普查结果迟迟不见 中国人口是增是减？

（德国之声中文网）中国国家统计局周四（4月29日）发声否认媒体有关中国人口60年来首次出现下降的报道。英国《金融时报》27日报道，中国即将公布的人口普查数据或显示，中国自1960年代初以来首次出现人口萎缩。

中国国家统计局在官网发布声明称，2020年中国人口“继续保持增长”，但声明没有公布具体数字，仅称“具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。”

此次人口普查已于去年12月结束。今年3月国家统计局曾表示，4月上旬会发布结果。但4月16日国家统计局新闻发言人刘爱华在一次新闻发布会上称，为了“提供更多的资料”，增加发布更多更细的信息，“发布前的准备工作有所增加”，但她没有再提公布的时间。

影响巨大的数字

《金融时报》援引消息人士称，普查结果将显示的一个变化可能是，中国总人口又回落到14亿以下。由于这一数据被视为十分敏感，因此在政府各部门就数据解读达成共识之前暂时不会公布。

报道引述的专家称，普查结果会对中国民众对自己国家的认知看法以及政府各部门的工作产生巨大影响，因此必须极为谨慎地对待。

中国的人口转型和老龄化问题对社会构成挑战

如果中国人口确实出现萎缩，意味着中国人口第一大国的地位可能即将被印度取代。印度目前的人口估计为13.8亿，而根据官方2019年的数据，中国人口已超过14亿。

北京智库中国与全球化中心人口统计学专家黄文正对《金融时报》表示，中国人口危机的速度和规模超出了人们的设想，其将对国家产生的影响是“灾难性的”。

出生率一路下跌

中国公安部今年2月公布的户籍登记数据显示，2020年全国新生儿数量为1003.5万，相较于2019年的1179万锐减15%，并已是连续第四年下降。这一数据仅为户籍登记数字，因此并不完整，但体现了出生下降的大体趋势。

根据《中国统计年鉴2020》，2019年中国的新出生人口为 1465万，出生率为千分之10.48， 人口自然增长率千分之3.34，均为列表显示的1978年以来的最低。

尽管中国政府放宽了计划生育政策，并鼓励国民生育二胎，但并未能扭转出生率下降的趋势。随之而来的就业人口萎缩、老龄化等问题对经济、社会政策构成巨大挑战。中国央行今年4月中旬发表的一份题为《关于我国人口转型的认识和应对之策》工作论文呼吁，中国必须面对人口衰减的风险，全面放开生育限制，以免“重蹈发达国家的覆辙”。

由于该报告发表时间就在统计局原先预报的人口普查结果发布前夕，因此引起了中国媒体的关注。报告指出，根据不同的统计分析，中国的总合生育率，即每个女性生育子女的平均数在1.7以下，但“近年来我国制定的人口规划都将总和生育率设定为 1.8 进行预测”，因此“我国对生育率的高估几乎是事实”。

（据金融时报、南华早报、中国统计年鉴等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。