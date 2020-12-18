智库：中共通过微信控制澳洲中文媒体

（德国之声中文网）澳大利亚战略政策研究所（ASPI）周四（17日）发表《影响的环境：澳大利亚中文传媒调查》，指中共除了直接操控中文媒体公司，还借助微信进行信息控制和审查，「我们观察到澳大利亚中文媒体格局最实质和最有害的变化，可能就是由微信推动」。

报告指出，目前澳大利亚微信用户约有300万人，是当地华人阅读新闻的最热门软件，但近乎所有对中文受众有影响力的微信号公众号，都是透过中国个人或公司注册。当中至少4个账号由北京中新唐印科技发展有限公司登记，该公司由中共统战部旗下的中新社控制。

该4个微信账号，包括在澳大利亚排名第三的「微悉尼」（WeSydney），以及排名第32的「澳洲网」。它们分别由澳大利亚南海文化传媒集团及澳大利亚太平洋传媒集团营运，两者都获得中共统战部资金支持。报告称，这两个公众号积极鼓动亲中政治活动，如对2016年海牙法庭对南海问题的裁决和香港抗争运动等问题的动员。

报告中还提到另一个受当地年轻华人欢迎的公众号「澳洲红领君」（Australian Red Scarf），由繁星传媒集团营运，2016年4月创立後，3年内累积了20万追随者，文章走哗众取宠路线，曾被当地大学讲师点名批评标题煽情丶散播假新闻及民族主义思想。该公司共同创办人Nathan Wu曾出席中国国家外国专家局举办的会议。

微信内地版的代价

中国腾讯公司旗下的社交软件微信分为内地版（Weixin）及海外版（WeChat），但几乎所有澳大利亚媒体都以内地版注册公众号，这是受制於该平台的限制。

报告解释，媒体若以海外版登记，每月只能发帖4次，每次最多8篇文章；相反，在内地版虽然要以内地个人或企业身份，但可以每天发帖。在此规定下，媒体机构都选择後者，代价却是面对更多来自中共的审查。

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一位在澳大利亚的微信公众号编辑今年接受Quartz访问时表示，她会避免触碰政治红綫，报导时也会以中国官媒《人民日报》及新华社为准则。而跨平台媒体如1688传媒集团，在微信公众号发布的内容，往往跟其网站及报章的内容不同，估计是要避开审查。

报告分析了当地数十个微信公众号，只有公共媒体特别广播服务公司（SBS）旗下账号是在微信海外版注册。但澳洲广播公司（ABC）曾报导指，SBS部分贴文因涉及敏感词而被删。

报告建议澳大利亚政府，应以对待Twitter和Facebook等平台的同一标准监察微信，并完善《广播服务法》及《外国影响力透明化法》(Foreign Influence Transparency Scheme Act)，以提升外资拥有媒体的透明度。

四媒体获中共财政支持

另一方面，调查报告详细分析了24家私人拥有的中文媒体公司，发现中共拥有其中4家的所有权或给予财政支持，包括在当地历史最悠久的中文媒体公司澳大利亚太平洋媒体集团（Australia Pacific Media Group），旗下周报《大洋时报》（Pacific Time）早前已被批评是中共大外宣，该集团2017年也曾被揭向反对南海裁决的数百名示威者派发标语牌。

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报告又列举其他中共影响力事例，包括多家媒体机构老板与中国有生意联系，这将影响到编采方针，令他们避免发表对中共不利的报导。

该报告的主要作者Alex Joske说：「中共持续努力介入澳洲中文媒体并对其施加影响，远远超过澳洲政府在同一领域上的工作。」

除了私营媒体，澳洲当地两家公共媒体ABC和SBS都提供中文服务，尽管两个媒体都无法在微信平台发表不符中共立场的内容，但报告认为它们是是澳大利亚最可靠丶少数提供一系列高质量报道的中文媒体，建议联邦政府对它们增加拨款。

粤丶普人口此消彼长

研究所的报告提到，澳大利亚中文媒体格局的变化，与华裔人口结构改变有关。根据2016年人口普查，澳大利亚近60万人在家中说普通话，28万人说粤语。

悉尼科技大学（UTS）澳中关系研究所教授孙婉宁表示，澳大利亚来自中国大陆的移民人口增长，令中文媒体不再由服务上一代粤语群体的传媒所主导，「取而代之的是一个活跃的媒体业，主要迎合来自中华人民共和国丶说普通话的移民群体」。

根据报告，上世纪80年代，澳大利亚三大中文报章均由香港或台湾移民经营，代表了多元和批判的声音，在1989年六四事件后曾向政府争取流亡学生居留。但时至今天，中文媒体已被使用简体字丶对中共友好丶主要用微信的中国移民主导，这批媒体从90年代初冒起，00年代初期开始普及。

澳大利亚策略政策研究所在2001年由联邦政府成立，部份资金来自国防部。该智库也获得一些外国政府的资金，包括美国国务院。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



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