普里戈津抵達白俄羅斯 卢卡申科: 普京本要“干掉”他

（德國之聲中文網）白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）週二（6月27日）證實，俄羅斯雇傭兵集團瓦格納的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）已經抵達白俄羅斯。據當地媒體報導，盧卡申科說：「是的，真的，他今天在白俄羅斯。」

普里戈津上週發起叛亂行動，之後叛亂迅速結束，自此他的確切下落一直是各界關注焦點。據客機追蹤網站Flightradar24資訊，週二上午有一架與普里戈津有關的商務飛機，從頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）飛往明斯克，並於格林尼治標準時間4時20分開始降落。普里戈津是否在該飛機上，並未獲得證實。此前，克里姆林宮曾稱不知道普里戈津身在何方，白宮曾表示無法證實他是否在白俄羅斯。

卢卡申科：普京本来要“干掉”普里戈津

据路透社6月28日援引白俄罗斯官媒报道，白俄罗斯总统卢卡申科表示，在兵变时，普京本来要“干掉”普里戈津，但他劝说普京不要这样做。

普京最初发誓要粉碎这次兵变，将其与1917年革命以及内战动乱相提并论，但仅仅几个小时后，双方达成协议，允许普里戈津和他的一些武装力量前往白俄罗斯。

“我向普京建议不要着急行动。我说，‘让我们与普里戈津及其指挥官们谈谈’。对此，普京告诉我：‘听着，萨沙，这没有用。他（普里戈津）都不接电话，他不想和任何人说话’”，卢卡申科说。

这位白俄罗斯总统既是普里戈津的老相识，也是普京的亲密盟友。卢卡申科说，他建议普京把眼光放远一点，说杀掉普里戈津可能导致瓦格纳佣兵团的广泛反抗。

克里姆林宫没有立即对卢卡申科的言论发表评论。

卢卡申科还说，他的军队现在可以从瓦格纳军团的经验中受益，根据与克里姆林宫达成的协议，瓦格纳佣兵团现在可转移到白俄罗斯。卢卡申科说：“这是最训练有素的部队。谁会反驳这一点呢？……我们在白俄罗斯没有这样的人。”



瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



「我們不想要普里戈津的僱傭兵」

對於普里戈津來到白俄羅斯，白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的首席政治顧問維亞科卡（Franak Viacorka）告訴DW，這對白俄的社會與獨立性來說非常危險，對鄰國波蘭、立陶宛和拉脫維亞而言亦然。

維亞科卡說：「普里戈津很可能不是自己一個人來，而是會帶上他的僱傭兵，帶著好幾千個參與過折磨、殺害烏克蘭人民的人。如今，他們可以跟盧卡申科一道，對我們的鄰國和整個歐陸構成核武威脅。」他補充說，過去幾週有許多核武器從俄羅斯運到了白俄羅斯，而盧卡申科或俄國總統普京可能打算在某個時候動用這些武器。

維亞科卡指出，白俄羅斯人對普里戈津到來的消息感到震驚。 「我們不想要普里戈津的僱傭兵，不想要俄軍。我們會開始想如何盡快擺脫他們。」據維亞科卡說法，白俄羅斯政府的鎮壓行動很可能會增加，而瓦格納的部隊可能承擔起保衛盧卡申科的角色。

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東歐各國憂慮

東歐的北約國家擔憂，瓦格納的雇傭兵遷往白俄羅斯，可能會導致更嚴重的區域不穩定。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，北約須對此做出強有力的回應。

杜達在海牙與其他北約領導人會晤後說：「這真的很嚴重，非常令人擔憂，我們必須做出非常強有力的決定。這需要非常、非常強硬的回應。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也發出警告：「如果瓦格納在白俄羅斯部署他們的連環殺手，所有的鄰國都將面臨更大的不穩定風險。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，對於普里戈津遷往白俄羅斯、且可能帶著許多瓦格納部隊一事帶來的後果，現在要做出任何最終判斷，還為時過早。不過他也表示：「我們已經向莫斯科和明斯克發出明確的信息，北約會保護每一個盟友，保護北約的每一寸領土。」

普京：瓦格納完全由國家資助

週二，普京對軍事和安全人員發表談話時說，雖然瓦格納是私人的僱傭兵集團，但該集團完全由俄國政府資助。

普京稱，資助總額在2022年5月至2023年3月期間，達到862.6億盧布（約10億美元；9.3億歐元）。「我們全額資助了這個團體，」普京說，並且把某些參加叛亂的瓦格納成員形容為「叛徒」。

在俄國政府與普里戈津達成協議、結束瓦格納對莫斯科的進軍之後，普京曾於週一（26日）表示，瓦格納成員可以選擇回國，或是與他們的領導人一起去白俄羅斯，也可以簽署合約加入俄國軍隊。

此外，俄國政府週二宣布，聯邦安全局（FSB）針對瓦格納叛亂的刑事調查已經結束，不會以武裝叛亂為名起訴普里戈津或其追隨者。據俄新社（RIA）報導，調查被撤銷是因為「參與者已經停止了直接為了犯罪而進行的行動」。該報導引述俄國國防部說法，稱瓦格納正準備將其軍事裝備移交給政府。

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