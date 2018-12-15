智库报告：中国造军用无人机大量涌入中东市场

过去几年来，由于中国军用无人机出口量激增，中东地区各国政府及争执各方在区域冲突中正在越来越广泛地使用无人机，并已造成严重后果。

英国的"皇家联合服务研究所"（the Royal United Services Institute）本周一发布的这份报告中称，越来越多的中东国家配备了武装无人机，其中约旦、伊拉克、沙特阿拉伯以及阿联酋等国依赖进口，而以色列、伊朗和土耳其等国则在本国生产制造无人机。

中国在中东及其他地区的无人机销量不断攀升，因为中国无人机的价格低廉，而且也不会像美国那样对销售无人机提出附加政治条件。

这份题为"武装无人机在中东的扩散及型号"指出，过去几年来，由于美国禁止向相关国家出口军用无人机，中国制造的价格极其低廉的无人机得以大量涌入当地市场。报告书指出："作为一个只顾销售不问缘由的无人机出口国，中国已经并将继续在中东地区武装无人机的供货方面扮演核心角色。"

研究人员分析了中东各国使用武装无人机的具体情形，以及武装无人机对该国空军实力的改变。他们发现，伊朗、阿联酋以及土耳其等国使用了武装无人机之后，动用空军的方式方法有了明显变化。报告书指出，在出动常规空军会引发其他风险的情况下，土耳其和阿联酋现在会出动武装无人机实施打击。报告书还指出，由于国际制裁，伊朗空军力量落后，因此该国已研发出航程较远的武装无人机，以覆盖该国空军无法达到的目标。

报告书称，特朗普政府是否以及在何种程度上会放宽对中东地区出口武装无人机的限制，以及放宽限制会对中东局势产生何种影响，目前尚无法定论。"但无论如何，武装无人机在中东地区的扩散趋势似乎无法遏制，甚至有可能会不断加快。"

近年来，中国的无人机制造技术提升迅猛，引起国际社会的广泛关注。今年十一月，中国官方通讯社援引中国航空工业集团有限公司无人机总飞行师雷强的话报道称，中国无人机虽然起步较晚，但近年来发展迅速，无论是技术还是产量都有很大提高，中国的"无人机发展处于世界第一梯队"。