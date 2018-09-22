普京访印 惹中、美、巴忧心？

（德国之声中文网）在普京以及随行多位部长启程前，克里姆林宫就称，此行最重要的议程是签署价值50亿美元的S-400型空中防御系统合同。周五（10月5日）传出消息，俄印双方签署了该合同。

显然，此举将引发美国不满，不久前美国刚因中国购买俄罗斯S-400而对中方进行制裁。

华盛顿的一次挫败

普京于周四晚些时候抵达印度。此前，美国向印度泼冷水，警告其放弃购买俄制武器，以免落得依据"通过制裁对抗美国对手法"（CAATSA）被制裁的地步。

印度报业托拉斯援引美国国务院一名发言人的话报道，包括S-400在内的空中和导弹防御系统的升级版是美国尤其瞄准的制裁对象。

上月，美国政府对中国军方购买俄式苏-35战机以及S-400型空中防御系统下达了制裁令。

不过，在事关印度时，美国则感到有些棘手。美国需要印度制衡咄咄逼人的中国，这也符合新德里的利益，因此美印关系在升温。上月，两国宣布2019年将举行联合军演，并互通敏感的军事情报。目前，美国是印度第二大军火供应商。

然而，印度的头号军火供应商仍旧是俄罗斯。因此，达成新一轮军购协议将是莫斯科的一大胜利，华盛顿的一次挫败。

普京与莫迪交好

看上去，普京同印度总理莫迪的个人关系不错，他们很可能讨论购买价值20亿美元的"风暴海燕"型护卫舰事宜以及价值10亿美元的200架轻型Ka-226直升机生意。

新德里战略分析家苏博拉曼尼安（R.R. Subramanian）对法新社表示，"现在到了我们不必对华盛顿言听计从的时候。"

有专家说，着眼于中国的崛起以及来自巴基斯坦的危险，印度急需高品质的S-400型防御系统填补国防漏洞。

印度空军参谋长B·S·达诺亚（Birender Singh Dhanoa）周三表示，S-400空中防御系统以及36架法制飙风战机将起着增添国防力量的作用。

增添国防力量 防范中国

去年，印度同中国在喜玛拉雅山地一处中国和不丹均声称享有主权的地段发生军事对峙，而中国向斯里兰卡等国发放高额贷款的做法，也让印度忐忑不安。印度对不丹和斯里兰卡有着传统的影响力。

65岁的普京与68岁的莫迪也就俄罗斯在印度修建核电站事宜展开讨论。

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此外，俄罗斯帮助印度训练宇航员，新德里计划2022年启动首次载人外空使命。印度唯一进入外空飞行的宇航员沙尔曼（Rakesh Sharma）于1984年搭乘了苏制飞船。

周五，双方签署了一项协议，将在印度开发六个核电项目。同时，普京和莫迪还同意就在载人航天领域进行合作。

不过，普京本次印度之行的重点仍然是军事。

印度是目前世界上最大的武器进口国，目前武器装备急需更新换代，预计价值高达1000亿美元。一些老旧的苏制武器，包括米格战机已多次在乡村地区发生事故。

1953年斯大林时代结束后，俄罗斯同印度曾有过一段很好的关系。但2014年以来，两国的贸易额降到100亿美元以下，与此同时，莫迪改善了同美国的外交和经济关系，俄罗斯则同巴基斯坦和中国则越走越近。

不过去年莫迪同普京举行了成功的年度双边峰会，之后两人又在其他国际会议期间会晤多次，今年他们在索契举行了会谈，俄罗斯帮助印度成为上海合作组织的正式会员。在联合国，俄罗斯支持印度成为安理会常任理事国的申请。

此外，俄罗斯积极推动印度加入核供应国集团的努力，该机构控制着通向核技术的渠道。

看数字 学历史：印巴独立70年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立70年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立70年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立70年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立70年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立70年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立70年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立70年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立70年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



李鱼/王凡/苗子（法新社，路透社等）