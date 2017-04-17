普悠玛日本制造商承认设计疏失

(德国之声中文网) 普悠玛脱轨意外严重，其制造厂商「日本车辆制造株式会社」昨(11月1日)承認设计疏失，导致司機关闭自动防护装置(ATP)时，无法即时通知车辆调度员。

日媒读卖新闻报导，10月23日台湾铁路局要求调查ATP关闭时的自动通报系统。到10月29日，调查结果确认，线路从设计蓝图时就已经出错，ATP状况无法及时回报给调度员。ATP依照错误的蓝图制造与安装。

朝日新闻报导，日本车辆制造株式会社把责任归咎到「设计负责人未妥善确认，内部检查机能不足」。报导指出，如果远端监控系统没有设计错误，调度员应当可以更早掌握列车情况。

台湾行政院特别小组调查报告显示，事发当日16时46分，即意外發生前約5分鐘，司机员告知调度员ATP关闭。

问题列車19辆

路透社采访日本车辆制造株式会社官员Naoki Sato，他承认通报线路设计有误，并补充设计瑕疵不会影响ATP在车速过快时自动减速的安全机制。

他表示，这个设计有瑕疵的ATP已经装设在卖台湾的19辆列车当中，包括已经脱轨的普悠玛。至于是否要修复这个瑕疵，他说要由列车的所有者，也就是台湾铁路局决定。

台铁没有出面说明其他18辆有瑕疵ATP的列车是否照旧出勤。

众说纷纭

10月21日，台湾普悠玛列车脱轨翻覆的意外造成18人死亡、187人受伤。

根据台湾行政院特别小组的初步调查，肇事原因为行经弯道速度过快。该弯道限速每小时75公里，事发时车速约140公里。

中央社10月27日报导，在2007年大里列车相撞事故之后，台铁在2010年起都会要求在列车上加装远端监控系统。这也与日本媒体的报导一致﹕远端监控系统为应台铁的要求所安装。

罗法/李芊 (综合报道)