei-Konzern ist im ersten Halbjahr ungeachtet der US-Sanktionen deutlich gewachsen. Foto: Andy Wong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

高端机型热度已退？全球手机销量持续萎缩 01.09.2019

全球手机的销售量再次下降，尤其对高端手机的需求下降更为明显。周二，加特那市场研究所（Marktforschungsinstitut Gartner）公布了今年第二季度分析报告。
This picture taken on June 26, 2017 shows a policeman gesturing as Muslims arrive at the Id Kah Mosque for the morning prayer on Eid al-Fitr in the old town of Kashgar in China's Xinjiang Uighur Autonomous Region. The increasingly strict curbs imposed on the mostly Muslim Uighur population have stifled life in the tense Xinjiang region, where beards are partially banned and no one is allowed to pray in public. Beijing says the restrictions and heavy police presence seek to control the spread of Islamic extremism and separatist movements, but analysts warn that Xinjiang is becoming an open air prison. / AFP PHOTO / Johannes EISELE / TO GO WITH China-religion-politics, FOCUS by Ben Dooley (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

专访：中国监控APP掌握大量信息 07.05.2019

“人权观察”组织公布了中国警方所使用的、让当局收集到无数信息的一款移动应用程序（APP）。在接受德国之声采访时，信息技术专家海德里希（Mario Heiderich）表示，该应用程序的技术构造很简单。
Huawei raven replicas. EDITORIAL USE ONLY Ella Martin photographs a 2.5 metre replica of BritainÕs most elusive bird, the raven, with the new Huawei P20 Pro. The giant bird has been created by smartphone manufacturer Huawei, as they reveal new research about our love of British wildlife, Potters Field Park. Picture date: Thursday May 10, 2018. Other giant ravens will be appearing around the UK in Glasgow, Edinburgh, Newcastle, York, Leeds, Manchester, Liverpool, Birmingham and Cardiff this weekend. Photo credit should read: John Nguyen/PA Wire URN:36422829 |

华为手机销量即将称冠全球 24.01.2019

面临重重阻力的华为，依然有望成为全球最大的智能手机厂商。公司高管余承东周四在北京高调表示，这一目标最迟会在2020年实现。
Frankfurter Buchmesse von Shenjun Liu

中国《朗读者》给法兰克福书展带来的启发 11.10.2018

在手机阅读横行的年代，怎样鼓励人们享受阅读最原始的乐趣？这是近年法兰克福书展一直面对的问题。今年来自中国官媒的一位“名嘴”，给相对比较爱读书德国人带来了新的思路。
March 1, 2018 - Barcelona, Catalonia, Spain - A congress attendant with the new Samsung Galaxy S9 at Samsung pavilion, during the Mobile World Congress day 4, on March 1, 2018 in Barcelona, Spain. Barcelona Spain PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180301_zaa_n230_639 Copyright: xJoanxCrosx

三星智能手机出现诡异漏洞 03.07.2018

这简直是不可思议的事情：你的智能手机悄悄地向你的联系人发送图片。三星公司正在对用户的相关投诉进行调查。
A logo of Xiaomi is seen at Xiaomi's tablet launch event in Beijing, May 15, 2014. Chinese smartphone maker Xiaomi Tech announced its first tablet at a product launch event in Beijing on Thursday, expanding its product lineup in a potential challenge to Samsung Electronics Co Ltd and Apple Inc. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY TELECOMS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

为科技巨头回归敞开大门 北京放松上市规定 11.06.2018

智能手机生产商小米或在香港和上海同步上市。如获准发行，该公司将是首家利用中国存托凭证(CDR)规定上市的公司。该规定给创业不久的中国科技巨头在本土上市提供机会。
ILLUSTRATION Eine Frau tippt am 28.03.2017 in Berlin auf einem Smartphone. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

为什么德国网速慢得离谱？ 21.01.2018

德国联邦网络管理局近日发布的一项调查显示，以效率和创新闻名的德国，宽带网速却出奇地缓慢，智能手机上网的情况更为糟糕。这背后的原因何在？

--FILE--A passenger uses his smartphone to scan a QR code via mobile payment service WeChat Pay of Tencent to pay for taxi fees in Zhangjiajie city, central China's Hunan province, 16 August 2017. China's third-party mobile payment market has continued rapid expansion as cashless transactions gained increasing popularity in the country. In the second quarter of 2017, third-party mobile payment transactions amounted to 23 trillion yuan (about 3.46 trillion U.S. dollars), up 22.5 percent from the previous quarter, according to a report by Beijing-based marketing consultancy firm Analysys International. The report attributed the robust growth to increasing e-commerce transactions and other financial trading. Products from China's two Internet giants, Alibaba and Tencent, maintained dominance in the industry, taking 92.8 percent of the market. Alipay, Alibaba's mobile payment service, led the market with a 53.7-percent share, followed by Tencent Finance, with a 39.1-percent share. According to figures released by China Internet Network Information Center, China had 724 million mobile phone users at the end of June 2017. More than 35 percent of them often make mobile payments while 31.8 percent still prefer using cash or credit cards. Foto: Zi Xin/Imaginechina/dpa |

中国网民：腾讯和阿里巴巴成功背后的最大推手 26.11.2017

腾讯成为亚洲首家市值突破5千亿美元的企业，阿里巴巴在全球企业市值排行榜上也跻身第七。虽然这两家互联网巨头是在防火长城保护下的中国市场内迅速扩张，但其成功也不仅仅得益于此。
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