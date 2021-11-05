智利最美阿塔卡馬沙漠 竟然開花了

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每年9月至11月是智利的雨季，唯有相當難得降雨量充沛的年份，才能在知名的阿塔卡馬沙漠欣賞到這種自然奇景：貧瘠的沙漠竟成了一片花海。
在降雨量大的年份，充足的水分讓沈睡的種子與塊莖萌芽，霎時間五彩繽紛的花草一齊迸放，原本貧瘠荒涼的沙漠，頓時間成了花海。
厄尔尼诺暖流天气现象（El Niño，也译圣婴现象）加剧了此处的自然奇观，靠近海岸的洋流温度骤然升高，海岸边的雾气因此聚集足够的水汽，在智利沙漠降下甘霖。
這樣花團錦簇的難得美景，從智利北部的巴耶納爾（Vallenar），綿延到阿塔卡馬大區首府科皮亞波（Copiapó）的北部，從沿海一路綻放到內陸山區。儘管燦爛的花海帶來了可觀的旅遊人潮，但環保組織則抨擊盛行的旅遊業對植物的再生潛能帶來負面影響。
智利阿塔卡馬沙漠被認為是世界上最乾燥的沙漠。僅5到7年才有一次足夠的降雨量能產生這樣的奇觀。上一次有類似的大片花海已經是2015年的10月。
阿塔卡馬沙漠擁有超過兩百種植物，大多數是特有種，只有這裡才能見到他們的蹤影。唯有在極端氣候條件下仍能生存的植物，才可能在這裡存活。這裡的多數是獅爪花（Bomarea ovallei）、原駝爪（Calandrinia longiscapa）以及一種名為La añañuca amarilla的石蒜科植物。
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