普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？

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在8月23日的一次坠机事件中，俄罗斯雇佣军“瓦格纳集团”首领普里戈津被认为丧生。他曾掌控俄罗斯战斗力最强的准军事力量，在乌克兰、叙利亚乃至非洲充当俄罗斯的军事长臂，甚至对普京构成直接威胁。
据俄罗斯联邦航空署消息，一架私人飞机8月23日从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公里的特维尔（Tver）地区的附近坠毁，机上10人全部丧生，普里戈津及其助手、瓦格纳集团指挥官乌特金（Dmitry Utkin）也在乘客名单之中。瓦格纳所经营的Telegram频道“灰色地带”证实了普里戈津的死讯。
然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。
美国总统拜登对坠机事件的反应是：“我不知道到底发生了什么，但我并不感到意外。”波兰外交部长拉乌亦表示：“被普京认定为对其权力构成威胁的政治对手，是不会自然死亡的。”乌克兰总统顾问波多利亚克在社交媒体平台X上称，普京“显然会用普里戈津来杀鸡儆猴”。 图为圣彼得堡市民自发纪念他们心目中的英雄普里戈津。
普里戈津（左）于1961年出生于列宁格勒，即现在的圣彼得堡，与普京是同乡。据报道，普里戈津年轻时曾因抢劫罪和欺诈罪入狱9年。苏联解体后，他在家乡成立了一家餐饮公司，后来得到机会为克里姆林宫提供服务。他也因此被戏称为“普京的厨子”。借助与莫斯科高层的联系，普里戈津建立起了盈利丰厚的商业网络。
2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯。此外，瓦格纳集团在叙利亚和马里的军事冲突中也扮演着角色。
今年以来，普里戈津一再指责俄罗斯军方领导指挥不当、贪腐自私、克扣瓦格纳军团的武器弹药。在乌克兰东部的巴赫穆特战役中，瓦格纳的部队对俄军攻占这座城市发挥了关键作用（图）。普里戈津则痛斥高层无能造成无谓的损失，让他的士兵成为炮灰。但他的矛头仍是指向国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，而并没有针对普京本人。
2023年6月213日，普里戈津在乌克兰南部宣布倒戈，并接管了当地俄罗斯军方指挥部，紧接着挥兵北上，直指莫斯科。然而不到24小时后，在距离莫斯科200公里时，普里戈津命令部队掉头，返回营地。白俄总统卢卡申科声称在普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，后者同意放弃兵权，前往白俄罗斯。
自这场短命哗变之后，普里戈津的下落一直备受瞩目。人们始终没有看到他人在白俄罗斯的证据。网络上则一再有人声称在圣彼得堡看见了普里戈津。与此同时，瓦格纳军团虽然宣布撤出了巴赫穆特，但仍继续在俄罗斯招兵买马。8月21日在Telegram上流出的一段视频中，普里戈津身穿迷彩军服，手持机枪出现在一个疑似位于非洲的沙漠地带。兵变之初，就有分析认为，普里戈津的人身安全自此无保，因为普京不会放过这样一个“背叛者”。
普里戈津专机的坠毁，实在是一件不少人已经预料的事，所以一般了解俄罗斯的人都会说“不足为怪”。 但这件事对习近平的影响，舆论界显然谈得很少。 而这一点，却对今后的地域政治发展有着很现实的意义。
周六，俄罗斯导弹袭击了乌克兰北部城市切尔尼戈夫，造成七人丧生、上百人受伤。当天，乌克兰总统泽连斯基正在瑞典访问，他谴责了这场袭击。与此同时，普京视察了俄乌边境城市顿河畔罗斯托夫的军事指挥部。
克里姆林宫发言人佩斯科夫称，普京邀请了35人参加6月29日的会谈，其中包括普里戈津以及瓦格纳部队指挥官。白俄罗斯总统卢卡申科上周表示，普里戈津已返回俄罗斯，其将士也没有转移到白俄罗斯。
瓦格纳首领普里戈津自叛乱失败后首次现身。在一段视频中，他欢迎已抵达白俄罗斯的瓦格纳战士们，他命部队训练白俄特种部队，并暗示接下来会前往非洲。
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