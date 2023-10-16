普京访问中国的五大看点

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京预计本周将前往中国会见习近平，这将是他今年首次出访前苏联以外的国家。此次会晤有哪些看点？

中国国防部长

由于中国国防部长李尚福已有六个多星期未公开露面，中国观察人士将关注谁将在与俄罗斯军方官员的合作会谈中发挥主导作用。

2018年，李尚福因其早前与俄罗斯达成的一项武器交易而受到美国制裁。据路透社援引消息人士报道，中央军委联合参谋部参谋长刘振立已成为这一职位的头号人选。

对中国而言，俄罗斯不仅是石油和天然气的主要来源。随着中国军队（PLA）寻求在2035年前实现常规及和核装备现代化，俄罗斯作为世界上最大的核国家，也是丰富的潜在技术源泉。

据美国国防部2022年的一份评估报告称，近几十年来，俄罗斯与中国共享了航空、火箭甚至潜艇技术。

中俄两国也在民用核电站方面密切合作——其中一些核电站可用于生产军用级钚，如福建霞浦的快中子增殖反应堆。

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中國在俄烏戰爭中扮演的角色

运送武器？

在俄乌战争中，中国没有谴责俄罗斯，也没有将其称为“入侵”，这与克里姆林宫将这场战争称为“特殊军事行动”的定调一致。

美国警告中国不要向俄罗斯运送任何武器。中国否认西方媒体关于中国向俄罗斯运送武器的报道。

不过，中国是仅次于印度的俄罗斯原油第二大进口国，因而支持着俄罗斯经济。

“最好的知心朋友”？

普京和习近平都喜欢表现出亲密无间的友谊：普京曾在习近平生日时送去俄罗斯冰淇淋，而习近平是唯一一位与普京一起庆祝生日的国家领导人。

在2019年访问俄罗斯期间，两国领导人签署了一揽子贸易协议，并在莫斯科动物园观赏了大熊猫。习近平说：“普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友，我十分珍视同普京总统这份深厚的情谊。”

2018年，习近平还向普京颁授了“友谊勋章”，称“普京总统是我最好的知心朋友”。

煎饼、鱼子酱和伏特加

普京今年3月说，他曾邀请习近平前往他在克里姆林宫的私人寓所。他说，他们围着火炉进行了茶叙。

石油和天然气

熟悉计划的消息人士告诉路透社，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和俄罗斯石油公司（Rosneft）的领导人米勒（Alexei Miller）和谢钦（Igor Sechin）将在普京访华期间加入其随行人员的行列。

俄罗斯希望达成向中国出售更多天然气的协议，并计划修建“西伯利亚力量2号”天然气管道，该管道将穿越蒙古，年输气能力为500亿立方米。

相比之下，目前正在运营的“西伯利亚力量1号”管道的运输能力预计到2025年将达到380亿立方米。

拟议中的管道将把天然气从西伯利亚西部的亚马尔半岛气田输送到中国。中国是世界第一大能源消费国，也是日渐增长的天然气消费国。此间价格尚未商定。

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贸易飙升？

俄罗斯经济部长列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）在9月访问中国时表示，今年上半年俄中贸易额飙升30%，到2023年将超过2000亿美元。

俄罗斯目前是中国在亚洲以外的第二大贸易伙伴，仅次于美国。今年前九个月，中国与美国的贸易额为5万亿美元；中俄贸易额为1760亿美元；中德贸易额为1580亿美元。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3日，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



（路透社）

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