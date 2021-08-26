 普罗科菲耶夫:G小调第二小提琴协奏曲 | 文化经纬 | DW | 01.09.2021

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普罗科菲耶夫:G小调第二小提琴协奏曲

谢尔盖·普罗科菲耶夫(Sergei Sergeyevich Prokofiev)1891年4月23日－1953年3月5日），是原苏联著名作曲家、钢琴家，也是二十世纪最著名的作曲家之一。

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普罗科菲耶夫:G小调第二小提琴协奏曲

谢尔盖·普罗科菲耶夫(Sergei Sergeyevich Prokofiev)1891年4月23日－1953年3月5日），是原苏联著名作曲家、钢琴家，也是二十世纪最著名的作曲家之一。他自幼学习音乐，后来就读于圣彼得堡音乐学院。20岁举办首次个人音乐会。1918年的十月革命之后，普罗科菲耶夫离开俄国到了美国，两年后又辗转去了法国，并在巴黎生活多年。1936年他回到莫斯科定居。

普罗科菲耶夫的创作可以划分为三个阶段： 1918年前的俄国阶段，之后的外国阶段和重新回到莫斯科的苏联阶段。第一阶段的作品风格仍未和传统完全脱节，遵守调性创作，但加入了尖锐的不协调音，挖苦式的幽默，形成了自己特有的旋律。第二阶段的音乐更具现代性，不再遵从调性。音响的聚集和旋律的突然爆发是这时期作品的特色。到了上个世纪30年代，普罗科菲耶夫的的风格开始出现转变，搬回苏联之后，其作品更是展现出新风格。他大量运用俄罗斯民间音乐，重新重视调性，复调，加强了对古典的传承。中国作曲家冼星海1931年在巴黎勤工俭学期间曾师从普罗科菲耶夫学习了好几个月作曲。

普罗科菲耶夫被视为，现代古典作曲家，代表作包括交响童话《彼得与狼》，芭蕾舞剧罗密欧与朱丽叶，灰姑娘等等。请欣赏普罗科菲耶夫1934年创作的g小调第二小提琴协奏曲，作品第63号，由莫斯科柴可夫斯基交响乐团演奏，俄罗斯小提琴家尼基塔·博里索- 格勒布斯基（Nikita Boriso-Glebsky）担任小提琴独奏，指挥弗拉基米尔·费多谢耶夫（Vladimir Fedossiev）。

 

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