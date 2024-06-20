普京访问河内 寻求能源、经济合作

在结束对朝鲜的访问后，俄罗斯总统普京周四（6月20日）抵达越南进行国事访问，并与越南领导人举行会谈。分析人士指出，河内不太可能像朝鲜领导人金正恩那样公开承诺 "全力支持 "莫斯科。

（德国之声中文网）普京在河内受到新上任的越南国家主席苏林（To Lam）的迎接和最高规格的礼遇，包括鸣礼炮21响以及检阅三军仪仗队。当天，普京将先后与苏林和越共总书记阮富仲等领导人举行会谈。

普京上一次访问越南是在2017年，参加在河内举行的亚太经合组织峰会。法新社援引俄罗斯官员称，普京此次访问越南，主要议题是经济、教育和能源合作。2022 年，俄越两国之间的贸易额仅为35亿美元，与之相比，同期越南与中国的贸易额为1750亿美元，与美国贸易额1230亿美元。

据美联社报道，普京与越南方面签署了扩大在教育、科学技术、油气开采和医疗卫生领域合作的多份协议。双方还同意制定在越南建设一个核科学技术中心的路线图。普京表示，能源是 "双边合作中具有战略重要性的领域"，并列举了俄越两国在南中国海和俄罗斯北部的油气合资企业为例。

不过有观察人士认为，乌克兰战争和双边国防合作也将是普京与越南领导人谈论的话题。在联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰的表决中，越南投了弃权票。

习近平抵达河内开始正式访问 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京出访前在党报《越南日报》上发表署名文章，感谢河内 "在乌克兰危机上采取了平衡的立场"。普京还表示，俄罗斯和越南 "对亚太地区的局势有着相似的评估"，其基础是主张"以非暴力和平方式解决争端，反对封闭的军事和政治结盟"。

"竹子外交"的功力

俄罗斯和越南的深厚关系可以追溯到20世纪50年代，当时苏联是最早承认胡志明领导的越共政府的国家之一。苏联和俄罗斯还曾使用越南毗邻南中国海的金兰湾作为其在亚太地区的军事基地，直至2002年。

近几十年来，莫斯科一直是河内的主要武器供应国。2012年，两国关系升级为全面战略伙伴关系。

澳大利亚新南威尔士州大学的退休政治学教授泰尔（Carl Thayer）告诉法新社，2022年俄罗斯入侵乌克兰后，越南停止了大宗军购。"俄罗斯和越南在恢复军售方面有着共同利益，但越南受到美国制裁威胁的制约。"

法新社分析称，河内不太可能像朝鲜领导人金正恩那样公开承诺在乌克兰问题上 "全力支持 "普京。多年来越南一直小心翼翼地避免与任何大国过于紧密地结盟--即奉行所谓的 "竹子外交"，以灵活性保持实力和韧性。

过去一年中，美国总统拜登和中国领导人习近平先后访问了越南，以寻求加深同这个东南亚制造业强国之间的关系。

2023年9月，美国总统拜登访问越南，受到越共总书记阮富仲的迎接。 图像来源: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

（法新社、路透社、美联社）

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