为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

普选

在民主政体中，将选举权延伸至任何一个成年公民，即为普遍选举。

拥有普选权，也意味着无论性别、年龄、种族、信仰、社会状况，只要是成年公民，都有选举投票权。

U.S. President Donald Trump speaks during a campaign rally at Cecil Airport in Jacksonville, Florida, U.S., September 24, 2020. REUTERS/Tom Brenner TPX IMAGES OF THE DAY

特朗普:我想进攻中国?这是我听过最荒谬的话! 16.09.2021

对于《华盛顿邮报》记者披露美国参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）曾两度致电中国军方高层，要中国别因特朗普选举失利而担忧中美开战一事，特朗普在接受Newsmax采访时作出回应：如果这是真事，那米利应该以叛国罪论处。
FILE - In this Wednesday, March 17, 2021, file photo, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam listens to questions during a question and answer session at the Legislative Council in Hong Kong. China's top legislature approved amendments to Hong Kong's constitution on Tuesday, March 30, that will give Beijing more control over the make-up of the city's legislature. (AP Photo/Vincent Yu, File)

香港选举法改革：“爱国者”才有权参政议政 30.03.2021

中国官方的新华社报道称，本周二，中国人大大幅度修正了香港的选举法。观察家认为，当局本着“爱国者治港”原则，将大大削弱民主派在立法会中的占比。
President-elect Joe Biden announces his choice for several positions in his administration during an event at The Queen theater in Wilmington, Del., Friday, Dec. 11, 2020. (AP Photo/Susan Walsh)

拜登正式当选 特朗普坚不认输 15.12.2020

美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。同一天，不认同特朗普选举舞弊指控的司法部长巴尔提交辞呈。
November 5, 2020 - Washington, DC, United States: United States President Donald Trump holds a briefing in the Brady Briefing Room at the White House. CAP/MPI/RS ©RS/MPI/Capital Pictures | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美国选举官员：11月3日大选史上最安全 13.11.2020

美国多个部门认为，11月3日的选举是美国历史上最安全的选举，无证据表明选举被操纵。民主党领袖呼吁共和党人承认特朗普选举失败。不过对于特朗普而言，一切似乎远未结束。在宾州，他赢了一项诉讼：一些邮寄选票将不被计算在内。
October 30, 2020*** US President Donald Trump gestures to supporters after speaking at a campaign rally at Green Bay Austin Straubel International Airport in Green Bay, Wisconsin on October 30, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

特朗普选情告急 一天五地奔波造势 02.11.2020

拜登在民调中持续领先，赢得总统大选仿佛指日可待。特朗普不愿以「连任失败的总统」之名被写入历史，疯狂在各个选情紧张的州举行造势活动。
ARCHIV - 30.09.2020, USA, Ohio: Donald Trump (l), Präsident der USA und Joe Biden (r), Präsidentschaftskandidat der Demokraten, während ihrem letzten TV-Duell. Das zweite TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden in der kommenden Woche soll aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur virtuell stattfinden. Trump lehnt virtuelles TV-Duell gegen Biden ab. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

与拜登第二场电视辩论取消 特朗普选战忙不停 10.10.2020

因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。
WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 26: U.S. President Donald Trump (L) introduces 7th U.S. Circuit Court Judge Amy Coney Barrett as his nominee to the Supreme Court in the Rose Garden at the White House September 26, 2020 in Washington, DC. With 38 days until the election, Trump tapped Barrett to be his third Supreme Court nominee in just four years and to replace the late Associate Justice Ruth Bader Ginsburg, who will be buried at Arlington National Cemetery on Tuesday. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

评论：特朗普选择让最高法院“向右转” 27.09.2020

随着提名巴雷特出任联邦最高法院大法官，特朗普总统让保守派选民心满意足。德国之声评论员Ines Pohl认为，这一人事决定使得右翼保守派在最高法院稳固了阵地。
FILE - In this Feb. 28, 2019 file photo, President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un take a walk after their first meeting at the Sofitel Legend Metropole Hanoi hotel, in Hanoi. John Bolton, President Donald Trump’s national security adviser, says North Korean allegations that he and Secretary of State Mike Pompeo created an atmosphere of hostility and mistrust at last month’s nuclear summit in Hanoi are “inaccurate.” North Korea’s Vice Foreign Minister Choe Son Hui said Friday that Trump was willing to talk, but was influenced by uncompromising demands by Pompeo and Bolton. She says the “gangster-like stand of the U.S. will eventually put the situation in danger.” (AP Photo/Evan Vucci) |

朝鲜无意与美对话“特金会”遥遥无期 04.07.2020

美国2020年总统大选前，第三次“特金会”是否有望举行，一直是各界关注焦点。但朝鲜外交部副部长明确表示目前没有意愿与美国面对面对话，此时举行美朝会晤不过是为特朗普选战做嫁衣。
Die Titel verschiedener europäischer Tageszeitungen, aufgenommen am 7.11.2002. Die Zeitungsverlage im In- und Ausland sind fast ausnahmslos durch die sinkenden Werbeausgaben der Wirtschaft und dem damit verbundenen Rückgang auf dem Anzeigenmarkt gebeutelt. Sie müssen Mitarbeiter entlassen und andere Sparmaßnahmen vornehmen.

欧洲报摘：普选是香港唯一出路 19.11.2019

香港局势仍在不断升级。周二欧洲各国主要报刊均在显要位置发表有关香港局势的报道和评论，现摘编如下。
A protester spray paints graffiti at Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong, China November 11, 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11.2019

9月初特首林郑月娥宣布正式撤回修例计划后，香港的抗议运动不但没有趋于平息，反而愈演愈烈，暴力程度升高。运动的核心诉求从“反修例” 变为争取自由和普选权利。
--FILE--Charles Li Xiaojia, CEO of Hong Kong Exchanges and Clearing, is seen attends the 8th Lujiazui Forum in Shanghai, China, 19 January 2016. Hong Kong Stock Exchange has renewed Chief Executive Charles Li's three-year contract, ensuring that he stays on as head of the special administrative region's bourse until October 2021. Hong Kong Exchanges and Clearing's board approved the renewal with Li set to earn HKD9.3 million (USD1.2 million) a year, the stock exchange said in a statement. Li joined the HKEX in October 2009 and has been CEO and Executive Director January 2010. Foto: Dycj/Imaginechina/dpa |

港交所行政总裁：香港回归模式有BUG 31.10.2019

香港证交所行政总裁李小加指出，"一国两制"从一开始就存在根本缺陷。缺乏信任是北京不愿给香港落实推行普选的一个关键原因。
04.10.2019, Hongkong, Hong Kong: Ein Demonstrant trägt eine Gasmaske und hält seine Hand hoch, um die fünf Forderungen des Demonstranten zu vertreten. Hongkongs Demonstranten marschierten vermummt durch die Stadt, bevor die Regierung ihr geplantes Vermummungsverbot durchsetzen kann. Foto: Vincent Thian/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

不无争议的德国集会蒙面禁令 04.10.2019

香港特区政府跨过立法会出台《禁止蒙面法》，引爆争议。法案支持者称，德国等欧洲国家都有类似法案。反对者称，欧洲的法案是由普选的民意代表订立的，与香港不具备可比性。其实，德国的集会蒙面禁令，也一直存在很大争议。
Students, alumni and teachers in the Mid-Levels area take part in a joint school human chain rally in Hong Kong early on September 9, 2019. - The protests over the last 14 weeks were lit by a now-scrapped plan to allow extraditions to the authoritarian mainland, seen by opponents as the latest move by China to chip away at the international finance hub's unique freedoms. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

“真普选”没戏 - 北京强硬回应港人诉求 23.09.2019

刚刚过去的周末，中国官媒《人民日报》发表社评称，”双普选“是香港反对派和激进分子的终极诉求，是借“民主”幌子“反中乱港”的明证。而于此同时，香港示威者也继续坚守”五大诉求，缺一不可“的立场。

黄之锋：认同一国、要求普选 11.09.2019

正在德国访问的香港众志秘书长、示威运动代表人物黄之锋周二接受了德国之声电视采访，回答了香港抗议运动中的暴力现象、与港府对话的前景以及示威者最核心的诉求等问题。
29.07.2019, China: ©/MAXPPP - BEIJING, CHINA - JULY 29: Yang Guang, a spokesman for the Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council, speaks at a press conference on the central government's view of the recent situation in Hong Kong on July 29, 2019 in Beijing, China. (Photo by Yang Kejia/China News Service/VCG) Foto: MAXPPP |

港澳办: 普选需符合香港政治地位 03.09.2019

在港澳办记者会的前一天，香港特首林郑月娥被披露曾经说过「若有选择，便会辞职」。 但是港澳办在记者会上仍然坚定表示支持林郑与港府，也对于特首的选举方式做出明确的表示。
16.06.2019 +++ A protester holds a flag of Hong Kong as he attends a demonstration demanding Hong Kong's leaders to step down and withdraw the extradition bill, outside Office of the Chief Executive in Hong Kong, China, June 16, 2019. REUTERS/Thomas Peter

四任特首和香港20多年的风风雨雨 17.06.2019

1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
显示更多文章