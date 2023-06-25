智库: 德国在某些领域严重依赖于中国产品

（德国之声中文网）2022年德国从中国进口的商品总量达到了历史最高水平。“在一些产品领域，这是相当危险的——因为中国在这些产品的市场上几乎是独霸一方”，德国经济研究所（IW）最新发布的研究报告指出，尤其是一些原材料、化学原料和电子元件，除了中国之外几乎找不到其它可以替代的供应方。

德国政府呼吁德国经济界降低对于中国的依赖性。但是对于很多工业企业以及出口导向型企业来说，中国是一个极其重要的市场。中国总理李强本周访问了德国，并和总理肖尔茨及其内阁成员举行了德中政府磋商。

德中贸易往来中新的发展动向

不过，根据德国经济研究所的观察，近几年来德中贸易往来中出现了新的发展动向：“从中国运来德国的商品越来越多，而相反德国对中国的出口增长却几乎陷入了停滞。”该机构的研究人员找出了严重依赖从中国进口的产品种类。

以2021年的数据为例，在298种分别价值超过1000万欧元的产品当中，德国超过50%的进口都来自中国。2022年，在这些产品当中有211种的中国份额都明显增加。

根据德国经济研究所的调查，在笔记本电脑、磁铁、键盘以及维生素C、镁和咖啡因这些产品领域，从中国进口的产品所占份额尤其之高。“从总体上看，在一些原材料、化学原料和电子元件领域，可以观察到中国影响力的日益提升。”在这些领域，目前完全看不到进口渠道多元化的发展趋势。

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不应该让“去风险”成为一句空话

研究人员指出，当某些产品对于企业来说是不可或缺的，而且在可见的未来几乎无法被其它供应方的产品所替代时，这样的发展趋势是相当危险的。在这种情况下，德国会陷入一种危险的依赖关系中。

德国经济研究所该研究报告的作者还表示，完全与中国脱钩或者彻底与中国告别并不是应该讨论的话题，“主要是在那些确实非常危险的依赖关系中，我们应该减少与中国之间的贸易”，至于哪些领域存在这样的危险，企业应该现在就在政界的支持下把它们找出来，“否则的话，所谓的去风险就只是一句空话。”

（路透社）

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