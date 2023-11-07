習近平私約普丁喝茶 中俄關係往哪走？

根據俄羅斯衛星通訊社，中俄領導人在約一個半小時的正式會談後，習近平再邀普丁「喝茶」，兩人又單獨談話一個多小時。在結束訪華行程的記者會上，普丁透露與習近平「討論了一些非常機密的問題」。總結這次習普會，DW請專家分析耐人尋味之處。