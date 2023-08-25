普里戈津之死让普京更强大？

（德国之声中文网）很多人都预料到会有这一天。对于伊莉娜·波罗甘（Irina Borogan）这样的观察者来说，让她意外的是普里戈津殒命的方式。“以这样惊心动魄的形势被干掉，是件新鲜事”，这位俄罗斯调查记者对德国之声说，尽管事情的细节可能永远不会真相大白。

在沉默了将近一整天后，俄罗斯总统普京周四（8月24日）晚在一段视频中证实了普里戈津的死讯。他向遇难者家属表示慰问，称这是“一场悲剧”。普京称赞了瓦格纳集团为俄罗斯做出的贡献。他说，普里戈津是一位“有才华的商人”，但生前“犯下了严重错误”。

只有很少人认为这是一起偶然坠机事件。奥地利音斯布鲁克大学的政治学教授和俄罗斯问题专家曼格特（Gerhard Mangott）对德国之声表示，俄罗斯总统普京指使行凶的可能性很高，动机是要报复普里戈津今年6月兵变给自己带来的羞辱，“对领导层内的批评者发出警告”。

6月底，普里戈津指挥瓦格纳部队武装哗变，同俄罗斯军事领导层对抗。瓦格纳军队在没有遇到明显抵抗的情况下占领了顿河畔罗斯托夫的俄军区指挥中心，并向莫斯科进发。在同正规武装的冲突中还击落了数架飞机和直升机。普京痛斥普里戈津是叛徒。但最后双方没有正面对决，普里戈津接受了一个交易，同意流亡白俄罗斯以换取无罪之身，他的部队在距离莫斯科200公里的地方停了下来，打道回府。

瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

到不久前，普里戈津和普京之间的矛盾似乎已经摆平。从网上流传出的视频看，普里戈津行动自由，继续与瓦格纳执行着某种军事任务，或许是在非洲。

不会影响乌克兰战场

哗变事件震动了俄罗斯。在乌克兰战事正酣之际，普里戈津对克里姆林宫进行了前所未有的军事挑战。在兵变前的几个月里，普里戈津就一再公开与国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫唱对台戏，这两人也被视为普京的亲信。普里戈津指责军方领导指挥作战无能，甚至还间接攻击普京，质疑他发动这场战争的理由。

然而，普里戈津曾是普京忠实的帮手，他的雇佣军团在莫斯科的授意下在境外执行艰苦和肮脏的任务——在中东、非洲和乌克兰。他们帮助俄罗斯军队在乌克兰攻城夺地。今年5月，瓦格纳在攻占乌克兰东部城市巴赫穆特的过程中损失惨重。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

现在，普里戈津的追随者士气陷入低谷。伦敦国王学院的防务问题学者玛丽娜·米隆（Marina Miron）认为，普京并不担心瓦格纳会再次倒戈，他应该已经找到了“控制该组织”的解决办法。有关专家指出，普里戈津之死对乌克兰战争也几乎不会产生影响。因为瓦格纳在今年春季的激战中已经元气大伤，现在又成了一支群龙无首的队伍。过去3个月里，俄罗斯军队在没有瓦格纳帮助的情况下继续作战，因此在普京眼里已大有改善。

“现在的问题是，瓦格纳的非洲的使命接下来会怎样？瓦格纳的部队那里为俄罗斯政府完成了很多肮脏的任务，大大提高了俄罗斯在非洲国家的影响力。”曼戈特指出，这一发展还有待观察。

另外尚不清楚的一点是，普京巩固权力的收效能维持多久。这位军事专家指出，这将取决于乌克兰战场的进程。值得观察的是，普京是否会继续支持国防部长绍伊古。一直要求让绍伊古下台的不仅是普里戈津，还有各类极端民族主义者和一些所谓的军事博主。这些人对战争的支持对普京很重要，因此他曾经亲自会见过其中的一些人。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 无人生还 据俄罗斯联邦航空署消息，一架私人飞机8月23日从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公里的特维尔（Tver）地区的附近坠毁，机上10人全部丧生，普里戈津及其助手、瓦格纳集团指挥官乌特金（Dmitry Utkin）也在乘客名单之中。瓦格纳所经营的Telegram频道“灰色地带”证实了普里戈津的死讯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 疑云重重 然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 杀鸡儆猴？ 美国总统拜登对坠机事件的反应是：“我不知道到底发生了什么，但我并不感到意外。”波兰外交部长拉乌亦表示：“被普京认定为对其权力构成威胁的政治对手，是不会自然死亡的。”乌克兰总统顾问波多利亚克在社交媒体平台X上称，普京“显然会用普里戈津来杀鸡儆猴”。 图为圣彼得堡市民自发纪念他们心目中的英雄普里戈津。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 从同乡到主仆 普里戈津（左）于1961年出生于列宁格勒，即现在的圣彼得堡，与普京是同乡。据报道，普里戈津年轻时曾因抢劫罪和欺诈罪入狱9年。苏联解体后，他在家乡成立了一家餐饮公司，后来得到机会为克里姆林宫提供服务。他也因此被戏称为“普京的厨子”。借助与莫斯科高层的联系，普里戈津建立起了盈利丰厚的商业网络。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 瓦格纳雇佣军 2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯。此外，瓦格纳集团在叙利亚和马里的军事冲突中也扮演着角色。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 与军方的矛盾 今年以来，普里戈津一再指责俄罗斯军方领导指挥不当、贪腐自私、克扣瓦格纳军团的武器弹药。在乌克兰东部的巴赫穆特战役中，瓦格纳的部队对俄军攻占这座城市发挥了关键作用（图）。普里戈津则痛斥高层无能造成无谓的损失，让他的士兵成为炮灰。但他的矛头仍是指向国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，而并没有针对普京本人。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 戏剧性兵变 2023年6月213日，普里戈津在乌克兰南部宣布倒戈，并接管了当地俄罗斯军方指挥部，紧接着挥兵北上，直指莫斯科。然而不到24小时后，在距离莫斯科200公里时，普里戈津命令部队掉头，返回营地。白俄总统卢卡申科声称在普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，后者同意放弃兵权，前往白俄罗斯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 踪迹成谜 自这场短命哗变之后，普里戈津的下落一直备受瞩目。人们始终没有看到他人在白俄罗斯的证据。网络上则一再有人声称在圣彼得堡看见了普里戈津。与此同时，瓦格纳军团虽然宣布撤出了巴赫穆特，但仍继续在俄罗斯招兵买马。8月21日在Telegram上流出的一段视频中，普里戈津身穿迷彩军服，手持机枪出现在一个疑似位于非洲的沙漠地带。兵变之初，就有分析认为，普里戈津的人身安全自此无保，因为普京不会放过这样一个“背叛者”。



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