普京邀请特朗普来莫斯科作客

(德国之声中文网) "我们愿意邀请特朗普总统访问莫斯科。况且，他曾邀请过我去华盛顿。"普京周五(7月27日)在约翰内斯堡的金砖国家峰会上说，理论上他也可以去美国访问，但是"必须先满足一些前提条件。"

两周前的赫尔辛基会晤后，特朗普总统先是说，他向普京发出了访问白宫的邀请。但是，本周三(7月25日)，白宫方面表示，普京访美不会在今年内进行，最早要等到2019年。白宫国家安全顾问博尔顿(John Bolton)表示，这是为了避开美国国内"对俄罗斯的追杀"。特朗普常常用这个词来指代独立检察官穆勒(Robert Mueller)对俄罗斯涉嫌干预2016美国大选、特朗普竞选团队疑与俄罗斯官方有牵连之调查。

白宫方面周五晚间则表示，特朗普总统对访问莫斯科持开放态度。

7月16日的赫尔辛基会晤

此前，普京总统还曾经表示，俄美两国总统可以在今年11月的G20阿根廷峰会期间举行会晤，也可以找其他国际场合进行会谈。他说："生活还会继续，我们之间的联系也会继续，尽管这会面临许多困难，包括美国内政方面的困难。"

两周前的赫尔辛基会晤，招致了美国各界舆论对特朗普的猛烈攻击。这位美国总统被指在联合新闻发布会上回避了俄罗斯在2016美国总统大选期间对民主党对手发动网络袭击之问题。普京总统则强调，俄罗斯官方与这些网络袭击没有关联；而特朗普在新闻发布会上给外界留下的印象是：他似乎更相信普京的这一表态，而不是美国情报部门的判断。几天后，特朗普试图为自己辩护，称他在新闻发布会上出现了"口误"。

国务卿：俄罗斯自绝于国际社会

国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)日前则接受了美国国会的质询，披露了一些赫尔辛基会晤的信息。他对参议院外交委员会表示："在赫尔辛基，我们试图查证俄罗斯是否有兴趣实现更良好的美俄关系。……我们捍卫了美国在叙利亚以及乌克兰的根本战略利益。"蓬佩奥还表示，他本人对俄方明确表示，如果俄罗斯确实干预了美国的民主机制，俄方就必须承担"严肃的后果"。

蓬佩奥还表示，美国依旧不承认俄罗斯2014年对克里米亚半岛的吞并行为，并强调俄罗斯必须结束对克里米亚的占领。"这样的行为与大国形象不相称，俄罗斯这样做，是自绝于国际社会。"

文山/王凡/(法新社、德新社、路透社、美联社)