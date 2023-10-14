普京预计下周到北京 中俄关系将呈现何种走势?

（德国之声中文网）今年适逢中国「一带一路」十周年，该倡议也是中国领导人习近平扩大中国全球影响力的重要地缘政治项目。北京将于10月17、18日举办「一带一路」国际合作高峰论坛，目前已有逾130个国家确认出席，但预计所有目光都会集中在普京身上。

上个月普京在圣彼得堡告诉北京外长王毅，他「欣然接受」习主席的邀请，于10月访华参加「一带一路」论坛。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京近日再次证实了其访华行程，称他访华的主要议题是在中国国家主席习近平的「一带一路」倡议下进行合作。他表示，在中国进行会谈时将讨论能源新路线。

双边贸易额创新高

自从入侵邻国乌克兰使俄罗斯陷入国际孤立以来，这位俄罗斯领导人对中国的战略依赖与日俱增。开战之后，普京几乎没怎么出过国门，下周的访问将是他自俄乌战争以来首次出访世界主要强国。

中俄两国之间的今年贸易额飙升至俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平。根据中国海关的数据，去年中俄双边贸易额达到创纪录的1900亿美元，双方承诺今年将达到 2000亿美元。

中国进口大量俄罗斯石油，为莫斯科带来了一线生机，正好弥补国际制裁给莫斯科带来的经济缺口。

「亲俄中立」

中国至今拒绝谴责发动入侵的俄罗斯，努力将自己定位为中立国，同时为莫斯科提供重要的外交和金融生命线。

智库大西洋理事会（Atlantic Council）全球能源中心高级研究员韦伯斯特（Joseph Webster）告诉法新社：「在整个入侵过程中，北京一直保持着『亲俄中立』的姿态，向莫斯科提供重要的外交、经济和非致命性军事援助。」

中國在俄烏戰爭中扮演的角色

反对西方主导的共生关系

习近平和普京之间的关系是两国伙伴关系不断深化的核心，但他们的联盟也是在共生的需要中形成的，双方都视对方为共同反对西方主导地位的必要堡垒。

当习近平今年3月对莫斯科进行国事访问时，普京盛赞两国伙伴关系所提供的「真正无限的可能性」。接着在今年5月，习近平告诉俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin），中方愿同俄方「在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持」。

学者：北京希望避免俄局势恶化

中国吉林大学的助理教授比约恩·亚历山大·杜本（Bjorn Alexander Duben）表示：「莫斯科将努力进一步深化与北京的合作，并争取中国的更多支持，包括具致命性的军事援助，因为它期待西方对乌克兰的支持会逐渐动摇。」

迄今为止，中国仅向莫斯科提供「非致命性」支持，但专家表示，如果俄罗斯局势恶化，北京可能会改变策略。

智库欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations）政策研究员巴楚斯卡（Alicja Bachulska）告诉法新社：「中国不希望看到一个被大幅削弱的俄罗斯，如果它意识到莫斯科可能会输，它或许会加码对俄罗斯的支持。」

巴楚斯卡补充说：「普京政权垮台和相关的混乱被视为严重的安全威胁。北京可能愿意增加对俄支持，以防止出现上述情景。」

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

中国主导地位增强

分析人士指出，尽管私人雇佣军组织瓦格纳今年6月对莫斯科的公开叛乱迅速被平息，但在此之前，北京已开始担心其战略伙伴的稳定性或正在减弱。他们补充说，俄罗斯的脆弱已经为北京在伙伴关系中提供了筹码。

俄罗斯政治学家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）告诉法新社记者：「中国人是非常难缠的谈判者。」他也预估，在包括天然气管道在内的争议问题上「不会取得进一步突破」。

吉林大学助理教授杜本观察到：「中国在两国关系中的主导地位大大增强。」他指出：「俄罗斯与中国持续的经济交往正逐渐转变成一种直接依赖，这让人怀疑北京与莫斯科之间是否越来越倾向于甲方与乙方的关系。」

（法新社）

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