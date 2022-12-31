智库：美欧应与全球“摇摆国家”打交道

（德国之声中文网）华盛顿智库德国马歇尔基金会周二（5月2日）在最新报告中指出，如果西方国家希望维持在国际舞台上的影响力，必须与新兴"摇摆国家"进行更有意义的接触。

报告作者指出，巴西、印度、印尼、沙特阿拉伯、南非和土耳其是在世界舞台上具有重要影响力的摇摆国家，它们对于在西方跨大西洋联盟之外的合作各有不同偏好。

在俄罗斯入侵乌克兰和美中竞争不断加剧的背景下，这些国家比以往任何时候都更能影响全球事务。

马歇尔基金会主席康利（Heather A. Conley）写道："西方经常错误地将这些摇摆国家与其他选择成为或处于两个新兴全球集团之间的国家统称为'全球南方'，但这一标签反映出缺乏知识严谨性。"

"这些国家是国际机遇时刻的外交和经济创业者。"

国际合作需要灵活性

报告指出，巴西的合作是务实的，其领导层不认为与不同伙伴（例如中国、欧盟、俄罗斯和美国）的合作是互相冲突的。西方国家因此应在气候变化、不平等和其他全球治理问题上与之加强合作，接受从传统权力中心的转移。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 曾经的世界阵营划分 在冷战时期，根据意识形态不同，世界被划为东西阵营。西方资本主义阵营被看作是所谓的“第一世界”，东方社会主义阵营被看作是“第二世界”，“第三世界“常常是指经济水平更为落后的“南方世界”。这种分类如今已经过时。冷战结束后，按社会经济和政治特征划分的全球北方和全球南方的概念变得更为流行（图为1955年的第一次亚非会议）。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” “南北分歧” 简单来说，全球南方的特点是低收入、人口密集、基础设施差，可以理解为发展中国家、低收入国家。另一边的全球北方则主要是指发达国家、高收入国家。“南北分歧”（也称作“南北差距”，North-south Divide）等术语被广泛使用。这里的“南”、“北”并不是指地理方位上的南与北。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球北方 公开学术资料显示，一般来说，全球北方的定义包括美国、加拿大、几乎所有欧洲国家、以色列、塞浦路斯、日本、韩国、新加坡、台湾、澳大利亚和新西兰等。不过，国际对于全球北方以及全球南方的划分并没有公认的界定，也存在争议和不同的解读。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球南方 针对全球南方也有着多种解读。World Population Review网站指出，传统上，全球南方指的是不发达或经济处于弱势的国家。这些国家在历史上常面临全球北方国家（尤其是欧洲国家）的殖民统治。不过，也存在其他定义，用全球南方来泛指那些受到资本主义全球化负面影响的国家。一般认为全球南方由非洲、拉丁美洲和加勒比地区、太平洋岛屿以及亚洲的发展中国家组成。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 中国属于哪边？ 如同印度、巴西一样，中国也自己看作是全球南方国家。联合国南南合作金融中心有一份全球南方国家名单，该名单目前包括78个国家，名单也被称为“77国和中国”。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 南南合作 南南合作（SSC）是决策者和学术界用来描述全球南方国家在各个领域交流与合作的一种术语。公开资料显示，南南合作的形成可以追溯到1955年在印度尼西亚万隆举行的万隆会议（图），被认为促进了南南合作的形成。联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中，将每年12月19日为南南合作日，后来又改为9月12日。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 为何全球南方愈加受关注？ 一段时间以来，“全球南方”成为舆论热词（图为2021年的金砖峰会，金砖强调南南合作）。印度2023年初举行了“全球南方国家之声”线上峰会；日本在接任G7轮值主席国时主张加强与全球南方的关系；2023年2月的慕安会还设置了“南北合作”专场，强调西方要争取全球南方。这些变化与俄乌战争以及中国崛起不无关系。华盛顿外交关系委员会的菲克斯（Liana Fix）对DW表示，西方正在努力防止俄罗斯在乌克兰取得胜利，也在试图制衡正在崛起的中国。“西方第一次要依靠全球南方国家，而这些国家第一次可以反过来利用其对西方的影响力。”



南非也主张一个多级的全球秩序，并认同所谓的全球南方。报告称，西方领导人可以通过专注于对双方有利的具体政策领域，以促进更紧密的合作。

报告作者昆塞兹（Martin Quencez）和陶森德弗伦德（Rachel Tausendfreund）指出："这些摇摆国家的政府并不认为自己要在两个静态极点之间作出选择。"

"他们更倾向根据自身的特定利益和战略分析，针对个别问题从一个选项移动到另一个选项。"

大国之间的平衡

随着中印边界争端和经济竞争升温，印度正逐渐向西方靠拢，但其战略自治原则仍然使其与俄罗斯等国保持密切联系。

报告指出，西方可以通过避免怀有"我们或他们"的心态，更有效地与印度接触，因为这种思维方式与印度更有针对性的小型多边外交不相容。

印尼的目标则是置身于大国的竞争之外，在没有美国的协助下自行处理在南中国海的争端。

报告指出，西方国家在殖民时期和冷战时期长达一世纪的侵权行为，导致西方对新的不自由政策的批评并不受到印尼立法者的认同。

作者写道："一个更具建设性的外交政策对话，可以围绕着对国家主权和多边主义的相互尊重展开。"

"虽然摇摆国家普遍意识到俄罗斯和中国的野心带来的风险，但他们并不认为美国或欧洲是可信的国家主权全球倡导者。"

不同的国防和贸易伙伴

土耳其的战略一直是在主要大国之间取得平衡，以减轻这种竞争构成的影响，其最近在乌克兰战争中的调解也印证了这一点。

土耳其依旧是北约的重要成员国和欧盟的亲密经济伙伴，同时认为世界"不仅限于五个国家"-这里所指的是联合国安理会五个常任理事国。

沙特阿拉伯在安全方面也与西方维持紧密关系，尤其是与美国。但沙特将俄罗斯视为欧佩克+（OPEC+）的重要伙伴，中国则是其主要贸易伙伴。

马歇尔基金会的报告认为，西方不应忽视其他国家的全球斡旋能力；由于预计美国对中东的关注会减少，利雅得正借此机会加强自己在该地区的地位。

总体而言，马歇尔基金会的专家认为，欧盟和美国必须在合作方面展现出灵活性，对非西方国家的协助抱持开放态度，避免迫使地缘政治伙伴进行非此即彼的抉择。

报告作者写道："与分散的政治行为者建立关系，也可能有利于所有伙伴的长期利益。"

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