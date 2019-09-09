普京身边曾有前中情局间谍？

（德国之声中文网）多家媒体报道说，2017年，一名与克里姆林宫头目普京有直接联系的俄裔美国线人被撤回。报道称，当时，美国对外间谍机构中央情报局将这名有可能被识破的莫斯科间谍弄出了国境。美国有线电视新闻网CNN援引未透露姓名的人士报道说，特朗普总统及其行政当局对秘密情报人员的引起争议的态度也是导致采取此举的一个因素。

也提供了涉及2016美国大选的信息

报道称，在超过10年时间里，这名线人向华盛顿提供了重要内幕信息。《纽约时报》援引了解此案的人士报道说，此人被认为是中情局最有价值的情报来源之一。报道称，他的情报在美国情报机构得出关于普京下令莫斯科介入美国2016选战这一结论方面起了关键作用。报道称，鉴于美国下届总统选战即将全面展开，此人的被撤出亦为一损失。曾是情报军官的普京本人多次断然否认干预过美国选战。

CNN称，撤离决定是特朗普和俄外长拉夫罗夫2017年白宫会晤后作出的。当时，曾有报纸报道，特朗普在会晤中抖出了敏感秘密信息，尽管此行为本身与这名间谍无直接关联，但仍引发中情局忧虑，并最终导致采取撤离行动。

中情局和白宫官方对CNN的报道均加以否认。一名发言人对CNN表示，"关于总统轻率对待他每天都可看到的我国敏感秘密情报、导致疑似召回行动的这一误导性猜测，是不正确的。"拉夫罗夫此间也强调，两年前在华盛顿的会晤中未从特朗普那里得到过秘密情报。

此间谍与普京走得有多近？

《纽约时报》称，这位线人能得到涉及克里姆林宫高端决定的内幕信息，并与普京有定期联系。不过，他不属于普京的最亲密助手圈。为该报提供信息的人士强调，不是特朗普轻率对待秘密情报，而是美国媒体的猜测使这位线人处于险境，从而不得不撤离。该报报道说，中情局称，这名莫斯科线人提供的情报中包括普京办公桌文件的照片。报道称，此人的身份和现居地均不为外界所知。

克里姆林宫日前证实，一名疑似美国间谍曾在总统办公厅任职。不过，俄罗斯国家通讯社塔斯报道说，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）称，此人实际上与普京总统无直通关系，且"数年前已被解职"。佩斯科夫还特意补充道，他没有关于此人是否直接替中情局工作过的信息。

普京的这20年 搭上顺风车 从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的弗拉基米尔·普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。同年12月31日，叶利钦突然宣布辞去总统，由普京出任代总统。次年3月27日。普京在提前举行的大选中当选俄罗斯第三届总统。

普京的这20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京的这20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京的这20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京的这20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京的这20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京的这20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

普京的这20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京的这20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有5年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？ 作者: 乐然



凝炼/乐然（德新社、美联社）