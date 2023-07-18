 晶片業者會美高官 籲勿進一步限制對華出口 | 经济纵横 | DW | 18.07.2023

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经济纵横

晶片業者會美高官 籲勿進一步限制對華出口

美國半導體大廠的高層17日會見了政府高官，討論美國對中國的晶片出口管制。同日，美國財政部長耶倫表示，出口管制對中國不會帶來根本性的傷害。晶片業者的憂慮為何？美國政府如何回應？

美國打算進一步限制晶片業者在中國的業務（示意圖）。

美國打算進一步限制晶片業者在中國的業務（示意圖）。

（德國之聲中文網）美國國務院和消息人士稱，美國一眾頂尖的半導體公司高管週一（7月17日）會見了拜登政府的高級官員，以討論對華政策，盼遊說政府不要採取更多相關限制

路透社引述美國政府部門發言人說法報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）針對半導體產業和供應鏈，與多間晶片公司執行長進行了討論。知情人士透露，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）和白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）等人也參與了會議，會見了英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）和英偉達（Nvdia）相關人士。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller ）在記者會上表示，布林肯訪問中國之後，希望能「分享他對（半導體）產業和供應鏈問題的看法」，並「直接聽取這些公司的意見，以瞭解業者如何看待供應鏈問題，以及對在中國開展業務的看法」。 

據報，英特爾等數家美國半導體業者會見了政府高官。（資料照）

據報，英特爾等數家美國半導體業者會見了政府高官。（資料照）

此前，中國宣布8月起將限制半導體重要金屬原料的出口。布林肯亦與晶片業者討論了這一問題。

另一位知情人士稱，業者與官員的討論事項，還包括加快《晶片法案》中、政府為半導體公司預留資金的撥款，並確保美國的政策不會讓業者被排除於利潤豐厚的中國市場之外。美國國會去年根據《晶片法案》批准了價值390億美元的半導體製造補貼計劃，此經費由雷蒙多管理。該法案還為建設晶片廠提供了25%的投資稅收抵免，估計價值240億美元。

消息人士補充，美國政府亦十分關注中國取得最先進的人工智能晶片的情況，且美方似乎有意規範此類晶片的運算速度，但尚未設定具體門檻。

美國商務部和白宮拒絕就上述潛在的討論發表評論。

芯片产业的未来什么样？

中美晶片戰升級 業者憂心

去年10月以來，美國對中國祭出一系列出口限制，意在阻礙中國晶片產業發展。路透社報導指，拜登政府正在考慮對此進行更新，並制定新的行政命令，以限制部分美國對外投資行為。

彭博社報導，正在印度參與二十國集團（G20）財長峰會的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）17日表示，經過長時間的研擬，拜登政府很有可能限制美企向中國的投資，但該限制將十分具有「針對性」、重點關注「少數行業，特別是半導體、量子計算和人工智能」。

她表示，美國是為了保護美國國安、解決基本的人權侵犯問題而實施控制措施。此舉既不是為了報復北京，也不會對中國的投資環境產生根本性影響，亦不是為了限制中國的整體經濟增長。

美国为何大举投资芯片行业？

隨著拜登政府考慮對中國晶片出口實施新一輪限制，部分業界人士希望能保護其在中國的利潤。

17日稍早，美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）表示：「過於寬泛、含糊、甚至有時是單方面的限制，可能會削弱美國半導體產業的競爭力，擾亂供應鏈，造成市場巨大的不確定性，並促使中國持續升級報復行動。」該協會呼籲拜登政府「不要進一步限制」對華晶片銷售，並敦促政府允許業者繼續進入中國半導體市場。

對此，白宮國家安全委員會發言人回應：「我們的措施經過仔細研擬，重點關注具影響國家安全的技術，以確保美國及其盟國的技術，不會被用來破壞我們的國家安全。」發言人表示，政府將對法規進行廣泛的公眾討論，與美國盟友、合作夥伴、國會、業者及其他利益相關者密切協調。

美國半導體產業協會的數據顯示，去年全球的半導體採購總額達5599億美元，其中，中國的採購額便佔比超過3分之1、價值1800億美元，是最大的單一市場。

英偉達、高通和英特爾的銷售高度依賴中國——高通60%以上的收入來自中國，亦是美國唯一一家獲監管機構許可向華為銷售手機晶片的公司；中國約佔英偉達銷售額的5分之1，且英偉達正在銷售一款為中國市場調整過的人工智能晶片；英特爾執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）上週前往中國時亦宣布，將推出銷售給中國的人工智能晶片，該公司約有4分之1的收入來自中國市場。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

（路透社、彭博社）

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