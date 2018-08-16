普京访德：北溪二号重头戏

（德国之声中文网）联邦德国政府总理默克尔和俄罗斯总统普京本周六在柏林附近的梅泽贝格宫（Schloss Meseberg）会晤，磋商叙利亚和东乌克兰冲突。这是两人3个月内的第3次会面。德国政府发言人赛博特透露，有关天然气管道项目北溪2号线的争议也是议题。

该项目的运营商是俄罗斯天然气工业股份公司旗下的北溪股份公司。除这个俄罗斯能源巨头外，德国的两家能源康采恩-Wintershall 和 Eon Ruhrgas（各持股15.5％），以及荷兰的Gasuine和法国的Engie（各持股9％）也参与该项目。北溪项目合股公司计划，在现有的一号线外，再铺设从俄罗斯经波罗的海至德国的第二条输气管道。

多国持保留态度

对铺设这一全长1200公里输气管道的计划，乌克兰、欧盟内部、以及美国，均持强烈保留态度。波兰和波罗的海沿岸国家批评该项目，因为，它们担心，欧盟会因此会严重依赖俄罗斯天然气。美国总统特朗普出于原则考虑抨击这一德-俄天然气交易，但他也希望能向欧洲更多出售美国的液化气。乌克兰担心失去俄罗斯天然气的中转费收益。

《法兰克福汇报》写道，默克尔要求普京承诺，在波罗的海新管道线启用后，继续经由乌克兰向西方输送巨量天然气，以保障基辅政府的中转费收入。据乌克兰方面称，该项收益一年达30亿美元。在德国调停及欧委会主导下，俄罗斯和乌克兰的代表在柏林举行了有关天然气中转输送协议的首轮谈判。根据计划，该协议将从2019年起取代现行协议。

北溪二号线

相关计划继续进行

目前，有关北溪2的计划继续进行。德国格赖夫斯瓦尔德（Greifswald）沿海水域，首批管道已经铺设。与此同时，据企业和哥本哈根政府证实，现在，合股公司申请在丹麦走一条新路线。迄今计划所走的线路与第一条线路平行，而该线路的位置让丹麦不快。

设址瑞士的该合股公司表示，管道线路也可以沿博恩霍尔姆（Bornholm）西北水域铺设，从而只经由丹麦的经济专属区，而非该国领海。丹麦能源当局通报说，已收到新线路申请，将予以审查。丹麦是尚未批准北溪2管线的唯一一个北欧国家。该国议会甚至制定了一项新法律。根据该法律，可以外交、国防及安全政策考量为理由，禁止在丹麦领土上铺设电缆和管道。此前，当局只能顾及环境和安全因素。

丹麦尚未批准

《法兰克福汇报》就此写道，若按新线路走，将多铺设30多公里管道。-鉴于北溪2总长1200公里、总投资约100亿欧元，这无伤大碍。如果计划得到批准，新线路将在西北而非东边经过博恩霍尔姆岛，比原线路长出39公里，并绕开丹麦领海和该国新法律的适用范围。根据这一新法律，该国外交大臣可以国家安全为由禁止铺设此类管道。

即使新的审查需要大量时间，合股公司依然希望，两个新管线的第一段可按计划在2019年底前竣工。铺设船已经就位。北溪２投入运行后，波罗的海天然气转输能力将增加一倍，达到1100亿立方米／年。