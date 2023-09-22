普罗科菲耶夫：C大调第九号钢琴奏鸣曲

谢尔盖·普罗科菲耶夫（1891年4月23日—1953年3月5日），是20世纪最重要的作曲家之一，1891年4月23日出生于乌克兰顿涅茨克，幼年就显示出非凡的音乐才华，4岁学习钢琴、5岁开始创作。

十月革命前，普罗科菲耶夫一直留在俄罗斯，十月革命后于1918年离开俄国到了美国，后来又到了巴黎，并穿梭于巴黎和莫斯科之间。1936年后，普罗科菲耶夫定居莫斯科。

普罗科菲耶夫的创作可分为三个阶段，分别为俄国阶段、海外阶段和苏联阶段。

《C大调第九钢琴奏鸣曲》作于1947年，1951年首演，属于普罗科菲耶夫晚年时期的作品，也是他最后一首钢琴奏鸣曲。那时他已经重病缠身，该曲表现出作曲家晚年回归自然的创作风格，仿佛是在回忆童年的幸福时光，有嬉闹欢闹，也有家庭的和谐温馨，音色浪漫抒情，穿插儿歌音调。

请听钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）的演奏。

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