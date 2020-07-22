智库：英国大学过度依赖中国学生的学费

（德国之声中文网）英国前进（Onward）智库的一份报告7月23日指出，不少英国大学依赖中国学生到了令人担忧的程度，使他们在经济方面容易受到与北京的外交纷争和新冠疫情的影响。

根据前进智库的硏究，在90年代中期，就读英国大学的全日制中国学生人数只有1510人，这个数字一路飙升至今年疫情前，总计有115,435人在英国学习。而现今中国海外留学生的总数则比1990年代中期增加了50%，前进智库表示，这个现象敦促政府要「采取步骤，以增加大学的财政弹性」。



英国剑桥大学

该份研究报告称，英国大学每年从海外学生身上赚取约58亿英镑的收入，其中估计有21亿英镑来自中国学生。报告也指出，仅在过去4年间，在英国的中国学生人数就增长了36%。他们缴纳的学费约有三分之二进入了著名的罗素集团大学（Russell Group Universities）的口袋，这也使这些大学「最容易受到新冠疫情和与中国政府的纷争影响，导致需求下降 」。

「虽然海外学生为英国校园带来了宝贵的收入和国际关注，但大学财务仰赖于这些学生的程度不仅令人担忧，也破坏了他们的信誉、独立性和长期的可持续发展。」报告的主要作者坦纳（Will Tanner）说。

坦纳还指出，「更令人顾虑的是，三分之一的海外资金来自于中国，中国政府已经开始表现出以威胁减少学生数量来回应批评的姿态，同时其与英国大学的商业合作越来越多地受到审查。」

陈盈伊/叶宣（德新社）

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