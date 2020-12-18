智库：中共通过微信控制澳洲中文媒体

中澳关系紧张之际，澳大利亚一份调查报告指，当地4家中文媒体为中共拥有或资助，很多媒体的微信公众号也由中共控制，藉此进行政治宣传及动员。
（德国之声中文网）澳大利亚战略政策研究所（ASPI）周四（17日）发表《影响的环境：澳大利亚中文传媒调查》，指中共除了直接操控中文媒体公司，还借助微信进行信息控制和审查，「我们观察到澳大利亚中文媒体格局最实质和最有害的变化，可能就是由微信推动」。
报告指出，目前澳大利亚微信用户约有300万人，是当地华人阅读新闻的最热门软件，但近乎所有对中文受众有影响力的微信号公众号，都是透过中国个人或公司注册。当中至少4个账号由北京中新唐印科技发展有限公司登记，该公司由中共统战部旗下的中新社控制。
该4个微信账号，包括在澳大利亚排名第三的「微悉尼」（WeSydney），以及排名第32的「澳洲网」。它们分别由澳大利亚南海文化传媒集团及澳大利亚太平洋传媒集团营运，两者都获得中共统战部资金支持。报告称，这两个公众号积极鼓动亲中政治活动，如对2016年海牙法庭对南海问题的裁决和香港抗争运动等问题的动员。
报告中还提到另一个受当地年轻华人欢迎的公众号「澳洲红领君」（Australian Red Scarf），由繁星传媒集团营运，2016年4月创立後，3年内累积了20万追随者，文章走哗众取宠路线，曾被当地大学讲师点名批评标题煽情丶散播假新闻及民族主义思想。该公司共同创办人Nathan Wu曾出席中国国家外国专家局举办的会议。
中国腾讯公司旗下的社交软件微信分为内地版（Weixin）及海外版（WeChat），但几乎所有澳大利亚媒体都以内地版注册公众号，这是受制於该平台的限制。
报告解释，媒体若以海外版登记，每月只能发帖4次，每次最多8篇文章；相反，在内地版虽然要以内地个人或企业身份，但可以每天发帖。在此规定下，媒体机构都选择後者，代价却是面对更多来自中共的审查。
一位在澳大利亚的微信公众号编辑今年接受Quartz访问时表示，她会避免触碰政治红綫，报导时也会以中国官媒《人民日报》及新华社为准则。而跨平台媒体如1688传媒集团，在微信公众号发布的内容，往往跟其网站及报章的内容不同，估计是要避开审查。
报告分析了当地数十个微信公众号，只有公共媒体特别广播服务公司（SBS）旗下账号是在微信海外版注册。但澳洲广播公司（ABC）曾报导指，SBS部分贴文因涉及敏感词而被删。
报告建议澳大利亚政府，应以对待Twitter和Facebook等平台的同一标准监察微信，并完善《广播服务法》及《外国影响力透明化法》(Foreign Influence Transparency Scheme Act)，以提升外资拥有媒体的透明度。
另一方面，调查报告详细分析了24家私人拥有的中文媒体公司，发现中共拥有其中4家的所有权或给予财政支持，包括在当地历史最悠久的中文媒体公司澳大利亚太平洋媒体集团（Australia Pacific Media Group），旗下周报《大洋时报》（Pacific Time）早前已被批评是中共大外宣，该集团2017年也曾被揭向反对南海裁决的数百名示威者派发标语牌。
报告又列举其他中共影响力事例，包括多家媒体机构老板与中国有生意联系，这将影响到编采方针，令他们避免发表对中共不利的报导。
该报告的主要作者Alex Joske说：「中共持续努力介入澳洲中文媒体并对其施加影响，远远超过澳洲政府在同一领域上的工作。」
除了私营媒体，澳洲当地两家公共媒体ABC和SBS都提供中文服务，尽管两个媒体都无法在微信平台发表不符中共立场的内容，但报告认为它们是是澳大利亚最可靠丶少数提供一系列高质量报道的中文媒体，建议联邦政府对它们增加拨款。
研究所的报告提到，澳大利亚中文媒体格局的变化，与华裔人口结构改变有关。根据2016年人口普查，澳大利亚近60万人在家中说普通话，28万人说粤语。
悉尼科技大学（UTS）澳中关系研究所教授孙婉宁表示，澳大利亚来自中国大陆的移民人口增长，令中文媒体不再由服务上一代粤语群体的传媒所主导，「取而代之的是一个活跃的媒体业，主要迎合来自中华人民共和国丶说普通话的移民群体」。
根据报告，上世纪80年代，澳大利亚三大中文报章均由香港或台湾移民经营，代表了多元和批判的声音，在1989年六四事件后曾向政府争取流亡学生居留。但时至今天，中文媒体已被使用简体字丶对中共友好丶主要用微信的中国移民主导，这批媒体从90年代初冒起，00年代初期开始普及。
澳大利亚策略政策研究所在2001年由联邦政府成立，部份资金来自国防部。该智库也获得一些外国政府的资金，包括美国国务院。
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