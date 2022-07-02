长平观察：香港很快就要实现“全过程普选”了

习近平访港称“一国两制”是个好制度。时评人长平认为，对于中共应对西方社会的关注来说，“一国两制”的确是一个“好制度”。在朱镕基时代，中共用它在国际舞台赢得了空间，成为全球化时代最大的受益者。