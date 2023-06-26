普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？

疑云重重

然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。