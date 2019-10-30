 智利临时取消APEC峰会 中美贸易协定去哪签? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2019

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时政风云

智利临时取消APEC峰会 中美贸易协定去哪签?

智利国内抗议不断，智利总统皮涅拉在当地时间30日宣布，停办两大国际会议，其中一个是原定在11月举办的APEC领导人非正式会议。由于中美双方原定在APEC峰会见面并签署第一阶段的贸易协议，这个消息让中美双方措手不及。

Chile sagt Ausrichtung des Klima-Gipfels im Dezember ab (picture-alliance/dpa/Agencia Uno/S. B. Gaete)

智利总统皮涅拉说，他认为一国总统应该要以人民的利益与关切为优先

(德国之声中文网) 智利总统皮涅拉在当地时间30日宣布，由于该国的政局因大规模抗议而陷入混乱，不得不取消其主办的两个国际会议。一个是原定在11月16至17日在首都圣地牙哥举行的APEC峰会，另一个则是原定12月2至13日举行的联合国气候大会。

智利总统形容，这是一个艰难的决定，但是他认为作为一国总统，应该要把人民的需求摆在第一位。

此前，外界关注美国总统特朗普与中国国家主席习近平会否在会议上会晤并且签署第一阶段贸易协议。

白宫方面对于智利放弃举办峰会表示意外，也说正在等待通知，看是否有会有替代方案，但是就目前为止还没有传出任何提案。白宫表示仍然希望能按照原定时间表，与中国在下个月签订第一阶段协议。

Proteste in Chile (picture-alliance/AP Photo/R. Abd)

智利反政府示威因地铁票价而起，至今为止已经持续12天。据信这是智利有史以来最大规模的抗议: 在25日当天有近100万人走上圣地牙哥街头，短短十几天当中，有至少18人死亡、超过7000人被捕。虽然在抗议爆发之后，智利总统皮涅拉随即宣布冻结地铁加价的政策，却无法平息民怨。之后，皮涅拉也撤除宵禁，宣布解散内阁，但是示威已经全面扩大成要求经济与社会改革的抗议。美联社报导，30日的智利情势已经稍微平稳下来，但是还是有数百人在街头抗议。

协议签署地点未定

美国财政部长姆努钦现正在中东参访，他在周三告诉路透社，中美双方正在为协议的文字做最后收尾工作。又因为双方在电话上的谈话成果非常好，因此他不认为贸易代表莱特希泽会为了修正协议文字特地再次前往北京。

由于智利在最后关头宣布放弃主办APEC峰会，中美双方领导人见面的机会便随之消失。路透社引述知情人士表示，中国提议会议改在澳门举行，而另一名匿名人士则说美国提议改在美国见面，例如阿拉斯加或是夏威夷。

但是贸易专家认为，短期内要为双方决定峰会地点十分困难。前任国家安全委员会官员、现任政策与国际关系中心的顾问古德曼(Matthew Goodman)说，对于一个牵动到21个国家的国际峰会而言，像智利这样在举行的前两周宣布取消是「几乎不可能发生」的事情。他认为白宫方面十分明显的传递出希望如期签署协议的信号，但是双方很有可能会先派出财政部长或是特使代表签署协议，之后再择期安排双方领导人会面。

USA Donald Trump beim Basketballspiel Washington Nationals - Houston Astros (Reuters/J. Roberts)

戳破特朗普吹嘘假象?

10月11日，美国总统特朗普（Donald Trump）在白宫会见中国国务院副总理刘鹤时表示，中国愿意在两年内购买价值400到500亿美元的美国农产品。这一数字是2017年中国从美国进口的农产品总量的两倍。然而，美国财政部长姆努钦在30日接受路透社采访时表示，就算中美签署第一阶段协议，要达到特朗普所提出的每年400亿到500亿元的规模并不容易:「虽然这是定在一年内要达成的目标，但是可能还需要更多时间才能达到。」他也说，达成目标的前提是中国在协议中做下非常具体的承诺。

美联储在周三宣布，考虑到美国的贸易政策对投资意愿、进出口与制造业都造成影响，宣布减息25个基点至1.5%至1.75%，为今年的第三次降息。美股与美元应声大涨。但是美联储也暗示今年内不会再降息。

罗法/夏立民(路透社、美联社)

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