“普信男”抵制杨笠京东代言活动

中国电商平台京东因在“双十一”营销活动上邀请了杨笠 “站台”遭到大批男性消费者抵制。一些支持杨笠的女性用户则指责京东迫于舆论压力而撇清与杨笠的关系，是对女性的“冒犯”和“背刺”。

（德国之声中文网）"为什么看起来那么普通，却可以那么自信？"中国脱口秀演员杨笠2020年说出的这句嘲笑男人的"金句"，到今天似乎仍然让大批男性消费者感到刺痛。

10月14日，中国电商平台京东在"双十一"营销活动上，邀请了杨笠和其他喜剧演员为其"站台"。当日，京东发布微博信息，号召消费者"这个11.11跟着杨笠来京东买药"。

该商务合作遭到了京东部分男性用户的抵制。他们在社交媒体上表示拒绝在京东购物，要求退出京东PLUS会员。

10月18日下午，京东官方微博账号发布公告称，近日相关脱口秀演员参加京东双十一营销活动受到了网友关注，就该行为给用户带来了不好的体验表示歉意，并称后续没有和相关演员的合作计划。

据媒体报道，京东目前拥有约6亿活跃购买用户。互联网研究公司QuestMobile的数据显示，京东平台上男性用户占比近60%。

京东还删除了介绍杨笠出席这场直播活动的海报，杨笠也删除了相关推广微博。

一些支持杨笠女性用户指责京东迫于舆论压力而撇清与杨笠的关系，是对女性的"冒犯"和"背刺"。

有社交媒体用户称京东金融出现"挤兑"状况。京东辟谣称相关言论完全失实，各类理财产品都在正常运营中。京东还表示将对恶意煽动用户去"挤兑"的言行保留追究法律责任的权利。

这并非是脱口秀演员杨笠第一次遭到男性消费者的攻击。2021年，英特尔（Intel）、梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）和舍得酒业等公司均因发布杨笠参与的广告，遭到部分男性网友的抵制。

脱口秀在中国拥有大量观众。图为2022年在重庆市政府举办的脱口秀演出 图像来源: Wang Quanchao/Xinhua News Agency/picture alliance

"……都为这个世界指明了发展方向"

在2020年播出的综艺节目《脱口秀大会》一期节目中，杨笠比较了男生与女生对待考试成绩的不同态度：得了85分以上的女生会为没有得到满分而羞愧，而得了40分的男生丝毫不感到慌张。她讽刺说："男人不光美好，还特别神秘。你永远也猜不透他的小脑瓜里在想一些什么。他为什么看起来那么普通，但是却可以那么自信。"

同一期节目中，她还讽刺凡事喜欢指导女人的男人说："你们是世界的主角，你们永远站在世界的中心，你们说的每一句话都特别重要，都是至理名言，都为这个世界指明了发展方向。"

本期节目让"普信男"成为一个著名的讽刺"爹味男人"的梗，得到很多女性的喜爱。一些杨笠的支持者认为，她的段子只是如实陈述了女性现实中面临的不平等。但这些讽刺引发了一些男人的愤怒。他们指责杨笠"挑动性别对立"、"辱骂全体男性"和"宣扬仇恨"，其中一些人要求审查机构对此类言论予以禁止。

杨笠遭到大量来自男性的辱骂和暴力威胁，但也得到姚晨、罗永浩、肖骁和苏醒等知名艺人的支持。节目主持人肖骁在微博上调侃道："我觉得部分男人至少用行动证明杨笠有句话说的是错的，他们并没有那么自信。"

中国女权活动者黄雪琴被判刑5年 图像来源: picture-alliance/dpa/Sophia Huang Xueqin

吐糟女性在生活中的困境与痛点

该事件引发国际媒体的关注。《纽约时报》在当年的报道中指出，中国女性对争取自身权利的呼声越来越高，但是女性在就业、教育、医疗保健和司法系统方面仍然面临障碍，后者往往对家暴受害者寻求帮助不屑一顾。

在习近平时代，中国女权活动遭到进一步的打压。中共最高决策机构政治局中没有女性，习近平强调女性在"家教家风"中的传统角色。女权主义被认为受到"境外势力"的影响，黄雪琴等女权活动人士遭判重刑。

2023年5月，脱口秀演员HOUSE（李昊石）被认为在演出"侮辱军人"，其所在公司、《脱口秀大会》主办者被公安机关宣布立案调查，停止了所有演出。

一年之后，《脱口秀和ta的朋友们》、《喜剧之王单口季》等综艺节目再次让脱口秀广受关注。中国媒体《财新》发表的一篇评论文章指出，中国的女性脱口秀也迎来了一波高峰，杨笠、小鹿、唐香玉、颜怡和颜悦、史妍、Echo、菜菜、张慧、鸭绒、漆漆等女性脱口秀演员从不同维度大胆表达，拓展了女性议题的广度和深度：从大家熟悉的职场、相亲、婚姻，到外貌焦虑、月经羞耻、生育话题、原生家庭问题，她们揭示了以各种面目出现的男女不平等，以及给女性带来的各种焦虑，一吐女性在生活中的困境和痛点。

部分中国境外的社交媒体用户也让杨笠"躺枪辱包"（意思是并非故意地被认为嘲笑中国国家主席习近平）。流亡海外的中国作家慕容雪村在其X平台账号（@hawking197428）上说："昨天我在推上提了一个问题：有一个中国男人，那么普通，又那么自信，你第一个想到的是谁？截止到现在，有近400个回答，其中约60%以上都指向同一个人，不过各不相同：他、him、Pooh 、维尼、猪、那头猪、猪头、包、包子、我包哥、包大人、包帝、宽衣帝、小本本儿、小学博士、200斤、100千克⋯⋯"这些词汇都是网民对习近平的讽刺性代称。

（综合报道）

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