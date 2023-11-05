 智库报告：全球民主“陷入困境” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

智库报告：全球民主“陷入困境”

斯德哥尔摩一家智库称，人们对生活成本、气候变化和俄罗斯入侵乌克兰的担忧正在对民主国家构成重大挑战。

有迹象表明，即使是成熟的民主国家也面临重大挑战

有迹象表明，即使是成熟的民主国家也面临重大挑战

（德国之声中文网）一家国际智库周四（11月2日）表示，全球近一半国家的民主稳健性正在下降。

国际民主与选举援助学会（IDEA）在其年度报告中说，在接受调查的173个国家中，有85个国家"在过去五年中至少有一项民主表现的关键指标出现下降"。

这个总部设在斯德哥尔摩的观察组织说，这些倒退包括从有缺陷的选举到言论自由和集会等权利受到限制。其他变量包括代表性、参与和法治。

该报告列举了"美国社会群体平等的下降、奥地利新闻自由和英国诉诸司法机会的下降"作为令人担忧的事态发展的例子。

IDEA秘书长萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）表示："简而言之，民主仍然陷入困境，至少是停滞不前，而且在许多地方正在衰落。"

欧洲民主也在恶化

根据该报告，虽然欧洲仍然是表现最好的地区，但包括奥地利、匈牙利、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙和英国在内的几个老牌民主国家的民主状况正在恶化。

与此同时，阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯和土耳其等国的表现远低于欧洲平均水平。

IDEA项目官员鲁尼（Michael Runey）表示："这是我们第六年看到民主衰退的国家多于民主进步的国家。"

"我们还看到欧洲、北美和亚洲历史上表现出色的民主国家的情况出现了下滑。"

欧洲年轻人与民粹主义

倒退的背后是什么？

该智库表示，民主表现的下滑应与生活成本危机、气候变化和俄罗斯入侵乌克兰等因素结合起来看待，这些因素对民选领导人构成了重大挑战。

该智库特别提到了与新冠疫情有关的经济衰退。

萨莫拉说，尽管体制恶化，但他仍对其他形式的民主制衡抱有希望。

他说："尽管我们的许多正式机构（如立法机构）正在被削弱，但从记者到选举组织者和反腐败专员，这些非正式的制衡机构仍有希望成功对抗专制和民粹主义趋势。"

（路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

欧盟报告：去年香港自由民主持续恶化

欧盟最新公布的香港报告称，2022年香港的民主和自由持续受侵蚀，一部分原因是当局以《国安法》名义逮捕上百名活动人士。不过，香港政府则称欧盟报告为「污蔑抹黑」。

拜登：习近平声称专制体制将主宰世界

美国总统拜登上周在参加美国海军学院毕业典礼发表演讲时说，中国国家主席习近平在美国总统选举之夜给他打电话祝贺时声称“专制体制将主宰世界”。

德国右翼民粹“选项党”影响力扩大

右翼民粹主义的选项党近日两度在德国市县选举中获胜。该党公开发表种族主义言论，为何还会得到那么多选民支持？

相关内容

Data story UNHRC

联合国人权理事会的“中国难题” 08.10.2023

专制国家正在利用其在联合国人权理事会上的多数地位互相照应，避免受到监督。例如，中国利用老盟友和新经济伙伴规避对其人权纪录的批评。

28.09.2023**(FILES) People's National Congress (PNC) candidate Mohamed Muizzu speaks during an election campaing rally in Thinadhoo on September 26, 2023, ahead of the second round of Maldives' presidential election. The Maldives on September 30 votes in a presidential runoff that could drastically rebalance its relations with India and China, two regional giants competing for influence in the geopolitical hotspot. (Photo by Mohamed Afrah / AFP)

德语媒体：大国夹缝间的小国命运 07.10.2023

《南德意志报》刊评指出，亲北京的候选人当选马尔代夫总统，并不一定会让这个印度洋岛国的日子更好过，毕竟在中印之间搞平衡具有极高的难度。《新苏黎世报》则注意到专制国家有结盟对抗的趋势，认为要想阻止习近平称霸世界，西方最好先帮助乌克兰人战胜普京。

US President Joe Biden addresses a joint press conference with Finland's President after the US-Nordic leaders summit in Helsinki on July 13, 2023. (Photo by Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT

拜登：普京“已经输掉了”乌克兰战争 14.07.2023

在访问北约最新成员国芬兰期间，美国总统拜登称赞芬兰对于北约非常重要。他还表示，俄罗斯总统普京“已经输掉了”乌克兰战争，并称“我认为北约从未像现在这样强大”。

广告

媒体看中国

天津全球经济论坛2023

德语媒体：中国经济困境难解 “良药”不再灵验

《慕尼黑水星报》分析认为，中国经济的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定匈牙利。