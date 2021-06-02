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有独立移动操作系统，可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机。
智能手机已逐步取代传统手机，成了主导移动通讯市场的产品。目前全球几大智能手机生产商有韩国三星，美国苹果，中国华为、联想等。
中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。
华为创始人、CEO任正非在公开场合对媒体表示，仍坚信全球化，并希望美国新政府采取有利于中美两国企业的开放政策。
数月以来的传闻如今得到证实：华为11月17日发布声明称，为了产业链自救，让荣耀渠道得以延续，将出售荣耀业务资产。这显示出美国限制令给华为业务造成的巨大压力。
TikTok、微信和成千上万来自中国的App看似无害，其实夹带着恶意插件，而且巧妙隐藏了来源。手机用户该如何保护自己的信息不被侵害呢？
在中国抗击疫情的过程中，智能手机的通话记录和定位技术在查找感染者方面发挥了重要作用。但在欧洲，这些信息却是神圣不可侵犯的个人隐私。
华为取消Mate30 Pro和Watch GT2两款旗舰新品在台湾市场的上市计划，虽然其官方理由是“供货问题”，但外界猜测还是因为政治敏感议题。不久前更新过系统的华为手机，部分设置将台湾标示为“中国台湾”。
中国网络装备大亨华为集团"双十一"大奖员工：增发一个月薪水，再发20亿元人民币（约值2.85亿美元）奖金，以"感谢"员工们应对美国制裁做所"付出的努力"。
使用智能手机的非洲人越来越多。到2021年，非洲大陆的手机可能超过9亿部。手机热尤其给中国供应商带来滚滚财源。同时非洲公司也开始进军手机市场。
全球手机的销售量再次下降，尤其对高端手机的需求下降更为明显。周二，加特那市场研究所（Marktforschungsinstitut Gartner）公布了今年第二季度分析报告。
“人权观察”组织公布了中国警方所使用的、让当局收集到无数信息的一款移动应用程序（APP）。在接受德国之声采访时，信息技术专家海德里希（Mario Heiderich）表示，该应用程序的技术构造很简单。
面临重重阻力的华为，依然有望成为全球最大的智能手机厂商。公司高管余承东周四在北京高调表示，这一目标最迟会在2020年实现。
在手机阅读横行的年代，怎样鼓励人们享受阅读最原始的乐趣？这是近年法兰克福书展一直面对的问题。今年来自中国官媒的一位“名嘴”，给相对比较爱读书德国人带来了新的思路。
这简直是不可思议的事情：你的智能手机悄悄地向你的联系人发送图片。三星公司正在对用户的相关投诉进行调查。
智能手机生产商小米或在香港和上海同步上市。如获准发行，该公司将是首家利用中国存托凭证(CDR)规定上市的公司。该规定给创业不久的中国科技巨头在本土上市提供机会。
德国联邦网络管理局近日发布的一项调查显示，以效率和创新闻名的德国，宽带网速却出奇地缓慢，智能手机上网的情况更为糟糕。这背后的原因何在？
腾讯成为亚洲首家市值突破5千亿美元的企业，阿里巴巴在全球企业市值排行榜上也跻身第七。虽然这两家互联网巨头是在防火长城保护下的中国市场内迅速扩张，但其成功也不仅仅得益于此。
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