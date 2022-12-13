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弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京（Vladimir Vladimirovich Putin ），俄罗斯政治家，先后任总统、总理职务。
普京1952年10月7日 出生于俄罗斯的列宁格勒（今圣彼得堡）人，毕业于列宁格勒大学。2000年当选为第 2 任俄罗斯总统，2004年赢得连任，2008年出任俄罗斯总理。2012年3月再次当选为俄罗斯总统。普京还曾任统一俄罗斯党主席、俄白联盟会议主席等。
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。
德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。决议认为“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。
俄罗斯宣布已完成30万预备役人员的动员，数以万计的人赴往乌克兰前线。司机、讲师、博主……他们原本来自各行各业。接受采访时，有人抱怨俄罗斯的装备太差，也有人表示，其实自己根本不想上战场，只想回家。
布里亚特共和国位于东西伯利亚南部，是俄罗斯最贫穷的地区之一。当普京宣布部分动员令的时候，该地区成千上万人逃往毗邻的蒙古国。大量移民的涌入给乌兰巴托政府造成巨大压力。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
俄罗斯已下令军队撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志又一重大军事退败。据美国军方估计，战争爆发以来俄军的伤亡人数已超过10万。
美国总统拜登在中期选举新闻会上谈到中俄关系以及军备控制。
上周五在北京会见来访的肖尔茨时，习近平称“反对使用或威胁使用核武器”。这被不少西方舆论解读为“中方在警告俄罗斯”。不过也有分析人士指出，这是中国的长期立场，“不意味着中国的对俄政策发生了转变”。中方的话“更多是对肖尔茨的一种姿态，而非针对俄罗斯”。
俄罗斯总统普京10月27日在莫斯科出席俄智库瓦尔代论坛年会并发表近4小时的演讲，就乌克兰局势进一步升级发出警告。据路透社报道，谈到中国时，普京称中国国家主席习近平为“朋友”。
中國與俄羅斯外長週四通話，欲強化雙邊合作，兩國領導人也隔空互表支持。針對台灣議題，普京及其密友紛紛做出評論。究竟雙方談話內容為何？台灣如何表態？
俄罗斯多次威胁说，乌克兰的战争可能升级为核冲突。但普京真的准备动用核武器吗？什么可能成为他的“红线”？德国之声就这个问题采访了一些专家。
俄罗斯总统普京很注重为自己打造强人形象。但在乌克兰战争爆发八个月之后，普京努力为自己打造的强人形象已经荡然无存。普京到底是怎样的人？也许他在前民主德国的经历能提供一些线索。
普京在一场发布会上表示征召工作即将完成。他同时提到「没有必要」与拜登进行会谈。另一方面，沙特阿拉伯和美国皆宣布向乌克兰提供进一步援助。此外，针对联合国通过谴责俄罗斯的表决，泽连斯基以中文在内的多种语言发表谢词也受到舆论关注。
普京提出通过北溪2号管道未受损坏的部分恢复对欧洲的天然气供应，并在土耳其建立欧洲最大的天然气枢纽。德国回应：“俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商。”
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