为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京（Vladimir Vladimirovich Putin ），俄罗斯政治家，先后任总统、总理职务。
普京1952年10月7日 出生于俄罗斯的列宁格勒（今圣彼得堡）人，毕业于列宁格勒大学。2000年当选为第 2 任俄罗斯总统，2004年赢得连任，2008年出任俄罗斯总理。2012年3月再次当选为俄罗斯总统。普京还曾任统一俄罗斯党主席、俄白联盟会议主席等。
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
这一周，习近平和默克尔进行了告别通话。中国女性航天员成功进入太空，将创造多个“第一”。恒大的危机继续愈演愈烈。俄罗斯总统普京针对中国统一台湾发出了惊人表态。
俄罗斯外长称台湾是中华人民共和国的一部分，隔天总统普京对近期紧张的台海局势表态，称「中国不用通过武力就能统一台湾」，连续两天俄方高层释放出呼应中国的明确信号。
俄罗斯议会选举截至周一（9月20日）为止的开票结果显示，俄罗斯总统普京所在的“统一俄罗斯党”处于领先地位，并将维持其多数党的地位。
俄罗斯媒体报道，该国总统普京将出席北京冬奥会，成为第一个宣布出席的外国元首。国际奥委会宣布，将借鉴东京奥运做法制定冬奥会防疫措施，并向参赛者提供疫苗接种。
在上海合作组织成员国元首理事会上，俄罗斯总统普京呼吁国际金融机构逐渐解除对阿富汗海外资产的冻结。中国国家主席习近平在会上再次强调，要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。
68岁的俄罗斯总统普京9月14表示，在他的几名核心幕僚感染了新冠病毒，其中又有人跟他密切接触后，他正在自我隔离。普京通过视讯会议解释了他的情况，也私下表示担心克里姆林宫新冠肺炎疫情蔓延。
在其身边出现多例新冠病例后，普京开始进行自我隔离。克里姆林宫强调，这位俄罗斯总统已经接种了两剂“卫星”疫苗，身体“绝对健康”。
10个国家参加此次俄罗斯和白俄罗斯的联合战略军事演习，专家认为这是在回归冷战时期的惯例，上一次的演习是在2017年举行的。
一名俄罗斯高中生在一场座谈会现场指出总统普京的历史知识错误，遭到校长斥责“无礼放肆”。反对派人士则称赞其勇气可嘉。克里姆林宫也对该事件作出回应。
中俄两国领导人周三（8月25日）通电话，就阿富汗局势交换意见，表达了加强两国合作的意愿。
俄罗斯吞并克里米亚半岛七年之后，乌克兰总统泽连斯基（ Wolodymyr Selenskyj）再度敦促俄罗斯方面归还被占领土。在所谓的克里米亚平台高峰会议上，泽连斯基表示：“反占领的倒计时已经开始。”
进入新的一周，喀布尔机场的形势依旧紧张混乱。阿富汗的乱局已导致美国总统拜登的民意支持度下滑。拜登周日重申，目前首要目标是尽快让滞留阿富汗的美国人返国。
这可能是默克尔以德国总理身份对莫斯科的最后一次访问。其中默克尔要求普京与塔利班沟通，让他们允许为西方盟国工作的阿富汗人安全撤离，也谈到俄罗斯反对派纳瓦尔尼、乌克兰局势等问题。
总部设在伦敦的两家媒体Oktrytye和MBKh表示，他们的网站对大多数俄罗斯网络用户已经无法访问。无国界记者组织批评俄罗斯制造了"一种扼杀独立记者的氛围"。
俄罗斯总统普京日前（7月25日）在俄海军日阅舰仪式上警告说，俄海军有能力发动“无法预防的”打击。上月，一艘英国战舰曾进入克里米亚附近水域，导致伦敦和莫斯科之间关系紧张。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式