普拉博沃正式就任印尼新总统

一度陷入侵犯人权争议的印尼前将军普拉博沃正式宣誓就任印尼总统。中国国家主席习近平致电祝贺。普拉博沃曾多次表明会坚守印尼的不结盟立场，但是其对华态度已初显端倪？

（德国之声中文网）在今年2月的印尼总统大选中胜出的普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）周日（10月20日）宣誓就职，接替执政十年的佐科·维多多，正式成为世界上穆斯林人口最多国家的第八任总统。

这位前国防部长普拉博沃本周四刚满73岁，成为印尼历任最年长的总统。前总统佐科的长子吉布兰·拉卡布明·拉卡（Gibran Rakabuming Raka）周日宣誓就职副总统，37岁的吉布兰由此成为该国史上最年轻的副总统。

今年4月，普拉博沃在北京会晤了习近平 图像来源: Yao Dawei/AP Photo/picture alliance

习近平：保持密切战略沟通

中国家主席习近平致电祝贺普拉博沃就任印尼总统。据中国外交部网站周五当天发布的消息，习近平指出，两国全面战略伙伴关系持续稳步提升，进入共建命运共同体新阶段。明年是中印尼建交75周年，将为推进双边合作提供新契机。习近平还表示：“愿同普拉博沃总统保持密切战略沟通，引领中印尼命运共同体建设不断迈上新台阶。”

今年4月，普拉博沃曾作为总统当选人到访中国、日本和马来西亚。在专家看来，普拉博沃在北京会晤了习近平，双方都在展现一种“象征性的政治姿态”。印尼艾尔朗加大学（Airlangga University）国际关系学者杜文森（Vinsensio Dugis）当时向德国之声分析，普拉博沃面对选举诉讼，希望向国内民众表明自己有国际支持；习近平传达的信息则是，即使普拉博沃有过侵害人权争议，中国仍愿意继续发展与印尼的关系。

就职当天，普拉博沃受到其支持者的热烈欢迎 图像来源: Donal Husni/IMAGO/ZUMA Press Wire

受到争议的前将军

普拉博沃曾因其人权纪录被美国禁止入境20年。他在苏哈托残暴的独裁统治期间是一名将军。普拉博沃指挥的一支特种部队与虐待和绑架事件有关，而他本人则强烈否认这些指责。

普拉博沃周日宣誓时承诺，将尽可能以最好且最公平地方式履行总统职责、维护宪法，并从严执行所有法律法规。

美联社指出，从未担任过民选职务的普拉博沃将领导一个庞大且多元化的群岛国家。这个世界第4人口大国的经济因全球对其自然资源的强劲需求而蓬勃发展。同时，普拉博沃也将不得不应对全球经济困境和亚洲的地区紧张局势，在那里，领土冲突和美中竞争愈演愈烈。

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可能采取的对华立场

普拉博沃竞选期间曾多次表明会坚守印尼的不结盟立场，与中国和美国都保持良好关系。今年5月，在接受半岛电视台采访时，曾担任过国防部长的普拉博沃表示：“我们邀请美国、日本、韩国和欧洲。我们与你们成为朋友这一事实并不意味着我们不能与中国、印度、俄罗斯成为朋友。”

去年，印尼智库经济与法律研究中心（CELIOS）发布一份报告，回顾印尼3名总统候选人过去与中国的往来情形，藉此预测他们若当选可能采取的对中政策。报告指出，普拉博沃对中国抱持正面态度，“极有可能”跟中国维持良好关系。身为佐科的国防部长，他跟中国官员有最多的互动。他曾主张印尼与中国的关系应该要像“兄弟”一样，以维持区域与全球和平稳定，也曾赞许中国在相对短期内减缓贫穷问题，印尼应该效仿中国。



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