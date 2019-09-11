普京赞歌？俄说唱歌手作品创最不受欢迎纪录

（德国之声中文网）作为一名挑战陈规的说唱歌手，Timati应该已经习惯了舆论的各种评点。但是直到最近，他可能才真正尝到了在YouTube上被"爆踩"的滋味。他的说唱作品《莫斯科》（Moscow）在9月7日到10日之间的短短几天内，竟然"收获"了148万个"不喜欢"。随后Timati把这首歌曲的视频从其官方频道上删除。

据英国广播公司BBC报道，尽管被撤回，但这段视频仍然创下了在俄罗斯版Youtube平台上被"踩"次数最多的历史纪录。从全球范围来看，该视频也能够登上最不受欢迎视频的前30名排行榜。不过，这首颇受争议的歌曲同时也收获了8.5万个点赞。

向市长和总统“致敬”

《莫斯科》这首说唱歌曲是Timati和另一位音乐制作人Guf合作的作品。虽然沿袭了艺术家原本的说唱风格，但是其中的一些歌词却很容易引起争议：比如"我不去参加游行，也不到处拉屎"，还称赞莫斯科是"一座没有同性恋游行的城市"。Timati还在歌中唱到，自己要"吃掉一个汉堡，向索比亚宁致敬"。这里的索比亚宁显然指的是莫斯科市长索比亚宁（Sergei Semjonowitsch Sobjanin），担任市长一职多年的他来自普京领导的执政党"统一俄罗斯党"。

尽管这支创下最不受欢迎纪录的歌曲已经被删除，但是在Timati的官方YouTube频道，仍然有不少网友留下愤怒的差评。例如一段上传于2015年的说唱歌曲《最好的朋友》（Лучший друг）也有"致敬普京"的嫌疑。MV画面中展示了男演员戴上酷似普京长相的面罩，在夜店里受到美女追捧和骑着摩托艇乘风破浪的场景。截至记者发稿时，这段视频观看次数超过1459万，点赞人数14万，而"不喜欢"的人数则有16万。视频下面一条显示时间为两天前的热门评论，大意是：听过《莫斯科》之后点到了这里，还有谁也看到呕吐了？

其实在俄罗斯，也并非只有Timati发表过"致敬普京"的艺术作品，这次之所以引来这么多的差评，主要问题出在视频发布的时间点上。Timati是在俄罗斯地方选举开始的前一天在YouTube上发布的这首歌曲，批评人士认为他想要以此来左右选民的意志。

在舆论压力之下，Timati在撤回视频的同时解释道，此举是为了"平息负面言论的浪潮"。他在个人Instagram账号上表示，对于政府他有自己的看法。"与上街游行相比，我觉得人们更应该努力工作、提高自身。"不过随后他也承认，歌词是"有些过激"，但他绝对不想惹怒任何人。此外他还表达了自己对于莫斯科的热爱，认为"在我人生的36年里这座城市从未如此美丽"，因而心怀感恩。

而参与音乐制作的Guf则选择了另一种应对方式。他在Instagram上发表了一段视频表示道歉，并且解释道自己是被陷害的，原本根本不知道歌曲发布的时间和地方选举如此接近。"我十分震惊，也感到非常抱歉"，他说。