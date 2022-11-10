北京明言反对核武器、核威胁 中国的立场是否发生变化？

上周五在北京会见来访的肖尔茨时，习近平称“反对使用或威胁使用核武器”。这被不少西方舆论解读为“中方在警告俄罗斯”。不过也有分析人士指出，这是中国的长期立场，“不意味着中国的对俄政策发生了转变”。中方的话“更多是对肖尔茨的一种姿态，而非针对俄罗斯”。