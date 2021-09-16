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在民主政体中，将选举权延伸至任何一个成年公民，即为普遍选举。
拥有普选权，也意味着无论性别、年龄、种族、信仰、社会状况，只要是成年公民，都有选举投票权。
对于《华盛顿邮报》记者披露美国参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）曾两度致电中国军方高层，要中国别因特朗普选举失利而担忧中美开战一事，特朗普在接受Newsmax采访时作出回应：如果这是真事，那米利应该以叛国罪论处。
中国官方的新华社报道称，本周二，中国人大大幅度修正了香港的选举法。观察家认为，当局本着“爱国者治港”原则，将大大削弱民主派在立法会中的占比。
美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。同一天，不认同特朗普选举舞弊指控的司法部长巴尔提交辞呈。
美国多个部门认为，11月3日的选举是美国历史上最安全的选举，无证据表明选举被操纵。民主党领袖呼吁共和党人承认特朗普选举失败。不过对于特朗普而言，一切似乎远未结束。在宾州，他赢了一项诉讼：一些邮寄选票将不被计算在内。
拜登在民调中持续领先，赢得总统大选仿佛指日可待。特朗普不愿以「连任失败的总统」之名被写入历史，疯狂在各个选情紧张的州举行造势活动。
因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。
随着提名巴雷特出任联邦最高法院大法官，特朗普总统让保守派选民心满意足。德国之声评论员Ines Pohl认为，这一人事决定使得右翼保守派在最高法院稳固了阵地。
美国2020年总统大选前，第三次“特金会”是否有望举行，一直是各界关注焦点。但朝鲜外交部副部长明确表示目前没有意愿与美国面对面对话，此时举行美朝会晤不过是为特朗普选战做嫁衣。
香港局势仍在不断升级。周二欧洲各国主要报刊均在显要位置发表有关香港局势的报道和评论，现摘编如下。
9月初特首林郑月娥宣布正式撤回修例计划后，香港的抗议运动不但没有趋于平息，反而愈演愈烈，暴力程度升高。运动的核心诉求从“反修例” 变为争取自由和普选权利。
香港证交所行政总裁李小加指出，"一国两制"从一开始就存在根本缺陷。缺乏信任是北京不愿给香港落实推行普选的一个关键原因。
香港特区政府跨过立法会出台《禁止蒙面法》，引爆争议。法案支持者称，德国等欧洲国家都有类似法案。反对者称，欧洲的法案是由普选的民意代表订立的，与香港不具备可比性。其实，德国的集会蒙面禁令，也一直存在很大争议。
刚刚过去的周末，中国官媒《人民日报》发表社评称，”双普选“是香港反对派和激进分子的终极诉求，是借“民主”幌子“反中乱港”的明证。而于此同时，香港示威者也继续坚守”五大诉求，缺一不可“的立场。
正在德国访问的香港众志秘书长、示威运动代表人物黄之锋周二接受了德国之声电视采访，回答了香港抗议运动中的暴力现象、与港府对话的前景以及示威者最核心的诉求等问题。
在港澳办记者会的前一天，香港特首林郑月娥被披露曾经说过「若有选择，便会辞职」。 但是港澳办在记者会上仍然坚定表示支持林郑与港府，也对于特首的选举方式做出明确的表示。
1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
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