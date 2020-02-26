智库：全球核武库存数量下降趋势逆转

（德国之声中文网）斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在周一（6月14日）发布的年度报告中说，自去年以来，尽管世界核武器的总体库存有所下降，但可备战的武器数量却在增加。

可备战的核武器数量在增加

2021年初，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜共拥有13080枚核弹头，比前一年减少320枚。

该数字包括将被拆除的退役弹头。如果减去这些退役弹头，在这一年里，全球核武库存总数从9380枚上升到9620枚。

报告还称，与前一年相比，可备战的核武器数量从3720件增加到3825件。这些核武器或者安装在导弹上，或者位于现役基地。

令人担忧的迹象

斯德哥尔摩国际和平研究所的研究人员说，该报告显示了有关全球核武库的令人担忧的趋势。

该研究所研究员克里斯滕森（Hans M. Kristensen）说："全球军事储备中的核弹头总数似乎正在增加，这是一个令人担忧的迹象。这表明自冷战结束以来全球核武库存数量的下降趋势停止了。"

朝鲜阅兵式上展示的弹道导弹

"今年2月，俄罗斯和美国最终延长了《新削减战略武器条约》，这令人感到安慰。"他说，"但是这两个超级核大国之间进行更多双边核军备控制的前景仍然不佳。"

新条约限制了美国和俄罗斯可以拥有的已部署战略核弹头和原子弹的数量，也对发展洲际弹道导弹（ICBM）、导弹发射器和具有核武器装备的重型轰炸机做出了限制。

该条约的有效期预计将持续到2026年2月。

核武器受到更多重视

美国和俄罗斯是两个核大国，拥有世界上90%的核武器。

美国和俄罗斯一直在拆除退役的核弹头。然而，根据斯德哥尔摩国际和平研究所的报告，这两个国家在2021年初拥有的可备战的核弹头比前一年增加了大约50枚。

克里斯滕森说，"在国家安全战略中，俄罗斯和美国似乎都在提高对核武器的重视程度。"

余下10%的核武器分属其他七个拥核国家。其中一些国家，例如英国，打算在未来扩大其核武库。

另外三个国家，中国、印度和巴基斯坦正在迅速实现军事现代化，提升其核武库存数量。朝鲜则不顾美国和联合国的制裁，继续发展弹道导弹和生产核裂变材料。

（法新社，德新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。