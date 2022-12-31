智库：美欧应与全球“摇摆国家”打交道

随着既定全球秩序的转变，德国马歇尔基金会敦促欧盟和美国，重新考虑与跨大西洋联盟之外“摇摆国家”的关系，在合作时表现出灵活性，避免迫使地缘政治伙伴做出“非此即彼”的抉择。
（德国之声中文网）华盛顿智库德国马歇尔基金会周二（5月2日）在最新报告中指出，如果西方国家希望维持在国际舞台上的影响力，必须与新兴"摇摆国家"进行更有意义的接触。
报告作者指出，巴西、印度、印尼、沙特阿拉伯、南非和土耳其是在世界舞台上具有重要影响力的摇摆国家，它们对于在西方跨大西洋联盟之外的合作各有不同偏好。
在俄罗斯入侵乌克兰和美中竞争不断加剧的背景下，这些国家比以往任何时候都更能影响全球事务。
马歇尔基金会主席康利（Heather A. Conley）写道："西方经常错误地将这些摇摆国家与其他选择成为或处于两个新兴全球集团之间的国家统称为'全球南方'，但这一标签反映出缺乏知识严谨性。"
"这些国家是国际机遇时刻的外交和经济创业者。"
报告指出，巴西的合作是务实的，其领导层不认为与不同伙伴（例如中国、欧盟、俄罗斯和美国）的合作是互相冲突的。西方国家因此应在气候变化、不平等和其他全球治理问题上与之加强合作，接受从传统权力中心的转移。
南非也主张一个多级的全球秩序，并认同所谓的全球南方。报告称，西方领导人可以通过专注于对双方有利的具体政策领域，以促进更紧密的合作。
报告作者昆塞兹（Martin Quencez）和陶森德弗伦德（Rachel Tausendfreund）指出："这些摇摆国家的政府并不认为自己要在两个静态极点之间作出选择。"
"他们更倾向根据自身的特定利益和战略分析，针对个别问题从一个选项移动到另一个选项。"
随着中印边界争端和经济竞争升温，印度正逐渐向西方靠拢，但其战略自治原则仍然使其与俄罗斯等国保持密切联系。
报告指出，西方可以通过避免怀有"我们或他们"的心态，更有效地与印度接触，因为这种思维方式与印度更有针对性的小型多边外交不相容。
印尼的目标则是置身于大国的竞争之外，在没有美国的协助下自行处理在南中国海的争端。
报告指出，西方国家在殖民时期和冷战时期长达一世纪的侵权行为，导致西方对新的不自由政策的批评并不受到印尼立法者的认同。
作者写道："一个更具建设性的外交政策对话，可以围绕着对国家主权和多边主义的相互尊重展开。"
"虽然摇摆国家普遍意识到俄罗斯和中国的野心带来的风险，但他们并不认为美国或欧洲是可信的国家主权全球倡导者。"
土耳其的战略一直是在主要大国之间取得平衡，以减轻这种竞争构成的影响，其最近在乌克兰战争中的调解也印证了这一点。
土耳其依旧是北约的重要成员国和欧盟的亲密经济伙伴，同时认为世界"不仅限于五个国家"-这里所指的是联合国安理会五个常任理事国。
沙特阿拉伯在安全方面也与西方维持紧密关系，尤其是与美国。但沙特将俄罗斯视为欧佩克+（OPEC+）的重要伙伴，中国则是其主要贸易伙伴。
马歇尔基金会的报告认为，西方不应忽视其他国家的全球斡旋能力；由于预计美国对中东的关注会减少，利雅得正借此机会加强自己在该地区的地位。
总体而言，马歇尔基金会的专家认为，欧盟和美国必须在合作方面展现出灵活性，对非西方国家的协助抱持开放态度，避免迫使地缘政治伙伴进行非此即彼的抉择。
报告作者写道："与分散的政治行为者建立关系，也可能有利于所有伙伴的长期利益。"
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