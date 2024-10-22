“普信男”抵制杨笠京东代言活动

“普信男”抵制杨笠京东代言活动2024年10月22日
（德国之声中文网）"为什么看起来那么普通，却可以那么自信？"中国脱口秀演员杨笠2020年说出的这句嘲笑男人的"金句"，到今天似乎仍然让大批男性消费者感到刺痛。
10月14日，中国电商平台京东在"双十一"营销活动上，邀请了杨笠和其他喜剧演员为其"站台"。当日，京东发布微博信息，号召消费者"这个11.11跟着杨笠来京东买药"。
该商务合作遭到了京东部分男性用户的抵制。他们在社交媒体上表示拒绝在京东购物，要求退出京东PLUS会员。
10月18日下午，京东官方微博账号发布公告称，近日相关脱口秀演员参加京东双十一营销活动受到了网友关注，就该行为给用户带来了不好的体验表示歉意，并称后续没有和相关演员的合作计划。
据媒体报道，京东目前拥有约6亿活跃购买用户。互联网研究公司QuestMobile的数据显示，京东平台上男性用户占比近60%。
京东还删除了介绍杨笠出席这场直播活动的海报，杨笠也删除了相关推广微博。
一些支持杨笠女性用户指责京东迫于舆论压力而撇清与杨笠的关系，是对女性的"冒犯"和"背刺"。
有社交媒体用户称京东金融出现"挤兑"状况。京东辟谣称相关言论完全失实，各类理财产品都在正常运营中。京东还表示将对恶意煽动用户去"挤兑"的言行保留追究法律责任的权利。
这并非是脱口秀演员杨笠第一次遭到男性消费者的攻击。2021年，英特尔（Intel）、梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）和舍得酒业等公司均因发布杨笠参与的广告，遭到部分男性网友的抵制。
"……都为这个世界指明了发展方向"
在2020年播出的综艺节目《脱口秀大会》一期节目中，杨笠比较了男生与女生对待考试成绩的不同态度：得了85分以上的女生会为没有得到满分而羞愧，而得了40分的男生丝毫不感到慌张。她讽刺说："男人不光美好，还特别神秘。你永远也猜不透他的小脑瓜里在想一些什么。他为什么看起来那么普通，但是却可以那么自信。"
同一期节目中，她还讽刺凡事喜欢指导女人的男人说："你们是世界的主角，你们永远站在世界的中心，你们说的每一句话都特别重要，都是至理名言，都为这个世界指明了发展方向。"
本期节目让"普信男"成为一个著名的讽刺"爹味男人"的梗，得到很多女性的喜爱。一些杨笠的支持者认为，她的段子只是如实陈述了女性现实中面临的不平等。但这些讽刺引发了一些男人的愤怒。他们指责杨笠"挑动性别对立"、"辱骂全体男性"和"宣扬仇恨"，其中一些人要求审查机构对此类言论予以禁止。
杨笠遭到大量来自男性的辱骂和暴力威胁，但也得到姚晨、罗永浩、肖骁和苏醒等知名艺人的支持。节目主持人肖骁在微博上调侃道："我觉得部分男人至少用行动证明杨笠有句话说的是错的，他们并没有那么自信。"
吐糟女性在生活中的困境与痛点
该事件引发国际媒体的关注。《纽约时报》在当年的报道中指出，中国女性对争取自身权利的呼声越来越高，但是女性在就业、教育、医疗保健和司法系统方面仍然面临障碍，后者往往对家暴受害者寻求帮助不屑一顾。
在习近平时代，中国女权活动遭到进一步的打压。中共最高决策机构政治局中没有女性，习近平强调女性在"家教家风"中的传统角色。女权主义被认为受到"境外势力"的影响，黄雪琴等女权活动人士遭判重刑。
2023年5月，脱口秀演员HOUSE（李昊石）被认为在演出"侮辱军人"，其所在公司、《脱口秀大会》主办者被公安机关宣布立案调查，停止了所有演出。
一年之后，《脱口秀和ta的朋友们》、《喜剧之王单口季》等综艺节目再次让脱口秀广受关注。中国媒体《财新》发表的一篇评论文章指出，中国的女性脱口秀也迎来了一波高峰，杨笠、小鹿、唐香玉、颜怡和颜悦、史妍、Echo、菜菜、张慧、鸭绒、漆漆等女性脱口秀演员从不同维度大胆表达，拓展了女性议题的广度和深度：从大家熟悉的职场、相亲、婚姻，到外貌焦虑、月经羞耻、生育话题、原生家庭问题，她们揭示了以各种面目出现的男女不平等，以及给女性带来的各种焦虑，一吐女性在生活中的困境和痛点。
部分中国境外的社交媒体用户也让杨笠"躺枪辱包"（意思是并非故意地被认为嘲笑中国国家主席习近平）。流亡海外的中国作家慕容雪村在其X平台账号（@hawking197428）上说："昨天我在推上提了一个问题：有一个中国男人，那么普通，又那么自信，你第一个想到的是谁？截止到现在，有近400个回答，其中约60%以上都指向同一个人，不过各不相同：他、him、Pooh 、维尼、猪、那头猪、猪头、包、包子、我包哥、包大人、包帝、宽衣帝、小本本儿、小学博士、200斤、100千克⋯⋯"这些词汇都是网民对习近平的讽刺性代称。
（综合报道）
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