“普金”关系深化 习近平冷眼旁观？

俄罗斯总统普京时隔24年再访朝鲜，并与金正恩签署战略伙伴关系协议。莫斯科与平壤高调深化双边关系，北京的态度却相当低调。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京週三（6月19日）与朝鲜领导人金正恩会面，两人在机场一见面就热情拥抱，在镜头前高调展现双边良好关系。两人也签署《全面战略伙伴关系协议》，内容涉及双边防卫互助。

俄罗斯及朝鲜关系深化引发西方国家担忧，中国在此事上的立场也格外受瞩目。先前中国外交部仅回应“这是俄朝之间的双边交往”；中国外交部发言人林剑19日在记者会再表示：“朝俄作为友好近邻有交流合作、发展关系的正常需要，相关高层交往是两个主权国家的双边安排。”

有看法认为，中方似乎有意淡化俄朝领导人会晤与中方的连结。路透社引述美国智库卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）研究员赵通观点，认为由于朝鲜与俄罗斯深化军事合作可能破坏北京对平壤“近乎垄断”的地缘政治影响力，因此中国对此抱持一定的保留态度。

赵通指出，中方非常小心地避免“给外界留下北京、莫斯科和平壤结盟的印象，因为这样不利于中国与主要西方国家保持务实合作”。

此外，一位不具名的南韩官员也透露，在当前有数千名朝鲜劳工违反联合国决议滞留在中国的情况下，导致北京与平壤之间似乎出现紧张关系。

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国需要担心俄朝深化关系吗？

中国目前仍然是朝鲜最大贸易伙伴，双方早在1960年代即签署了共同防御条约。不过美国史汀生中心（Stimson Center）中国项目主任孙韵认为，盡管中朝关系不太可能有大变化，但金正恩与普京的接触，加上朝鲜与俄罗斯难以预测的行为，都为中国制造了新的不确定性。

“在出现挑战中国立场的明确发展和政策之前，我认为中国还是愿意袖手旁观，看事态会如何发展。”孙韵补充说，对于北京而言，俄罗斯与朝鲜关系更紧密，将分散美国的注意力，对中方来说也不一定是坏事，“中国只是要小心，不要把这（朝鲜及俄罗斯合作）变成三方协议，这会产生太多责任”。

瑞典安全与发展政策研究所（ISDP）所长斯旺斯特伦（Niklas Swanstrom）表示，如果朝鲜与俄罗斯的伙伴关系导致挑衅行为，让区域局势对北京来说更加艰困，中国很可能会感到担忧，“中国想要进行贸易、重建经济；他们还有其他更重要的担忧”。

中韩“2+2对话”撞期普京访朝鲜

普京访问朝鲜之际，中国及南韩首场副部长级“外交安全2+2对话”也于18日在首尔举行，由中国外交部副部长孙卫东与中央军委国际军事合作办公室副主任张保群率团与会，和南韩外交部副部长金洪均及国防部国际政策官李承范等人会晤。

南韩在会中提及朝鲜近期发射弹道飞弹、废弃物气球等“挑衅行为”，也指俄罗斯与朝鲜在军事方面的合作，对朝鲜半岛的和平稳定构成威胁，呼吁中国在推动该地区和平及无核化方面发挥建设性作用。

中方则重申北京在朝鲜半岛问题上的政策，呼吁双方避免对立加剧对抗，并针对台湾等议题表达关切，要求南韩“妥善处理”。

据悉，南韩方面与中方讨论期间，对普京访朝鲜一事表达担忧；中方代表则回应称，希望俄罗斯与朝鲜的交流有助于该地区的和平稳定。

台湾中央社引述韩联社指出，这次中韩对话的会议时间有所延长，且新闻资料比往常更晚发布，这些“异常”状况引起揣测。分析认为，中国一方面不乐见俄国和朝鲜关系太过紧密，但一方面也“无法不考虑友邦立场”，因此更慎重处理与南韩的讨论内容及公开声明。

该报道也引述《朝鲜日报》指，中国“不希望完全与受国际排挤的朝鲜与俄罗斯绑在一条船上”，但也忧心俄国与朝鲜过从甚密，会降低中国对朝鲜的影响力，于是把中国与南韩的对话安排在此时，藉此牵制。

事实上，也有观察认为中国和朝鲜之间存在分歧。今年5月，中国国务院总理李强在中日韩峰会上，与日本及南韩领导人讨论朝鲜半岛去核化的议题后，平壤曾罕见公开谴责中国与日韩的联合声明侵犯朝鲜主权，是“严重的政治挑衅”。

不过，DW客座评论员邓聿文18日的文章认为，普京访问朝鲜整体而言仍然有利于中国。其中一个原因在于，金正恩不太可能完全“倒向普京”，因为朝鲜“在很多方面还需中国的帮助和支持”，而且若俄乌战争最终是俄方战败，“金正恩回头还得找北京……因此他不会把宝押在普京一边，必定是俄中两边押注”。

（综合报道）

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