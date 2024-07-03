智库：古巴新雷达站 恐成中国监视美国工具

美国智库发布报告指，古巴在美军基地附近建造了一座新雷达站，可能用来帮助中国进行监视、监听活动，并取得美国军事机密。对此，中国及古巴方面如何解释？

（德国之声中文网）美国智库战略与国际研究中心（CSIS）本週一（7月1日）发布报告 ，分析古巴境内4个地点的卫星影像，称相关设施是最有可能被用来“中国监视美国”的地点。

CSIS报告指出，古巴近年持续升级与扩建电子信号窃听设施，在贝胡卡尔（Bejucal）、瓦杰依（Wajay）、卡拉巴札（Calabazar）与艾尔萨劳（El Salao）等地均设有窃听站。

其中，艾尔萨劳此前从未曝光过，该设施自2021年开始建设，目前仍在建造；它位于古巴圣迭戈市附近，距离美国关塔那摩湾（Guantanamo Bay）海军基地仅约70英里（约112公里）。

卫星影像显示，该设施似乎是一座大型圆形天线阵列（CDAA），估计直径达130公尺至200公尺；一旦投入运营，可能用来监控美国海军基地的通讯和其他电子信号，亦能监视美军的空中和海上活动。

报告分析也提及，圆形天线阵列在冷战期间被大量使用，但美国和俄罗斯现在基本上已经让大部分的站点退役，转为采用更先进的技术。然而，中国仍积极地建造CDAA，地点包括在南海的几个军事前哨基地。

图为位于美国关塔那摩湾海军基地的法院。（资料照） 图像来源: Walter Michot/Miami Herald/TNS/picture alliance

《华尔街日报》2023年引述匿名消息报道指，中国与古巴协议深化防御与情报交流，包括设立联合军事训练设施与电子信号窃听设施，并称中国将在距离佛罗里达州大约100英里的古巴建置窃听设施。

不过相关报道的真实性遭到美国白宫及五角大厦质疑，中国及古巴政府则表示“不知情”并予以否认。

美国白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）在报道刊出后告诉路透社：“我们已经看到（报道）了，它并不正确。”但未具体说明不正确之处。

美国前官员与分析师担心，中国利用古巴接近美国东南部的地缘优势，拦截从美军基地、太空发射设施与军商船运等机密情资。

佛州国际大学（Florida International University）的中国与拉丁美洲关系学者赖萨鲁斯（Leland Lazarus）认为，中国可能藉由在古巴境内的电子通讯网络来监视美国公民。

古巴否认成美中谍报战基地

古巴外交部副部长德科西奥（Carlos Fernandez de Cossio）在社群平台上否认古巴暗自协助中国的军事利益，批评率先报道CSIS报告的《华尔街日报》，“在没有引用可证实的消息来源或出示证据的情况下，试图用不存在且无人见过的中国军事基地的故事来吓唬公众”。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，美国一再炒作中国从古巴进行“间谍和监视”的说法，批评“这种说法纯属诽谤”。

美国国务院发言人帕特尔（Vedant Patel）拒绝对相关报道发表评论，但2日他曾在记者会上透露，美国正在“密切监控”中国在古巴的部署。“我们知道中国将继续努力加强其在古巴的部署，而美国将持续努力破坏它，”他并未透露细节。

白宫国家安全委员会及美国国防部未立即回应路透社置评请求。

去年，拜登政府官员表示，北京多年来一直在古巴进行间谍活动，并从2019年开始推动升级古巴的情报搜集能力，但北京和哈瓦那都否认了这项指控。

CSIS报告指，关于中国在古巴存在的详细资讯稀少，长达数十年的猜测导致各界难以从谣言中辨别真相。然而，“越来越多的迹象表明，中国的经济和政治影响力可能为其在古巴的军事和情报部门打开了大门”；分析认为，即使中国无法直接取用古巴的设施，古巴官方也可轻松与北京分享搜集到的数据。

图为美国驻哈瓦那大使馆。（资料照） 图像来源: Yamil Lage/AFP/Getty Images

中国扩大海外布局引美担忧

中国近年来在海外的部署引发多国关切，除了不断加强在南太平洋岛国的军事、经济影响力外，北京在秘鲁大兴土木建“钱凯港”一事也让美国担忧。

美方担心，中国将藉由控制钱凯港，进一步加强对拉丁美洲资源的掌控，深化在美方周围国家的影响力，最终部署军队。

（综合报道）

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