智库报告：全球民主“陷入困境”

（德国之声中文网）一家国际智库周四（11月2日）表示，全球近一半国家的民主稳健性正在下降。

国际民主与选举援助学会（IDEA）在其年度报告中说，在接受调查的173个国家中，有85个国家"在过去五年中至少有一项民主表现的关键指标出现下降"。

这个总部设在斯德哥尔摩的观察组织说，这些倒退包括从有缺陷的选举到言论自由和集会等权利受到限制。其他变量包括代表性、参与和法治。

该报告列举了"美国社会群体平等的下降、奥地利新闻自由和英国诉诸司法机会的下降"作为令人担忧的事态发展的例子。

IDEA秘书长萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）表示："简而言之，民主仍然陷入困境，至少是停滞不前，而且在许多地方正在衰落。"

欧洲民主也在恶化

根据该报告，虽然欧洲仍然是表现最好的地区，但包括奥地利、匈牙利、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙和英国在内的几个老牌民主国家的民主状况正在恶化。

与此同时，阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯和土耳其等国的表现远低于欧洲平均水平。

IDEA项目官员鲁尼（Michael Runey）表示："这是我们第六年看到民主衰退的国家多于民主进步的国家。"

"我们还看到欧洲、北美和亚洲历史上表现出色的民主国家的情况出现了下滑。"

欧洲年轻人与民粹主义

倒退的背后是什么？

该智库表示，民主表现的下滑应与生活成本危机、气候变化和俄罗斯入侵乌克兰等因素结合起来看待，这些因素对民选领导人构成了重大挑战。

该智库特别提到了与新冠疫情有关的经济衰退。

萨莫拉说，尽管体制恶化，但他仍对其他形式的民主制衡抱有希望。

他说："尽管我们的许多正式机构（如立法机构）正在被削弱，但从记者到选举组织者和反腐败专员，这些非正式的制衡机构仍有希望成功对抗专制和民粹主义趋势。"

（路透社、法新社）

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