普里戈津之死让普京更强大？

曾对普京造成空前挑战的瓦格纳雇佣军团首领普里戈津看起来死于坠机。这场“空难”有着什么样的背景？普里戈津之死对俄罗斯意味着什么，对乌克兰战争又会有何种影响？
（德国之声中文网）很多人都预料到会有这一天。对于伊莉娜·波罗甘（Irina Borogan）这样的观察者来说，让她意外的是普里戈津殒命的方式。“以这样惊心动魄的形势被干掉，是件新鲜事”，这位俄罗斯调查记者对德国之声说，尽管事情的细节可能永远不会真相大白。
在沉默了将近一整天后，俄罗斯总统普京周四（8月24日）晚在一段视频中证实了普里戈津的死讯。他向遇难者家属表示慰问，称这是“一场悲剧”。普京称赞了瓦格纳集团为俄罗斯做出的贡献。他说，普里戈津是一位“有才华的商人”，但生前“犯下了严重错误”。
只有很少人认为这是一起偶然坠机事件。奥地利音斯布鲁克大学的政治学教授和俄罗斯问题专家曼格特（Gerhard Mangott）对德国之声表示，俄罗斯总统普京指使行凶的可能性很高，动机是要报复普里戈津今年6月兵变给自己带来的羞辱，“对领导层内的批评者发出警告”。
6月底，普里戈津指挥瓦格纳部队武装哗变，同俄罗斯军事领导层对抗。瓦格纳军队在没有遇到明显抵抗的情况下占领了顿河畔罗斯托夫的俄军区指挥中心，并向莫斯科进发。在同正规武装的冲突中还击落了数架飞机和直升机。普京痛斥普里戈津是叛徒。但最后双方没有正面对决，普里戈津接受了一个交易，同意流亡白俄罗斯以换取无罪之身，他的部队在距离莫斯科200公里的地方停了下来，打道回府。
到不久前，普里戈津和普京之间的矛盾似乎已经摆平。从网上流传出的视频看，普里戈津行动自由，继续与瓦格纳执行着某种军事任务，或许是在非洲。
哗变事件震动了俄罗斯。在乌克兰战事正酣之际，普里戈津对克里姆林宫进行了前所未有的军事挑战。在兵变前的几个月里，普里戈津就一再公开与国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫唱对台戏，这两人也被视为普京的亲信。普里戈津指责军方领导指挥作战无能，甚至还间接攻击普京，质疑他发动这场战争的理由。
然而，普里戈津曾是普京忠实的帮手，他的雇佣军团在莫斯科的授意下在境外执行艰苦和肮脏的任务——在中东、非洲和乌克兰。他们帮助俄罗斯军队在乌克兰攻城夺地。今年5月，瓦格纳在攻占乌克兰东部城市巴赫穆特的过程中损失惨重。
现在，普里戈津的追随者士气陷入低谷。伦敦国王学院的防务问题学者玛丽娜·米隆（Marina Miron）认为，普京并不担心瓦格纳会再次倒戈，他应该已经找到了“控制该组织”的解决办法。有关专家指出，普里戈津之死对乌克兰战争也几乎不会产生影响。因为瓦格纳在今年春季的激战中已经元气大伤，现在又成了一支群龙无首的队伍。过去3个月里，俄罗斯军队在没有瓦格纳帮助的情况下继续作战，因此在普京眼里已大有改善。
“现在的问题是，瓦格纳的非洲的使命接下来会怎样？瓦格纳的部队那里为俄罗斯政府完成了很多肮脏的任务，大大提高了俄罗斯在非洲国家的影响力。”曼戈特指出，这一发展还有待观察。
另外尚不清楚的一点是，普京巩固权力的收效能维持多久。这位军事专家指出，这将取决于乌克兰战场的进程。值得观察的是，普京是否会继续支持国防部长绍伊古。一直要求让绍伊古下台的不仅是普里戈津，还有各类极端民族主义者和一些所谓的军事博主。这些人对战争的支持对普京很重要，因此他曾经亲自会见过其中的一些人。
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