智利骚乱：和谐背后的社会不公

（德国之声中文网）在圣地亚哥举办APEC峰会之前不到一个月的这段时间里，智利的政局和社会恐怕难以平静下来。抗议活动从反对地铁票价上涨开始，随后迅速升温。火车站、公共汽车、超市和其他建筑都燃起了熊熊大火。抗议浪潮从首都蔓延全国。截至发稿，已有15人死亡。

皮涅拉总统领导的政府将抗议活动称为犯罪，并宣布进入紧急状态，实行宵禁。这是自智利1990年民主化以来经历的最严重的社会危机。

这只会让情况恶化，愤怒也不会因此减少。在圣地亚哥及其周边地区，公共交通工具几乎瘫痪，航班被取消，超市关门，学校停课。

剑桥大学社会学系学者萨维德拉（Jorge Saavedra）接受德国之声采访时说："政府以强硬的手段回应抗议，没有同情心，否定人们的痛苦和对正义的要求。"

政府对民间疾苦缺乏同情

在这位智利问题专家看来，民众的不满积蓄已久，难以忍受，而政府却贬低民众的感受。比如告诉他们说，看病排长队的时间也是社交机会。这说明政府缺乏基本的沟通能力去同情人民的痛苦。

政府傲慢地谴责抗议活动

皮涅拉一周前还说，智利是拉丁美洲的"绿洲"。一个看上去宏观经济指标健康、人民安居乐业的国家，为什么会突然爆发怨愤？

圣地亚哥的伊瓦涅斯大学（Adolfo Ibanez University）的政治学者贝洛利奥（Cristobal Bellolio）对德国之声说："面对未能得到适当处理的社会深层问题，傲慢地谴责是不明智的。"他指出，智利存在社会、文化、经济和政治方面的巨大不公。其良好的形象建立在薄弱的基础之上，在很大程度上源自长期受虐待人民的忍耐力。"

抗议者的暴力行为可能影响市民的支持

贝洛利奥说说："反对地铁票涨价的声明，一开始得到最大程度的声援，因为人们普遍厌倦了生活成本的系统性增长。"但是，他认为破坏公物可能会影响市民的支持。 "如果烧地铁站、烧掉杂货店，就会影响附近居民的生活和就业，人们就会对抗议感到厌倦。"

智利总统皮涅拉

智利当局尚不完全清楚谁是破坏性活动的幕后黑手。尽管很多属于个体犯罪，但是可能也有无政府主义组织和社会边缘群体在背后推动。

错过了解决问题的良机

学者们认为，政府对抗议活动的反应迟钝而愚蠢。萨维德拉说："我认为政府很快就将控制权交给了军队，是因为它从未控制过局势。在智利，已经有50年没有发生过这种情况了。"

贝洛里奥说："政府将问题聚焦于公共秩序，错失了解决问题的良机。当皮涅拉总统宣布冻结地铁票涨价时，已经为时已晚。" 贝洛里奥认为政府表现无能而又错误。他说，把权力交给军队，标志着机会已经不存在了。