普京预计下周到北京 中俄关系将呈现何种走势?

（德国之声中文网）今年适逢中国「一带一路」十周年，该倡议也是中国领导人习近平扩大中国全球影响力的重要地缘政治项目。北京将于10月17、18日举办「一带一路」国际合作高峰论坛，目前已有逾130个国家确认出席，但预计所有目光都会集中在普京身上。
上个月普京在圣彼得堡告诉北京外长王毅，他「欣然接受」习主席的邀请，于10月访华参加「一带一路」论坛。
据俄罗斯卫星通讯社报道，普京近日再次证实了其访华行程，称他访华的主要议题是在中国国家主席习近平的「一带一路」倡议下进行合作。他表示，在中国进行会谈时将讨论能源新路线。
双边贸易额创新高
自从入侵邻国乌克兰使俄罗斯陷入国际孤立以来，这位俄罗斯领导人对中国的战略依赖与日俱增。开战之后，普京几乎没怎么出过国门，下周的访问将是他自俄乌战争以来首次出访世界主要强国。
中俄两国之间的今年贸易额飙升至俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平。根据中国海关的数据，去年中俄双边贸易额达到创纪录的1900亿美元，双方承诺今年将达到 2000亿美元。
中国进口大量俄罗斯石油，为莫斯科带来了一线生机，正好弥补国际制裁给莫斯科带来的经济缺口。
「亲俄中立」
中国至今拒绝谴责发动入侵的俄罗斯，努力将自己定位为中立国，同时为莫斯科提供重要的外交和金融生命线。
智库大西洋理事会（Atlantic Council）全球能源中心高级研究员韦伯斯特（Joseph Webster）告诉法新社：「在整个入侵过程中，北京一直保持着『亲俄中立』的姿态，向莫斯科提供重要的外交、经济和非致命性军事援助。」
反对西方主导的共生关系
习近平和普京之间的关系是两国伙伴关系不断深化的核心，但他们的联盟也是在共生的需要中形成的，双方都视对方为共同反对西方主导地位的必要堡垒。
当习近平今年3月对莫斯科进行国事访问时，普京盛赞两国伙伴关系所提供的「真正无限的可能性」。接着在今年5月，习近平告诉俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin），中方愿同俄方「在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持」。
学者：北京希望避免俄局势恶化
中国吉林大学的助理教授比约恩·亚历山大·杜本（Bjorn Alexander Duben）表示：「莫斯科将努力进一步深化与北京的合作，并争取中国的更多支持，包括具致命性的军事援助，因为它期待西方对乌克兰的支持会逐渐动摇。」
迄今为止，中国仅向莫斯科提供「非致命性」支持，但专家表示，如果俄罗斯局势恶化，北京可能会改变策略。
智库欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations）政策研究员巴楚斯卡（Alicja Bachulska）告诉法新社：「中国不希望看到一个被大幅削弱的俄罗斯，如果它意识到莫斯科可能会输，它或许会加码对俄罗斯的支持。」
巴楚斯卡补充说：「普京政权垮台和相关的混乱被视为严重的安全威胁。北京可能愿意增加对俄支持，以防止出现上述情景。」
中国主导地位增强
分析人士指出，尽管私人雇佣军组织瓦格纳今年6月对莫斯科的公开叛乱迅速被平息，但在此之前，北京已开始担心其战略伙伴的稳定性或正在减弱。他们补充说，俄罗斯的脆弱已经为北京在伙伴关系中提供了筹码。
俄罗斯政治学家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）告诉法新社记者：「中国人是非常难缠的谈判者。」他也预估，在包括天然气管道在内的争议问题上「不会取得进一步突破」。
吉林大学助理教授杜本观察到：「中国在两国关系中的主导地位大大增强。」他指出：「俄罗斯与中国持续的经济交往正逐渐转变成一种直接依赖，这让人怀疑北京与莫斯科之间是否越来越倾向于甲方与乙方的关系。」
（法新社）
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
最初的盟友
1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
苏联“老大哥”
1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
朝鲜战争
1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
从反目到决裂
1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
边境冲突
中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3日，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
中苏交恶
勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
抵制莫斯科奥运
进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
关系正常化
在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
从睦邻到战略伙伴
1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
共赴国际舞台
进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
政治强人的友谊
习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。
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中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴
不是盟友，胜似盟友
2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。