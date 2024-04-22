 智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2024

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政治

智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算

瑞典智庫最新報告指出，全世界軍費支出總額增長創下近15年以來新高。其中，中國身為國防支出第二大國，也觸發其印太鄰國紛紛漲軍費。

圖為中國2019年10月1日在北京天安門廣場展示東風系列飛彈。（資料照）

圖為中國2019年10月1日在北京天安門廣場展示東風系列飛彈。（資料照）

（德國之聲中文網）瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一（4月22日）發布2023年全球軍費報告，顯示世界軍費支出達到2.443兆美元，比前一年上升6.8%，這不僅是2009年以來最大的一次漲幅，總額也創下史上新高。

全球前四大軍費支出國，分別是美國、中國、俄羅斯、印度；其中，中國約花費2960億美元在軍事上，比2022年增加6%。

中國連續29年調高軍費

報告指出，中國已經連續第29年增加軍費，總額佔了亞太地區軍費的一半；SIPRI研究員肖亮（Xiao Liang，音譯）向DW表示，這是單一國家連續上調軍費的最長紀錄。

肖亮說，無論國際地緣政治緊張局勢如何波動，中國國防預算大多都會隨經濟增長步調而上升，且多半用來提高解放軍的戰備水準

此外，中國軍事現代化的發展，觸發了鄰近的日本、台灣、印度跟著調高防衛預算，且這樣的趨勢未來幾年還會繼續加快。根據報告，日本台灣去年軍費開支各上升了11%，分別達到502億美元和166億美元。印度則增加了4.2%，總額為836億美元。

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

報告還指出，事實上，全球5大地理區2023年全都提高了軍費，尤其是在歐洲、亞太、中東地區。報告共同作者田楠（Nan Tian，音譯）表示，這樣的趨勢可以說是「對於全球和平與安全情勢惡化的直接回應」，促使各國優先考慮自身的軍事能力，但也可能導致緊張局勢螺旋上升。

德國法蘭克福和平研究所（Peace Research Institute Frankfurt）政治學家舍尼西（Niklas Schörnig）告訴DW：「我們置身的時代中，軍事安全再度成了優先事項，而且安全是在一種軍國主義的框架下被定義。」

舍尼西表示，他希望美國和中國能展開協商，讓台海的區域局勢處於控制之下；不過，即使這真能辦到，當前的地緣政治仍然有如「火藥桶」，而SIPRI的軍費數字恰恰反應了這樣的情勢。

俄烏戰爭改變歐洲風險評估

SIPRI報告指出，北約的軍費支出總共1.341兆美元，佔全世界總額的55%，其中最主要來自美國。跟2022年相比，美國去年國防開支增加2.3%，變為9160億美元。

北約內只有3個成員國沒有增加軍費；31個成員國之中有11國，軍費達到或超過國內生產總值（GDP）的2%。肖亮表示，隨著芬蘭瑞典加入北約，可以預期未來北約整體的軍費支出還會上升。

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報告另一共同作者斯卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）表示，過去2年來俄羅斯對烏克蘭的侵略，讓歐洲各國對威脅的感受有所轉變；北約所設定的「軍費達GDP 2%」目標，也越來越被視為「基準線」，而非需要去達成的「門檻」。

歐洲所有國家之中，波蘭的軍費支出增加最多，比2022年大幅調高了75%，總額為316億美元。

法蘭克福和平研究所專家舍尼西向DW分析道，俄烏戰爭等各種衝突證明了過去「裁減軍備」的邏輯已經到達極限；如今，世界進入了一個新的時代，各國軍備不受控制地增加，先前簽署的大多數限武協議都已過時或不再使用。

「各國必須重新限武……必須同意軍備不要超過特定水平，這樣就可以稍微降低緊張局勢。」舍尼西認為，控制軍備「可以是一種過渡期的目標」，「避免大家隨心所欲、瘋狂武裝自己」。

以色列軍費增24%

2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯襲擊以色列，以方誓言反擊，雙方衝突至今未歇。

據SIPRI報告，以哈衝突以及中東地區更廣泛的緊張局勢，讓此區的軍費開支出現了10年來最大的漲幅，比2022年上升9%，總額則是2000億美元。其中，以色列自身就增加了24%，在中東總額僅次於沙烏地阿拉伯。

舍尼西以伊朗和以色列之間的衝突，以及烏克蘭的狀況為例，指出「防衛遠比攻擊更花錢」。他對未來抱持悲觀的前景：「如果整體政治環境沒有變化，我不相信當前的軍備上升趨時會停下來……只有在烏克蘭達成不會分裂其國家的和平協議時，這才有可能。」

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非洲、拉丁美洲的軍費增長幅度也令專家意外。SIPRI指出，2023年全世界軍費增幅比例最大的國家是非洲的剛果民主共和國，比前一年上升105%，主因跟該國政府與非官方武裝團體之間的長期衝突有關。

（DW記者Oliver Pieper對此文有貢獻）

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