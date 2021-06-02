专访：中国监控APP掌握大量信息

“人权观察”组织公布了中国警方所使用的、让当局收集到无数信息的一款移动应用程序（APP）。在接受德国之声采访时，信息技术专家海德里希（Mario Heiderich）表示，该应用程序的技术构造很简单。