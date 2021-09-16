美国选举官员：11月3日大选史上最安全

美国多个部门认为，11月3日的选举是美国历史上最安全的选举，无证据表明选举被操纵。民主党领袖呼吁共和党人承认特朗普选举失败。不过对于特朗普而言，一切似乎远未结束。在宾州，他赢了一项诉讼：一些邮寄选票将不被计算在内。