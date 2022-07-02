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在民主政体中，将选举权延伸至任何一个成年公民，即为普遍选举。
拥有普选权，也意味着无论性别、年龄、种族、信仰、社会状况，只要是成年公民，都有选举投票权。
香港主权移交25周年之际，本文作者邝颂晴认为，北京对民主和法治的镇压，使许多香港人的生活变得艰难。
习近平访港称“一国两制”是个好制度。时评人长平认为，对于中共应对西方社会的关注来说，“一国两制”的确是一个“好制度”。在朱镕基时代，中共用它在国际舞台赢得了空间，成为全球化时代最大的受益者。
中国官方的新华社报道称，本周二，中国人大大幅度修正了香港的选举法。观察家认为，当局本着“爱国者治港”原则，将大大削弱民主派在立法会中的占比。
拜登在民调中持续领先，赢得总统大选仿佛指日可待。特朗普不愿以「连任失败的总统」之名被写入历史，疯狂在各个选情紧张的州举行造势活动。
因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。
美国2020年总统大选前，第三次“特金会”是否有望举行，一直是各界关注焦点。但朝鲜外交部副部长明确表示目前没有意愿与美国面对面对话，此时举行美朝会晤不过是为特朗普选战做嫁衣。
香港局势仍在不断升级。周二欧洲各国主要报刊均在显要位置发表有关香港局势的报道和评论，现摘编如下。
9月初特首林郑月娥宣布正式撤回修例计划后，香港的抗议运动不但没有趋于平息，反而愈演愈烈，暴力程度升高。运动的核心诉求从“反修例” 变为争取自由和普选权利。
香港证交所行政总裁李小加指出，"一国两制"从一开始就存在根本缺陷。缺乏信任是北京不愿给香港落实推行普选的一个关键原因。
香港特区政府跨过立法会出台《禁止蒙面法》，引爆争议。法案支持者称，德国等欧洲国家都有类似法案。反对者称，欧洲的法案是由普选的民意代表订立的，与香港不具备可比性。其实，德国的集会蒙面禁令，也一直存在很大争议。
刚刚过去的周末，中国官媒《人民日报》发表社评称，”双普选“是香港反对派和激进分子的终极诉求，是借“民主”幌子“反中乱港”的明证。而于此同时，香港示威者也继续坚守”五大诉求，缺一不可“的立场。
正在德国访问的香港众志秘书长、示威运动代表人物黄之锋周二接受了德国之声电视采访，回答了香港抗议运动中的暴力现象、与港府对话的前景以及示威者最核心的诉求等问题。
在港澳办记者会的前一天，香港特首林郑月娥被披露曾经说过「若有选择，便会辞职」。 但是港澳办在记者会上仍然坚定表示支持林郑与港府，也对于特首的选举方式做出明确的表示。
1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
堪萨斯州是特朗普的大票仓。该州的维奇塔市（Wichita）却是受到美国与中国惩罚性关税大战冲击最大的地区之一。
中美间的贸易争端愈演愈烈：华盛顿的500亿美元征税威胁在周五成为现实，北京随即作出反击。《法兰克福汇报》表示，特朗普选对了目标、打中了中国要害；《柏林报》则认为，这位美国总统出的是“昏招”。
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