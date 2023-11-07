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弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京（Vladimir Vladimirovich Putin ），俄罗斯政治家，先后任总统、总理职务。
普京1952年10月7日 出生于俄罗斯的列宁格勒（今圣彼得堡）人，毕业于列宁格勒大学。2000年当选为第 2 任俄罗斯总统，2004年赢得连任，2008年出任俄罗斯总理。2012年3月再次当选为俄罗斯总统。普京还曾任统一俄罗斯党主席、俄白联盟会议主席等。
多位消息人士向路透社透露，俄罗斯总统普京已决定参加明年3月的总统选举，这将让他可以继续执政到至少2030年，普京认为，他必须带领俄罗斯度过几十年来最危险的时期。
以色列与哈马斯的战争给莫斯科带来了难得的机遇，普京扮演起调停者的角色，企图借此摆脱被鄙视者的身份，提升自己的国际形象。
根據俄羅斯衛星通訊社，中俄領導人在約一個半小時的正式會談後，習近平再邀普丁「喝茶」，兩人又單獨談話一個多小時。在結束訪華行程的記者會上，普丁透露與習近平「討論了一些非常機密的問題」。總結這次習普會，DW請專家分析耐人尋味之處。
在近期的地缘政治中，很少有像周三这样充满变数的日子。俄罗斯和中国领导人在北京会晤之际，美国总统拜登访问了以色列，而战火正在加沙地带和乌克兰延烧。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜，拜会了朝鲜领导人金正恩，批评了美国。这次访问被认为是为普京的访问打前站。卫星图像显示，自8月下旬以来，朝俄两国之间至少有六次海上运输。
普京在北京与习近平会面后，被拍摄到两名随同俄罗斯海军军官提着所谓核按钮手提箱。乌克兰战争已将莫斯科和华盛顿之间的紧张关系提升至1962年古巴导弹危机以来的最高水平。
本周三，俄罗斯国家杜马通过法律，撤回了2020年对《全面禁止核试验条约》的批准书。这一步骤为俄罗斯重启核试验铺平了道路。不过专家们普遍认为，当今世界，核试验本身能起到的威慑作用已经非常有限。
在北京举行的“一带一路”峰会上，中国领导人习近平宣布将为这一全球基础设施建设倡议注资1000亿美元，并批评了西方针对中国“去风险”的努力。
中国"一带一路"十周年庆祝活动上，一位如今极少出访的国家领导人特别受到关注：自国际刑事法庭下达逮捕令以来，普京首次出访前苏联以外的国家。
在国际瞩目下，俄罗斯总统普京抵达北京访问，并参加“一带一路”国际合作高峰论坛。普京此行带着怎样的目的，习近平能否让他如愿？中俄关系研究学者阿列克谢·戚加代夫（Alexei Chigadaev）就此接受了德国之声的专访。
以哈衝突以來，俄羅斯除了在聯合國推動停火的草案，俄國總統普丁16日更與以色列總理通電話，強調應和平解決問題。稍早在與巴勒斯坦、埃及等國領袖通話時，他更呼籲應推動建立「獨立的巴勒斯坦國」，與以色列和平共處。
谁将主导与俄罗斯军方的合作会谈？中国是否向俄罗斯输送武器？普习二人友谊的小船将驶往何方？预计普京将于本周访华，即将上演的普习会有哪些看点？
自乌克兰今年展开反攻以来，每月重新夺回约21平方公里。目前仍有17%的领土被俄罗斯侵占。不过俄罗斯总统普京则指出，俄军前线战况正在全面巩固。
俄罗斯总统普京预计下周将前往中国会见他「亲爱的朋友」习近平，希望与中方建立更加紧密的联系。不过，有鉴于俄罗斯对中国依赖日渐加深，专家认为，在中俄关系里，中国的主导地位越来越强。
在一本新版俄罗斯历史教科书中，德国的重新统一被称为“西德吞并东德”。德国历史学家反应如何？
俄罗斯总统普京预计将在10月前往北京与中国国家主席习近平会面，这两个心怀「使命」的大国领导人是如何越走越近的？他们想要实现什么目标？
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