俄罗斯克姆林宫爆新冠疫情

68岁的俄罗斯总统普京9月14表示，在他的几名核心幕僚感染了新冠病毒，其中又有人跟他密切接触后，他正在自我隔离。普京通过视讯会议解释了他的情况，也私下表示担心克里姆林宫新冠肺炎疫情蔓延。