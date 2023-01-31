普京邀习近平访莫斯科 北京不置可否

（德国之声中文网）据俄罗斯卫星通讯社和塔斯社周一（1月30日）报道，俄外交部证实，总统普京邀请习近平在春季对俄罗斯进行国事访问。俄外交部还称，随着中国放开防疫措施，俄方期待各级面对面的接触和交流能够复。

"今年，俄罗斯和中国将共同努力，进一步加强和促进两国政府间的双边关系"。 俄罗斯外交部周一（1月30日）表示，"俄罗斯总统普京已邀请中国国家主席习近平在今年春天对俄罗斯进行正式访问"，并称这次访问"将成为今年俄中双边关系的核心事件"。

中国外交部：无可奉告

目前北京对这一消息未置可否。周二在中国外交部的例行记者会上，外交部发言人毛宁说："中俄双方在多层级保持着密切沟通"，但"关于具体访问，目前我没有可以发布的消息"。周三，面对记者再次询问，毛宁重复了前一天的回答。

俄罗斯外交部的声明中没有说明习近平访问的具体日期。此前，俄罗斯《新闻报》（Vedomosti）引述消息人士报道，中共中央政治局委员、中共中央外事办公室主任王毅将于2月20日访问莫斯科，并有可能与俄罗斯总统普京会面。

今年2月24日是俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发一周年的日子。此时，俄罗斯方面密集传出中国领导人可能来访的消息，引起关注。普京在去年12月底与习近平视频通话时，就曾发出访问的邀请。习近平和普京上次会晤是去年9月在乌兹别克斯坦举行的上合组织领导人峰会上。

“当前形势下的友好国家”

《南华早报》的报道指出，中国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴，西方因俄罗斯与乌克兰的战争而对俄罗斯实施制裁，导致两国贸易额飙升。目前俄罗斯已成为中国最大的石油供应国、第二大管道天然气供应国和第四大液化天然气供应国。

俄罗斯人民友谊大学战略研究与预测研究所政治分析师Andrew Korybko对该报表示: 习近平访俄的主要议题，是经济合作和两国同步应对全球变化的方法，而不是乌克兰战争。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

北京和华盛顿正在为美国国务卿布林肯计划于本周末的首次访华做准备。到目前为止，中国官方对这一日程也一直守口如瓶。外界怀疑两国能否在修复关系方面取得实质性进展。

Korybko指出，北京方面正面临华盛顿方面的压力，要求其"与俄罗斯保持比现在更大的距离"。而习近平则希望普京"不会产生错误的印象，认为美国正在制造两国(中俄)之间的另一场冷战式分裂。"

俄罗斯外交部的声明还表示:"在与我们的同行合作中，我们一直在采取一致措施，打击美国通过推广基于规则的秩序概念来实现全球主导地位的企图。"俄罗斯外交部称中国是"当前形势下的友好国家"。

（综合报道）

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