 智利主办联合国气候峰会　中国力邀美重返谈判桌 | 科技环境 | DW | 21.08.2019

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科技环境

智利主办联合国气候峰会　中国力邀美重返谈判桌

智利即將主辦今年底的聯合國氣候峰會。本週，中国高官解振华参观智利一座太阳能发电厂时說，中国欢迎美国随时重返气候变迁的谈判桌上，并强调美中在对抗气候变迁的议题上，分享不少共同价值。

Südafrika Durban UN Klimakonferenz 2011 (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）美国在特朗普上任后不久，便退出了2015年签署的巴黎气候协议，并不断抨击限制温室气体排放的规定。 然而，路透社报导，中国气候变化事务特别代表解振华周二 (8月20日) 表示，中国希望能邀请美国重回谈判桌，与其他国家在12月于智利举行的联合国气候峰会中，共同探讨如何一起对抗气候变迁。

解振华表示，中国会全力支持智利主办12月的气候峰会，并表示此峰会代表全球在气候变迁议题上的多方沟通是成功的。 今年七月，中国在G20峰会期间表示，展现了最高程度的野心来对抗气候变迁，而专家与政策顾问也都认为中国明年能訂出更严格的碳排放量指標。

解振华也告诉媒体，中国将协助联合国秘书长与气候变迁特使说服其他国家也更新他们的减排自主贡献目标，让全球暖化的进程能被控制在摄氏2度以內。

解振华说:「目前最重要的目标是订定2020年起新的减排自主贡献目标，以及已开发国家所承诺提供的金援，因为我们认为拥有足够金援是很重要的，而这也是我们想达成的目标。 」

中国是智利的再生能源计划中非常重要的投资者，例如智利的Parque Quilapilún太阳能发电厂中，有一半的设备都是中国生产的。智利的环境部长施密特 (Carolina Schmidt) 也計畫主持今年12月在智利举办的联合国气候变迁峰会。

杨威廉/罗法 (路透社等)

 

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